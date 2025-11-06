Mundo

Los accionistas de Tesla aprobaron un plan de compensación para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

El consejo de administración advierte que perder al magnate supondría un riesgo para la empresa pese a la caída de ventas y el aumento de la competencia en el sector eléctrico

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El presidente
FOTO DE ARCHIVO. El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, asiste al Foro de Inversión Saudí-Estadounidense, en Riad, Arabia Saudita, 13 de mayo de 2025 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La junta de accionistas de Tesla aprobó este jueves un plan de compensación para Elon Musk que, en caso de cumplirse los ambiciosos objetivos fijados, podría otorgarle acciones por un valor de hasta 1 billón de dólares.

Ese paquete equivale a la mayor propuesta de retribución jamás planteada para un directivo en la historia corporativa.

El mecanismo condiciona la concesión de esos valores a que Tesla alcance una capitalización bursátil de hasta 8,5 billones de dólares en el plazo de una década, así como al logro de hitos operativos como fabricar decenas de millones de vehículos eléctricos, desplegar robotaxis y humanoides.

En paralelo, Tesla atraviesa una fase crítica: las ventas globales de vehículos han caído, la competencia en el sector de la automoción eléctrica se intensifica y el propio Musk ha distraído la atención con incursiones políticas y polémicas.

Para su consejo de administración, mantener a Musk al frente de la compañía es una apuesta decisiva. La presidenta del consejo, Robyn Denholm, advirtió que si el paquete no se aprobaba, Tesla corría el riesgo de “perder valor significativo”.

Pocos accionistas se han mostrado dispuestos a poner en cuestión el liderazgo de Musk. Por ejemplo, la firma de análisis ARK Invest anticipó una aprobación sin problemas.

Pero no todos están de acuerdo. El mayor fondo soberano del mundo, gestionado por Norges Bank Investment Management, con una participación del 1,1 % en Tesla, anunció que votaría en contra por considerar el tamaño de la retribución “desorbitado”.

Un hombre observa el Tesla
Un hombre observa el Tesla Cybercab expuesto en el stand de Tesla en la 8.ª Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghái, China, el 6 de noviembre de 2025 (REUTERS/Maxim Shemetov)

Los críticos alertan de dilemas de gobierno corporativo: Musk podrá votar sus propias acciones, las condiciones de concesión resultan tan elevadas que pocos directivos podrían alcanzarlas, y la dilución potencial para los accionistas es importante.

El trasfondo es también simbólico. Que Musk pueda convertirse formalmente en el primer “trillonario” (de acuerdo con el sistema anglosajón) —o al menos vea su fortuna dispararse— plantea reflexiones sobre el valor que el mercado asigna al genio individual frente a los mecanismos tradicionales de control corporativo.

Desde la óptica de Tesla el mensaje es claro: o Musk lidera la nueva fase de movilidad, robótica e inteligencia artificial —o la compañía pierde su pista maestra.

Desde la óptica crítica el contraste también es evidente: una empresa que en los últimos meses ha visto caer sus ventas y cuota de mercado, arriesga aliarse a un único hombre para hacerla despegar.

El dilema se resume así: ¿pagar al visionario o apostar por un liderazgo colectivo más equilibrado? Tesla parece haber respondido con toda la ficha puesta en Musk.

Si Musk logra los hitos previstos, tendrá amplios incentivos para dedicar la próxima década a cumplirlos. Si no los logra, la compañía habrá asumido un riesgo de gobernanza significativo.

La votación representa, además, un test para los inversores institucionales: hasta qué punto aceptan operaciones únicas y personalizadas en contraposición a esquemas de remuneración más moderados.

La resolución abre una nueva era para los incentivos ejecutivos, al menos en tono de definición: el máximo plausible, el riesgo máximo asumido.

Y para Tesla, hay una apuesta de futuro descomunal: robots, transporte autónomo, producción masiva. Si todo funciona, Musk y la compañía entrarán en otra órbita.

Si no, el contragolpe podría ser duro: caída bursátil, fuga de talento, crisis estratégica. La historia se está escribiendo hoy.

Temas Relacionados

Elon MuskTeslaúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Autoridades de Austria incautaron un arsenal de armas vinculado al grupo terrorista palestino Hamas

Fiscales alemanes y servicios de inteligencia regionales coordinan pesquisas sobre una red operativa que traficaba armamento y planeaba ataques contra intereses israelíes

Autoridades de Austria incautaron un

El CEO de OpenAI pidió a los gobiernos que inviertan en infraestructuras de Inteligencia Artificial

Sam Altman aclaró que su empresa no busca garantías estatales para sus centros de datos en medio de dudas sobre su capacidad para absorber los costos millonarios de la tecnología

El CEO de OpenAI pidió

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

José Medina y Alexander Ante fueron juzgados como “mercenarios” en un tribunal de Donetsk sin garantías procesales ni contacto con sus familias desde su desaparición en julio

Rusia condenó a 13 años

Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones

El aeropuerto de Gotemburgo-Landvetter cerró temporalmente su espacio aéreo y desvió vuelos luego de la detección de drones

Un aeropuerto internacional de Suecia

El Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones contra el presidente sirio Ahmed al Sharaa

La medida recibió un amplio respaldo internacional y se produce antes de la visita oficial del mandatario a Washington, donde abordará el futuro de las relaciones bilaterales y la reconstrucción del país

El Consejo de Seguridad de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diputados aprueban moneda conmemorativa por

Diputados aprueban moneda conmemorativa por 200 años de relaciones México–Francia

Las fotos de la mujer que se convirtió en la pista paraguaya en la causa Marita Verón

Ricardo Monreal evita hablar de Cuauhtémoc Blanco y Félix Macedonio ante cuestionamientos sobre reforma de abuso sexual que enviará Sheinbaum

Video: un perro callejero llorando mientras recibe ayuda en una calle de Cundinamarca enterneció las redes sociales

Alternativa Film Festival llegará a Colombia en 2026: esto es lo que debe saber

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: el MAS expulsó al

Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción

Un avión de transporte con tres tripulantes a bordo se estrella tras despegar del aeropuerto de Louisville (EEUU)

Autoridades de Austria incautaron un arsenal de armas vinculado al grupo terrorista palestino Hamas

'Cholo' Simeone: "Fuimos de menos a más, parecido al partido con el Sevilla"

Xabi Alonso: "El equipo ha competido bien, es un partido del que tenemos que aprender"

ENTRETENIMIENTO

Tras su salida de The

Tras su salida de The Witcher, Henry Cavill reflexionó sobre la importancia de relatos equilibrados en la pantalla

Mick Jagger y una confesión inesperada: cómo James Brown inspiró la transformación musical de los Rolling Stones

“Un buen ladrón”: La verdadera historia del hombre que robó más de 45 McDonald’s

Maya Hawke y el fenómeno de Ansiedad en Intensa-Mente 2: cómo esta voz transformó la relación de los niños con sus emociones

El momento en que Alex González, baterista de Maná, sufrió aparatosa caída en pleno concierto