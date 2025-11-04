Mundo

Francia confirmó la liberación de dos de sus ciudadanos detenidos por el régimen de Irán por supuesto espionaje

El presidente Emmanuel Macron celebró el anuncio y aseguró que continúan las gestiones para su retorno seguro a territorio francés

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto a carteles con los retratos de Cécile Kohler y Jacques Paris, dos ciudadanos franceses detenidos en Irán, en París, Francia, el 7 de mayo de 2025. El eslogan dice: “Libertad para Cécile Kohler y Jacques Paris”. (REUTERS/Abdul Saboor/Foto de archivo)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó este martes que dos ciudadanos franceses encarcelados en Irán desde hace tres años fueron finalmente liberados, tras intensas negociaciones diplomáticas entre París y Teherán. Ambos, identificados como Cécile Kohler y Jacques Paris, estaban detenidos bajo acusaciones de espionaje, cargos que Francia había calificado reiteradamente como infundados.

“¡Un inmenso alivio! Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos durante tres años en Irán han sido liberados de la prisión de Evin y se dirigen a la Embajada francesa en Teherán”, escribió el mandatario en su cuenta de X, celebrando la noticia.

Kohler y Paris permanecieron recluidos en la conocida prisión de Evin, símbolo de la represión política en la República Islámica. Su caso se convirtió en un punto de fricción sostenido entre ambos gobiernos, con París reclamando su liberación y acusando a Teherán de utilizar a ciudadanos extranjeros como herramienta de presión diplomática.

Macron destacó que, aunque se trata de un avance significativo, las conversaciones seguirán activas hasta garantizar su regreso definitivo al país. “El diálogo continúa para facilitar el regreso de Kohler y Paris a Francia lo antes posible. Trabajamos incansablemente en ello y quiero agradecer a nuestra Embajada y a todos los servicios gubernamentales su labor”, añadió.

Noémie Kohler, hermana de Cécile
Noémie Kohler, hermana de Cécile Kohler, y Anne-Laure Paris, hija de Jacques Paris, dos ciudadanos franceses detenidos en Irán, asisten a una conferencia de prensa junto a los abogados Martin Pradel y Chirinne Ardakani, en París, Francia, el 27 de junio de 2025. (REUTERS/Benoit Tessier)

Desde su detención, autoridades francesas habían denunciado la falta de fundamentos judiciales, mientras que el régimen iraní defendió la independencia de su poder judicial y negó cualquier motivación política detrás del caso.

En mayo, el gobierno francés había dado un paso inusual al presentar una denuncia contra Irán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el caso de Kohler y Paris, argumentando que Teherán vulneró sus obligaciones internacionales al negarles asistencia consular y mantenerlos detenidos bajo condiciones abusivas.

“Francia ha presentado una denuncia ante la CIJ en relación con nuestros dos rehenes en Irán, Cécile Kohler y Jacques Paris”, había anunciado el ministro de Exteriores, Jean-Noel Barrot, a través de un mensaje en la red social X. “Para que se haga justicia. Para que sean liberados”.

El jefe de la diplomacia francesa había reforzado su postura durante una entrevista con la cadena France 2, donde denunció el trato recibido por los detenidos. “Están retenidas como rehenes desde hace tres años”, afirmó, señalando que “están detenidas en condiciones indignas asimilables a las de tortura, privados de visitas consulares”.

El ministro francés de Europa
El ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, habla durante la sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional, en París, Francia, el 28 de octubre de 2025. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El ministro subrayó que la intervención ante la CIJ buscaba responder a esas supuestas violaciones. “Es este el motivo por el que hoy he presentado una demanda ante la CIJ contra Irán por violación de esta protección, de su obligación de garantizar el derecho a la protección consular”, zanjó Barrot, mientras Irán aún no ofrecía una reacción oficial a la medida francesa.

La liberación de los ciudadanos franceses se produce pocos días después de que Francia otorgara libertad “condicional” a Mahdié Esfandiari, una académica iraní residente en Lyon, arrestada durante más de siete meses por presunta apología del terrorismo en redes sociales. Aunque ambos gobiernos han evitado hablar de intercambio directo, los hechos han reavivado las especulaciones sobre una negociación recíproca.

Con la salida de prisión de Kohler y Paris y su traslado a la Embajada francesa en Teherán, el foco ahora está puesto en los próximos pasos y el cronograma de su retorno definitivo a Francia, que París espera concretar cuanto antes.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

IranFranciaCécile KohlerJacques ParisUltimas noticias America

Últimas Noticias

La inteligencia surcoreana reveló que el dictador Kim Jong-un evalúa un encuentro con Trump a comienzos de 2026

Según los analistas, la cita podría concretarse en primavera, una vez que concluyan los ejercicios militares conjuntos que Seúl y Washington llevan a cabo en la península

La inteligencia surcoreana reveló que

Israel recibió el cuerpo de otro rehén entregado por Hamas a la Cruz Roja en Gaza

La oficina del premier israelí afirmó que aún quedan restos por recuperar y exigió que el grupo terrorista cumpla plenamente con los acuerdos vigentes

Israel recibió el cuerpo de

David Beckham se convirtió en caballero inspirado por el rey Carlos y con un traje diseñado por su esposa, Victoria

El exfutbolista británico vivió un momento inolvidable al recibir el título de caballero en el Castillo de Windsor, luciendo un atuendo único creado por su esposa y con un guiño especial a la realeza

David Beckham se convirtió en

Tragedia en Malasia: una manada de elefantes le fracturó las dos piernas a un trabajador, se escaparon pero volvieron a matarlo

Los mamíferos irrumpieron en una zona de campamento de trabajadores madereros, que abandonaron el lugar y dejando al colega herido en ambas piernas

Tragedia en Malasia: una manada

Jeff Bezos registró un aumento significativo en su fortuna tras el récord histórico en las acciones de Amazon

El repunte bursátil y la firma de un contrato estratégico con OpenAI redefinieron la competencia en inteligencia artificial y servicios en la nube

Jeff Bezos registró un aumento
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lavado de pelo al estilo

Lavado de pelo al estilo japonés: una técnica que estimula el crecimiento sano del cabello

Amnistía Internacional denuncia represión de protestas y exige acciones ante la violencia en Michoacán

Causa Cuadernos: la Corte Suprema rechazó varios planteos y este jueves comenzará el juicio oral

Antonio Banderas se sincera sobre su relación con Melanie Griffith: “La clave de nuestra amistad es la responsabilidad como padres”

Resultados Sinuano Día 4 de noviembre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
La inteligencia surcoreana reveló que

La inteligencia surcoreana reveló que el dictador Kim Jong-un evalúa un encuentro con Trump a comienzos de 2026

Lewandowski: "Mi futuro no es importante ahora, estoy tranquilo"

La NFL está "muy ilusionada con el futuro" que le espera "en un mercado clave" como España

Mazón comparecerá este lunes tras las conversaciones mantenidas con Feijóo

Hamás entrega el cuerpo de otro rehén retenido en Gaza

ENTRETENIMIENTO

Modelo de OnlyFans fue hallada

Modelo de OnlyFans fue hallada muerta en una bañera y la policía inicia una investigación por asesinato

Kim Kardashian confesó que ChatGPT la hizo reprobar su examen de Derecho

Charlie Sheen y el importante papel que perdió contra Tom Cruise: “Influyó el factor traición”

Reese Witherspoon brinda nuevos detalles de la relación de Jennifer Aniston con su ex, Brad Pitt: “Ella no se aferra al pasado”

Ricardo Montaner vuelve a México﻿: descubre todas las fechas y ciudades donde se presentará