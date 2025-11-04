Mundo

El tifón Kalmaegi dejó al menos cinco muertos y miles de desplazados por inundaciones en el centro de Filipinas

En las 24 horas previas a la llegada del tifón, la zona alrededor de la capital provincial, Ciudad de Cebú, recibió 183 milímetros de lluvia, una cifra muy superior al promedio mensual de 131 milímetros

Guardar
El tifón Kalmaegi deja al
El tifón Kalmaegi deja al menos cinco muertos y miles de desplazados por inundaciones en el centro de Filipinas (REUTERS)

Al menos cinco personas murieron y miles quedaron desplazadas en el centro de Filipinas debido a las inundaciones causadas por las lluvias del tifón Kalmaegi, informaron este martes las autoridades locales.

Las precipitaciones afectaron gravemente la isla de Cebú, donde pueblos enteros quedaron bajo el agua. En videos verificados por la agencia AFP se observa cómo autos, camiones y contenedores de transporte fueron arrastrados por las fuertes corrientes.

En las 24 horas previas a la llegada del tifón, la zona alrededor de la capital provincial, Ciudad de Cebú, recibió 183 milímetros de lluvia, una cifra muy superior al promedio mensual de 131 milímetros, informó a la AFP la especialista meteorológica Charmagne Varilla.

“La situación en Cebú no tiene precedentes”, afirmó la gobernadora provincial Pamela Baricuatro en un mensaje publicado en Facebook. “Esperábamos que los vientos fueran lo peligroso, pero es el agua lo que realmente pone en riesgo a nuestra gente”, señaló. “Las aguas son devastadoras”, agregó.

La responsable local de desastres, Ethel Minoza, declaró a la AFP que se recuperaron los cadáveres de dos niños en Ciudad de Cebú, donde los equipos de rescate continúan asistiendo a los residentes atrapados por las inundaciones.

En las 24 horas previas
En las 24 horas previas a la llegada del tifón, la zona alrededor de la capital provincial, Ciudad de Cebú, recibió 183 milímetros de lluvia, una cifra muy superior al promedio mensual de 131 milímetros, informó a la AFP la especialista meteorológica Charmagne Varilla (EFE/EPA/JUANITO ESPINOSA)

También se confirmaron al menos otros tres fallecimientos en distintas zonas, incluido un anciano que se ahogó en el piso superior de su vivienda en la provincia de Leyte, y un hombre que murió al caerle un árbol en la isla de Bohol.

Don del Rosario, de 28 años, relató que debió refugiarse junto a sus vecinos en los techos y partes altas de las casas para escapar del agua. “El agua subió muy rápido. De lo que me dijeron, la inundación comenzó alrededor de las 03H00. Para las 04H00 ya estaba descontrolado, la gente no podía salir de sus casas”, dijo a la AFP.

Las autoridades locales informaron que miles de familias fueron evacuadas a albergues temporales en escuelas y centros comunitarios, mientras que los servicios de electricidad y transporte permanecen interrumpidos en varios municipios.

La situación se agrava porque cientos de personas aún vivían en carpas luego del terremoto de magnitud 6,9 que golpeó Cebú a finales de septiembre. Los equipos de emergencia enfrentan dificultades para acceder a las zonas más afectadas, debido al colapso de varios puentes y carreteras.

Las autoridades locales informaron que
Las autoridades locales informaron que miles de familias fueron evacuadas a albergues temporales en escuelas y centros comunitarios, mientras que los servicios de electricidad y transporte permanecen interrumpidos en varios municipios (EFE/EPA/JUANITO ESPINOSA)

Filipinas sufre en promedio unas 20 tormentas y tifones cada año, especialmente en regiones vulnerables donde millones de personas viven en condiciones de pobreza. Los desastres naturales suelen causar importantes daños en infraestructura y cultivos, además de pérdidas humanas.

Los científicos advierten que los tifones en el Pacífico se vuelven más intensos y destructivos debido al cambio climático provocado por la actividad humana, que calienta los océanos y alimenta lluvias más torrenciales.

Las autoridades nacionales declararon el estado de emergencia en varias provincias del centro del país y enviaron ayuda humanitaria desde Manila. Se espera que el tifón Kalmaegi, que actualmente se desplaza hacia el mar de China Meridional, pierda fuerza en las próximas horas, aunque el servicio meteorológico filipino advirtió que las precipitaciones continuarán durante el resto de la semana.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

FilipinasTifón KalmaegiTifónlluviasinundacionesÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania venderá el excedente de armas fabricadas en el país en Berlín y Copenhague

El mandatario explicó que las dos primeras oficinas estarán situadas en las capitales de Alemania y Dinamarca, y subrayó que todo el proceso se desarrollará de manera legal

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania

La australiana que envenenó con hongos a tres familiares de su esposo presentó una apelación para revocar su veredicto de culpabilidad

El equipo legal de Erin Patterson no detalló los motivos del recurso. Durante el juicio, su defensa argumentó que el envenenamiento fue accidental y que los hongos podrían haberse incorporado al guiso de manera no intencionada

La australiana que envenenó con

Murió un trabajador rescatado tras el colapso parcial de una torre medieval de Roma

“Se realizaron maniobras de reanimación durante más de una hora. Pese a esto, la actividad cardíaca espontánea no pudo ser restaurada”, indicaron las autoridades

Murió un trabajador rescatado tras

Lincharon a un conductor y quemaron su camión tras la muerte de un niño en un accidente de tránsito en Nicaragua

Una turba mató a palos al chofer luego que arrollará y matará a un niño en una carretera del Caribe nicaragüense

Lincharon a un conductor y

Israel entregó 45 cuerpos palestinos a Gaza en medio de una frágil tregua con Hamas

Las autoridades israelíes transfirieron los cadáveres con mediación de la Cruz Roja, en el marco del alto el fuego temporal pactado con Estados Unidos

Israel entregó 45 cuerpos palestinos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incendio en uno de los

Incendio en uno de los restaurantes de los hermanos Roca: “Alivio por no sufrir ninguna desgracia humana”

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Quién es ‘El Chapo Isidro’, el líder del Cártel de Guasave que se perfila a ganar la guerra en Sinaloa, según Anabel Hernández

En marcha ‘Dinner with Audrey’, el biopic sobre la icónica Audrey Hepburn a la que dará vida esta joven actriz

Miguel Forero criticó masiva inmovilización de motos en Bogotá: “Galán les adelantó la Navidad a los patios”

INFOBAE AMÉRICA
Aramco ganó un 9% menos

Aramco ganó un 9% menos hasta septiembre

El huracán 'Melissa' deja ya 64 muertos a su paso por el Caribe

GAP propone la fusión por absorción de Aeropuertos Mexicanos del Pacifico, participada por Aena

El Ibex 35 cae un 1,5% en la apertura, teñido de 'rojo', y pierde los 16.000, atento a Telefónica (-9%)

Israel amenaza con redoblar los ataques en Líbano tras acusar a Beirut de fracasar en el desarme de Hezbolá

ENTRETENIMIENTO

Tom Blyth advirtió sobre el

Tom Blyth advirtió sobre el uso de inteligencia artificial en el cine: “Me parece aterrador”

Tras el fallecimiento Ace Frehley, fans de KISS lanzan campaña para que la NASA lo reconozca como astronauta honorario

Murió Diane Ladd, leyenda de Hollywood y madre de Laura Dern

Improvisación y autenticidad: así nació la legendaria escena de Rick Dalton en Once Upon a Time… in Hollywood

Morgan Freeman preocupa a seguidores tras su paso por el show de Jennifer Hudson: “Parece muy confundido”