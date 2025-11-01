América Mundo

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a un miembro clave de la Fuerza Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano

El integrante del grupo terrorista era considerado el responsable de infraestructura militar y planes contra territorio israelí

Guardar
Las Fuerzas de Defensa de
Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a un miembro clave de la Fuerza Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la eliminación de un integrante de la “Fuerza Radwan”, filial de la organización terrorista Hezbollah, durante una operación en la zona de Nabatiyeh, en el sur del Líbano. Según un comunicado publicado en X, la acción, liderada por el Comando Norte y con apoyo de la Fuerza Aérea israelí, tuvo lugar este viernes y se centró en un individuo identificado como responsable de la restauración de infraestructura militar de la organización y de múltiples planes contra territorio israelí. Las FDI subrayaron que estas actividades suponían una amenaza directa para el Estado de Israel y sus ciudadanos, constituyendo además una violación de los acuerdos entre ambos países.

Horas después del ataque en Nabatiyeh, el ejército israelí confirmó que bombardeó nuevamente el sur del Líbano y mató a un miliciano de Hezbollah en la localidad de Kounine. En un comunicado recogido por fuentes militares israelíes, el Ejército señaló que se trataba de Ibrahim Muhammad Raslan, encargado del mantenimiento de la infraestructura del grupo. Las fuerzas armadas aseguraron que Raslan participaba en operaciones para restablecer las capacidades militares de Hezbollah y representaba una amenaza para la seguridad israelí.

Israel intensificó los bombardeos en
Israel intensificó los bombardeos en el sur del Líbano, atacando instalaciones de Hezbollah en zonas como Mahmoudiya y Al Jarmaq (Crédito: Fuerzas de Defensa de Israel)

En un reporte previo, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano informó que una persona murió y otra resultó herida a raíz de un ataque realizado por un drone israelí contra una motocicleta en la localidad de Kounine en la mañana del viernes. El organismo no facilitó detalles sobre la identidad de las víctimas. Con este incidente, ascendió a 16 el número de fallecidos por acciones atribuidas a Israel desde el jueves 23 de octubre, en el contexto de una intensificación de los bombardeos sobre presuntos miembros e infraestructura de Hezbollah tanto en el sur como en el este del país.

En la última semana, Israel ha incrementado su presión sobre el territorio libanés. De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), varias zonas meridionales como Mahmoudiya y Al Jarmaq fueron objeto de sendos bombardeos en un intervalo de menos de veinte minutos. Según el Ejército israelí, sus cazas atacaron instalaciones de Hezbollah, incluyendo la entrada a un túnel y una lanzadera, al considerar que la infraestructura del grupo en el área infringe los acuerdos de alto el fuego.

Asimismo, el jueves tropas israelíes, apoyadas por vehículos militares, cruzaron la línea fronteriza no reconocida e irrumpieron en el Ayuntamiento de Blida, permaneciendo allí durante más de dos horas y matando a un empleado municipal identificado como Ibrahim Salama. Este hecho fue denunciado por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, quien lo describió como un ataque contra las instituciones estatales, y por el jefe de Estado, Joseph Aoun, quien ordenó al Ejército libanés responder a futuras incursiones en defensa del territorio nacional.

Tropas israelíes cruzaron la frontera
Tropas israelíes cruzaron la frontera y mataron a un empleado municipal en Blida, lo que generó condenas del gobierno libanés (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El Ejército libanés calificó la incursión y la muerte del trabajador como una violación flagrante de la soberanía y del cese de hostilidades pactado en noviembre de 2024. El organismo llamó a la intervención del mecanismo de supervisión del cese al fuego para evitar futuros ataques. Paralelamente, la Presidencia de la República Libanesa lamentó que la agresión ocurriera apenas horas después de una reunión del mecanismo de supervisión del alto el fuego y exhortó a las partes garantes a presionar a Israel para que cumpla con las estipulaciones del acuerdo.

En los últimos días, Israel mantiene los bombardeos sobre territorio libanés, especialmente sobre convoyes y presuntas instalaciones de Hezbollah, pese al acuerdo de alto el fuego vigente desde noviembre y la presión internacional para contener la escalada.

Temas Relacionados

Hezbollah Israel Fuerzas de Defensa de Israel Joseph Aoun Líbano Nabatiyeh Conflicto armado Bombardeos Ibrahim Muhammad Raslan Nawaf SalamÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron un ataque contra la importante infraestructura. “Los tres hilos, a través de los cuales el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de avión, explotaron de forma simultánea”, se congratuló

Ucrania destruyó el oleoducto circular

Israel confirmó que los últimos tres cuerpos entregados por Hamas a la Cruz Roja no corresponden a rehenes retenidos en Gaza

Un análisis forense determinó que los cadáveres recibidos desde el enclave no son de cautivos fallecidos, según informaron fuentes oficiales tras la entrega coordinada por el organismo humanitario

Israel confirmó que los últimos

El G7 lanzó 26 proyectos para reducir el dominio chino en minerales críticos y tierras raras

La alianza internacional impulsa nuevas iniciativas para diversificar el suministro global de materiales esenciales. Los planes buscan disminuir la influencia del régimen chino en sectores clave como tecnología, automóviles y defensa

El G7 lanzó 26 proyectos

Mark Carney dijo que se disculpó con Donald Trump luego de la polémica campaña de Ontario: “Se sintió ofendido”

El primer ministro canadiense reconoció haber pedido perdón al mandatario estadounidense luego de que una publicidad televisiva generara tensiones y provocara represalias comerciales por parte de Estados Unidos

Mark Carney dijo que se

Tragedia en Vietnam: las inundaciones récord dejaron un saldo de al menos 13 muertos, 11 desaparecidos y miles de desplazados

La agencia meteorológica advirtió que las precipitaciones podrían superar los 700 milímetros en algunas áreas hasta el 4 de noviembre. Las autoridades habilitarán refugios temporales para las familias afectadas

Tragedia en Vietnam: las inundaciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ONU abre las puertas

La ONU abre las puertas a la autoridad de Marruecos en el Sáhara Occidental y el Frente Polisario rechaza la decisión: ”Se sienten traicionados"

El misterioso patrimonio del expríncipe Andrés: de sus fuentes de ingresos secretas a la “asignación apropiada” de Carlos III tras perder sus títulos reales

Una joven de 21 años en estado grave tras sufrir un disparo en la cara en Leganés, Madrid

La granada, la fruta de otoño que mejora la presión arterial, controla el colesterol y combate el envejecimiento

Clima: las temperaturas que predominarán este 1 de noviembre en Iquitos

INFOBAE AMÉRICA
Dos detenidos por robo con

Dos detenidos por robo con fuerza en vehículos en Palma

Acreedores de Duro Felguera temen que el Plan de Restructuración favorezca la transferencia de la tecnología a México

Un hombre muere en el incendio de un edificio en Lleida

MSF y expertos de Yale temen que 260.000 personas siguen atrapadas en El Fasher (Sudán) a merced de las RSF

Ucrania asegura que ha inutilizado el triple oleoducto del 'Anillo' en la región de Moscú

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Arjona empezó su gira

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

Cómo una imagen en la TV inspiró a un argentino a escribir “La vida es un carnaval”, la canción popularizada por Celia Cruz

La entrega de Anya Taylor-Joy y la pesadilla de trabajar con una cabra satánica: así fue el rodaje de “La bruja”

Desde “Halloween” hasta “La Profecía”: películas de terror que inspiraron crímenes reales

Un biopic a puro corazón: Jon Bon Jovi planea su película y postula a su hijo como protagonista