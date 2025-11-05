Mundo

15 reglas esenciales que todo visitante debe conocer antes de viajar a Japón

Descubrir costumbres poco conocidas puede marcar la diferencia en la experiencia de quienes exploran el archipiélago nipón por turismo o negocios

La hospitalidad japonesa y el
La hospitalidad japonesa y el orden social atraen a millones de turistas, según Condé Nast Traveler (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Japón, según Condé Nast Traveler, fascina a millones de viajeros por su hospitalidad, orden y riqueza cultural. Sin embargo, más allá de sus paisajes y gastronomía, la experiencia de recorrer el archipiélago nipón depende en gran medida de comprender y respetar una serie de normas sociales no escritas. Estas reglas, muchas veces inesperadas para los visitantes occidentales, son la clave para integrarse, evitar malentendidos y disfrutar plenamente de la cultura japonesa.

La consideración y el respeto mutuo constituyen el pilar de la vida cotidiana en Japón. El concepto de hairyo, que implica una profunda atención hacia los demás, guía las interacciones públicas y fomenta la armonía social.

Según Condé Nast Traveler, esta actitud se traduce en una constante anticipación de las necesidades ajenas y en la búsqueda de un ambiente donde todos puedan convivir sin fricciones. La distinción entre honne (sentimientos verdaderos) y tatemae (la fachada pública) también marca la comunicación y el comportamiento, invitando a los visitantes a observar y adaptarse a los matices del entorno.

1. Llegar temprano

La puntualidad es una de las expresiones más visibles de este respeto. En Japón, llegar a tiempo significa presentarse entre 5 y 10 minutos antes de la hora acordada, especialmente en reservas de restaurantes o reuniones. Retrasarse, aunque sea por pocos minutos, se percibe como una falta de consideración. Por ello, planificar los desplazamientos y prever posibles contratiempos resulta esencial para cumplir con las expectativas locales.

2. Honrar el silencio

El silencio y la discreción en espacios públicos son otras normas fundamentales. Tanto en restaurantes como en el transporte público, mantener un tono de voz bajo demuestra cortesía y contribuye a preservar la atmósfera tranquila que caracteriza a la sociedad japonesa. Condé Nast Traveler subraya que evitar conversaciones ruidosas o comportamientos disruptivos es una muestra de respeto hacia quienes comparten el espacio.

El silencio en espacios públicos
El silencio en espacios públicos es una norma esencial que define la convivencia en la sociedad japonesa (Imagen ilustrativa Infobae).

3. Comprender la cultura “mottainai”

La filosofía del mottainai impregna la vida diaria y promueve la gratitud por los recursos finitos. Este principio anima a minimizar el desperdicio, ya sea de comida, tiempo o energía. En la práctica, se traduce en acciones como evitar pedir más platos de los que se pueden consumir y valorar el trabajo de productores y cocineros. Así, cada comida se convierte en un acto de aprecio por el entorno y las personas involucradas.

4. Comportarse en la mesa

En el ámbito gastronómico, las normas de comportamiento son rigurosas y reflejan el aprecio por la experiencia culinaria. Además de la puntualidad y el tono de voz moderado, existen protocolos específicos: solicitar permiso antes de tomar fotografías a los platos o al chef, no apoyar dispositivos electrónicos directamente sobre la barra y actuar con rapidez al capturar imágenes, ya que los platos se sirven en su punto óptimo.

Al brindar con kanpai, se recomienda alzar la copa sin chocar los vasos. El uso de fragancias fuertes está mal visto, pues puede interferir con los sabores. El manejo de los palillos exige atención: no se debe pasar comida de un par a otro ni clavarlos en el arroz. Las toallas húmedas oshibori son solo para las manos y deben doblarse cuidadosamente tras su uso.

Las normas de comportamiento en
Las normas de comportamiento en la gastronomía exigen puntualidad y respeto por la experiencia culinaria (Imagen ilustrativa Infobae).

5. No dejar propinas

A diferencia de otras culturas, dejar propina no es habitual en Japón. Los restaurantes suelen incluir el servicio en la cuenta, y la mejor forma de mostrar agradecimiento es a través de la actitud y el respeto hacia el personal y los comensales. Pedir una bebida adicional puede ser una alternativa para expresar aprecio, según recomienda Condé Nast Traveler.

