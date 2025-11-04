Zelensky visitó las tropas cerca de Pokrovsk mientras Rusia estrecha el cerco sobre la ciudad clave: “Este es nuestro Este”

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reúne con soldados del 1er Cuerpo de la Guardia Nacional 'Azov' en el sector de Dobropillia, a unos 20 kilómetros de Pokrovsk. (Volodmir Zelensky/@ZelenskyyUa a través de X)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky visitó el martes a las tropas cerca de la asediada ciudad de Pokrovsk, mientras su país lucha desesperadamente por defender el centro logístico que Rusia ha intentado capturar durante meses.

La ciudad fortificada en la región de Donetsk de Ucrania se encuentra en una importante ruta de suministro para el ejército ucraniano y ha estado en la mira de Moscú por más de un año.

"Este es nuestro país, este es nuestro Este, y haremos todo lo posible para mantenerlo ucraniano", declaró Zelensky. (Volodmir Zelensky/@ZelenskyyUa a través de X)

“Me reuní con nuestros guerreros en el puesto de comando del 1er Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania ‘Azov’, que está llevando a cabo una operación defensiva en el sector de Dobropillia”, dijo Zelensky en las redes sociales, refiriéndose a un pueblo a unos 20 kilómetros de Pokrovsk.

“Este es nuestro país, este es nuestro Este, y ciertamente haremos todo lo posible para mantenerlo ucraniano”, agregó.

El líder ucraniano posa con militares del Cuerpo Azov cerca de Pokrovsk, donde cientos de soldados rusos se han infiltrado. (Volodmir Zelensky/@ZelenskyyUa a través de X)

Cientos de soldados rusos se han infiltrado en el centro logístico, dijo Kiev a principios de esta semana. Otros se están acercando a sus afueras en un movimiento en forma de pinza, según mapas del campo de batalla publicados por el Instituto para el Estudio de la Guerra.

El cerco sobre Pokrovsk, donde cientos de soldados rusos se han infiltrado y otros avanzan en un movimiento de pinza. (ISW)

El ejército ruso dijo el martes que estaba “estrechando el cerco alrededor del enemigo” en Pokrovsk y afirmó haber capturado algunas docenas de edificios en la ciudad.

Ucrania desplegó el fin de semana fuerzas especiales para reforzar las defensas de la ciudad.

Fuerzas especiales ucranianas desplegadas en la ciudad oriental de Pokrovsk

La captura de Pokrovsk proporcionaría un importante impulso propagandístico para el Kremlin, que ha rechazado los llamados estadounidenses para detener su invasión de casi cuatro años y en cambio ha seguido adelante con su asalto terrestre.

La ciudad, hogar de 60.000 personas antes de la guerra, es ahora un páramo en gran parte desierto devastado por los combates.

Agentes del "Ángel Blanco" revisan una zona en Pokrovsk. La situación en esta ciudad, clave para la defensa ucraniana, se ha vuelto tan peligrosa que la unidad ya no puede ingresar a evacuar civiles directamente. (REUTERS/Anatolii Stepanov/Fotografía de archivo)

El Cuerpo Azov visitado por Zelensky, inicialmente fundado por militantes de extrema derecha, ganó estatus de héroe en Ucrania, particularmente durante el asedio de Mariúpol en 2022. Ahora recluta personas más allá de grupos ultranacionalistas.

Ucrania desplegó fuerzas especiales el fin de semana para reforzar las defensas de Pokrovsk ante el avance ruso. (Volodmir Zelensky/@ZelenskyyUa a través de X)

Ataques ucranianos con drones

Mientras tanto, drones ucranianos de largo alcance atacaron el martes una planta industrial rusa a unos 1.300 kilómetros de la frontera, dijeron funcionarios locales, en el último de una serie de audaces ataques en territorio ruso.

Dos drones apuntaron a una instalación industrial en Sterlitamak, una ciudad en la región rusa de Bashkortostán, afirmó el gobernador regional Radiy Habirov en un comunicado en línea. No especificó qué instalación fue atacada, pero dijo que ambos drones fueron derribados. No hubo víctimas y la instalación estaba operando con normalidad, agregó.

Drones ucranianos alcanzaron la Planta Petroquímica de Sterlitamak en Bashkortostan, a más de 1,100 km de Ucrania. Las autoridades confirmaron múltiples explosiones en esta importante instalación de refinación, que sufre un grave incendio, asestando un duro golpe a la industria energética rusa.

Por su parte, el gobierno de la ciudad dijo que una explosión en la Planta Petroquímica de Sterlitamak causó el colapso parcial de la instalación de tratamiento de agua de la planta, añadiendo que se desconocía la causa de la explosión. No se sabe que la planta, que fabrica caucho y combustible de aviación, haya sido atacada antes.

Los audaces ataques de Ucrania en el interior de Rusia utilizando drones de producción nacional han avergonzado a Moscú, con funcionarios que no han sido claros sobre los daños, y han inquietado a los rusos. Ucrania ha apuntado a plantas de manufactura, refinerías de petróleo y centros logísticos militares en un intento de trastocar el esfuerzo bélico ruso casi cuatro años después de que Moscú lanzara una invasión de plena escala.

También se oyeron explosiones en un área industrial de la región de Nizhni Nóvgorod, a unos 800 kilómetros de Ucrania, donde se encuentran una refinería de petróleo y una planta petroquímica, informaron medios rusos. Las autoridades no confirmaron los reportes.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el martes que se habían derribado drones ucranianos en varias regiones, afirmando que 85 fueron interceptados durante la noche.

Ataques rusos en el sudeste y en los puertos del Danubio

Funcionarios ucranianos dijeron que Rusia bombardeó la región sudeste de Dnipropetrovsk en Ucrania con drones, misiles y artillería durante la noche, matando a una persona e hiriendo a otras 11, incluidos dos niños. La fuerza aérea de Ucrania informó que Rusia disparó siete misiles de varios tipos y 130 drones de ataque y señuelo contra Ucrania durante la noche.

Además, el Ministerio de Defensa de Rumania dijo el martes que Rusia llevó a cabo dos ataques nocturnos en la infraestructura portuaria del Danubio en Ucrania, cerca de la frontera del país miembro de la OTAN. Dos pares de aviones de combate fueron desplegados por separado desde dos bases aéreas diferentes para misiones de vigilancia aérea después de que “se observaron numerosas explosiones en la costa ucraniana”, dijo el ministerio.