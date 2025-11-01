Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a un miembro clave de la Fuerza Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la eliminación de un integrante de la “Fuerza Radwan”, filial de la organización terrorista Hezbollah, durante una operación en la zona de Nabatiyeh, en el sur del Líbano. Según un comunicado publicado en X, la acción, liderada por el Comando Norte y con apoyo de la Fuerza Aérea israelí, tuvo lugar este viernes y se centró en un individuo identificado como responsable de la restauración de infraestructura militar de la organización y de múltiples planes contra territorio israelí. Las FDI subrayaron que estas actividades suponían una amenaza directa para el Estado de Israel y sus ciudadanos, constituyendo además una violación de los acuerdos entre ambos países.

Horas después del ataque en Nabatiyeh, el ejército israelí confirmó que bombardeó nuevamente el sur del Líbano y mató a un miliciano de Hezbollah en la localidad de Kounine. En un comunicado recogido por fuentes militares israelíes, el Ejército señaló que se trataba de Ibrahim Muhammad Raslan, encargado del mantenimiento de la infraestructura del grupo. Las fuerzas armadas aseguraron que Raslan participaba en operaciones para restablecer las capacidades militares de Hezbollah y representaba una amenaza para la seguridad israelí.

Israel intensificó los bombardeos en el sur del Líbano, atacando instalaciones de Hezbollah en zonas como Mahmoudiya y Al Jarmaq (Crédito: Fuerzas de Defensa de Israel)

En un reporte previo, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano informó que una persona murió y otra resultó herida a raíz de un ataque realizado por un drone israelí contra una motocicleta en la localidad de Kounine en la mañana del viernes. El organismo no facilitó detalles sobre la identidad de las víctimas. Con este incidente, ascendió a 16 el número de fallecidos por acciones atribuidas a Israel desde el jueves 23 de octubre, en el contexto de una intensificación de los bombardeos sobre presuntos miembros e infraestructura de Hezbollah tanto en el sur como en el este del país.

En la última semana, Israel ha incrementado su presión sobre el territorio libanés. De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), varias zonas meridionales como Mahmoudiya y Al Jarmaq fueron objeto de sendos bombardeos en un intervalo de menos de veinte minutos. Según el Ejército israelí, sus cazas atacaron instalaciones de Hezbollah, incluyendo la entrada a un túnel y una lanzadera, al considerar que la infraestructura del grupo en el área infringe los acuerdos de alto el fuego.

Asimismo, el jueves tropas israelíes, apoyadas por vehículos militares, cruzaron la línea fronteriza no reconocida e irrumpieron en el Ayuntamiento de Blida, permaneciendo allí durante más de dos horas y matando a un empleado municipal identificado como Ibrahim Salama. Este hecho fue denunciado por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, quien lo describió como un ataque contra las instituciones estatales, y por el jefe de Estado, Joseph Aoun, quien ordenó al Ejército libanés responder a futuras incursiones en defensa del territorio nacional.

Tropas israelíes cruzaron la frontera y mataron a un empleado municipal en Blida, lo que generó condenas del gobierno libanés (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El Ejército libanés calificó la incursión y la muerte del trabajador como una violación flagrante de la soberanía y del cese de hostilidades pactado en noviembre de 2024. El organismo llamó a la intervención del mecanismo de supervisión del cese al fuego para evitar futuros ataques. Paralelamente, la Presidencia de la República Libanesa lamentó que la agresión ocurriera apenas horas después de una reunión del mecanismo de supervisión del alto el fuego y exhortó a las partes garantes a presionar a Israel para que cumpla con las estipulaciones del acuerdo.

En los últimos días, Israel mantiene los bombardeos sobre territorio libanés, especialmente sobre convoyes y presuntas instalaciones de Hezbollah, pese al acuerdo de alto el fuego vigente desde noviembre y la presión internacional para contener la escalada.