6. Tener buenos modales en el transporte público

El transporte público exige un comportamiento especialmente considerado. Se espera que los dispositivos móviles permanezcan en modo silencioso y que las conversaciones sean discretas. Comer está permitido únicamente en los trenes bala shinkansen, donde los pasajeros suelen disfrutar de los tradicionales ekiben.

El orden al abordar y descender, así como el respeto por las filas, son normas inquebrantables. Incluso la posición en las escaleras mecánicas varía según la región: en Tokio se permanece a la izquierda, mientras que en Osaka se prefiere la derecha, por lo que conviene observar y seguir el ejemplo local.

7. Llevar la basura a casa

La limpieza de las calles japonesas es notoria, pese a la escasez de papeleras públicas. La costumbre es llevar los residuos consigo en una bolsa hasta encontrar un contenedor adecuado, donde se debe separar la basura según el tipo de material. Esta práctica colectiva refuerza el compromiso social con el orden y la sostenibilidad.

La costumbre de llevar los
La costumbre de llevar los residuos en una bolsa personal refuerza la conciencia ambiental en Japón (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Respetar las reglas sobre aguas termales

El acceso a los baños termales onsen implica seguir reglas estrictas de higiene y respeto. Antes de sumergirse, es obligatorio ducharse a fondo en las estaciones designadas. El uso de traje de baño o toalla dentro del agua está prohibido, y el silencio contribuye a mantener el ambiente relajante. Las personas con tatuajes pueden encontrar restricciones, ya que estos se asocian tradicionalmente con la yakuza, aunque las políticas varían según el establecimiento.

9. Quitarse los zapatos al entrar

Al ingresar a viviendas y ciertos locales, es imprescindible quitarse los zapatos para preservar la limpieza interior. Los visitantes suelen encontrar un genkan donde dejar el calzado y, en caso de usar sandalias, se recomienda llevar calcetines limpios de repuesto. Colocar bolsos sobre las mesas se considera poco higiénico; por ello, muchos lugares ofrecen soportes específicos para estos objetos.

10. Reconocer el espacio personal

El respeto por el espacio personal es otra característica distintiva. Los abrazos y apretones de manos no forman parte de las costumbres habituales, salvo entre personas con mucha confianza. El saludo tradicional es una reverencia, y las muestras públicas de afecto resultan poco frecuentes y pueden incomodar a los locales.

11. Seguir el protocolo de tránsito

El cumplimiento de las normas de tránsito refleja el apego al orden. Cruzar la calle fuera de los pasos peatonales o con el semáforo en rojo es inusual, incluso si no hay vehículos a la vista. Los japoneses esperan pacientemente la luz verde, y se espera que los visitantes hagan lo mismo.

Los ciudadanos japoneses esperan la
Los ciudadanos japoneses esperan la luz verde del semáforo incluso cuando no hay vehículos cerca (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Respetar los templos y santuarios

Los templos y santuarios requieren una actitud especialmente respetuosa. Estos espacios sagrados, tanto budistas como sintoístas, cuentan con rituales propios, como la purificación de manos y las reverencias. Es fundamental atender a las indicaciones sobre fotografía y evitar cualquier conducta que altere la serenidad del lugar.

13. Vestirse con modestia

La vestimenta adecuada responde al principio de TPO (Time, Place, Occasion), que enfatiza la importancia de elegir ropa y comportamiento según el contexto. En situaciones formales o profesionales, se espera sobriedad y recato; prendas demasiado reveladoras son poco comunes fuera de los distritos de moda y pueden llamar la atención.

14. Manejar correctamente las tarjetas de visita

El intercambio de tarjetas de presentación es un acto cargado de simbolismo. Se deben recibir con ambas manos y dedicar unos segundos a observarlas, como muestra de aprecio.

15. Leer entre líneas

Finalmente, la comunicación en Japón suele adoptar un estilo indirecto, donde las negativas se expresan de forma sutil y se espera que el interlocutor sepa interpretar las señales. Frases como “es difícil” o “quizá en otra ocasión” pueden encerrar un rechazo, y distinguir entre lo que se dice y lo que realmente se piensa resulta esencial para desenvolverse con naturalidad en una sociedad que prioriza la armonía sobre la confrontación, como destaca Condé Nast Traveler en su análisis de la cultura japonesa.

A días de la COP30

El OIEA exigió al régimen

Rusia afirmó que no se

La OTAN denunció la creciente

Maldivas impone una histórica prohibición
Mejor amigo de Baby Demoni

Gemini cambia la navegación en

Exmánager de los Guns N'

