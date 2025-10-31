Mundo

Se canceló una audiencia del juicio contra Benjamin Netanyahu

El primer ministro enfrenta un extenso proceso judicial en Jerusalén, donde se lo investiga por presuntas irregularidades relacionadas con soborno, fraude y abuso de confianza en tres expedientes que comenzaron a tramitarse en 2020

Por Francisco González Tomadin

Guardar
El tribunal de Jerusalén aceptó
El tribunal de Jerusalén aceptó el pedido de Netanyahu para suspender una audiencia de su juicio por corrupción (Europa Press)

El Tribunal del Distrito de Jerusalén accedió a cancelar una de las audiencias previstas la próxima semana en el juicio por corrupción contra el primer ministro Benjamín Netanyahu,

La defensa de Netanyahu argumentó la necesidad de reprogramar la primera sesión de la semana entrante (iba a ser el domingo) para permitir la asistencia del mandatario a una reunión parlamentaria y a un acto familiar, requerimiento que fue aceptado excepcionalmente.

En consecuencia, la presencia de Netanyahu en estrados quedó confirmada para el martes y el miércoles, decisión que el tribunal comunicó por canales oficiales.

La defensa de Netanyahu solicitó
La defensa de Netanyahu solicitó la cancelación de una audiencia por compromisos oficiales y familiares (Reuters)

El tribunal, presidido por los jueces Rivka Friedman-Feldman, Moshe Bar-Am y Oded Shaham, tomó esta decisión tras evaluar el pedido que los abogados defensores habían formalizado previamente para reducir la cantidad de audiencias semanales a tres, cuestión que fue rechazada, según consta en la información de The Times of Israel.

El proceso contra Netanyahu está vinculado a tres causas por fraude, abuso de confianza y soborno, siendo este el primer caso en el que un mandatario israelí es juzgado mientras permanece en funciones. El tribunal aclaró, según lo informado por The Times of Israel, que solo autoriza demoras si la justificación es comprobada y relevante desde el punto de vista institucional, manteniendo la regularidad del juicio como prioridad.

El tribunal israelí rechazó reducir
El tribunal israelí rechazó reducir la cantidad de audiencias semanales en el proceso de Netanyahu (Reuters)

La agencia EFE detalló que la defensa de Netanyahu continuará al frente del caso tras la negativa judicial a modificar el equipo legal, y que la audiencia cancelada responde de forma exclusiva a motivos de agenda específica del primer ministro.

Israel identificó a dos rehenes entregados por Hamas y reclamó la devolución de más cuerpos

La cancelación de una de las audiencias del juicio por corrupción contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se produce en una semana marcada por acontecimientos relevantes en el ámbito nacional.

Este jueves, el gobierno israelí confirmó la identidad de los cuerpos de los dos rehenes entregados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Israel confirmó la identidad de
Israel confirmó la identidad de los dos rehenes entregados este jueves por Hamás a la Cruz Roja (Europa Press)

Según comunicó la oficina del primer ministro, tras el procedimiento de identificación realizado por el Centro Nacional de Medicina Forense, se informó a las familias que los cadáveres corresponden a Amiram Cooper y Sahar Baruch, ambos repatriados a Israel.

El gobierno manifestó a través de un comunicado su acompañamiento a los familiares y remarcó el compromiso de trabajar hasta que todos los rehenes fallecidos sean recuperados.

Además, instó a Hamás a cumplir con la entrega de los cuerpos restantes, ya que aún permanecen sin repatriar once cadáveres de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre. Según la información oficial, el Ejército israelí ha notificado a las familias después de corroborar la identidad, profundizando la expectativa social sobre la resolución de los casos de rehenes desaparecidos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuIsraelJuicioCorrupción

Últimas Noticias

El cero, la idea revolucionaria que cambió la historia de las matemáticas y la ciencia

De símbolo relegado a simple marcador en las primeras civilizaciones, su invención fue mucho más que un simple aporte simbólico. Cómo su surgimiento permitió el avance del cálculo y sentó las bases lógicas de todo el pensamiento científico moderno

El cero, la idea revolucionaria

La ONU cuestionó la reanudación de los ensayos nucleares en Estados Unidos anunciada por Donald Trump

El organismo internacional advirtió que “jamás pueden permitirse bajo ninguna circunstancia” y alertó sobre el riesgo de una nueva carrera armamentista. El presidente estadounidense ordenó al Pentágono iniciar pruebas atómicas tras los recientes ensayos de Rusia

La ONU cuestionó la reanudación

Israel intensificó los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Cazas israelíes bombardearon objetivos en las áreas de Mahmoudiya y Al Jarmaq. Las FDI declararon que “continuarán operando para eliminar cualquier amenaza”

Israel intensificó los ataques contra

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

El Centro Nacional de Medicina Forense identificó los cuerpos de Amiram Cooper, de 85 años, y Sahar Baruch, de 25, devueltos a través de la Cruz Roja. El gobierno de Netanyahu exigió a Hamas facilitar la entrega de los restantes 11 cautivos muertos

Israel confirmó la repatriación de

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

Eugenia Zamora advirtió que las críticas del mandatario al organismo y a sus magistrados ponen en riesgo la credibilidad del sistema democrático, en plena campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero de 2026

Tensión política en Costa Rica:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigan presunta fiesta clandestina dentro

Investigan presunta fiesta clandestina dentro del penal de San Miguel en Puebla

Chipaque celebrará 425 años con festival y ferias: la programación está cargada de sorpresas para toda la familia

Procuraduría pone en la mira a Movilidad Bogotá por presuntas irregularidades en traspasos de carros: investigan cesiones sin autorización de los dueños

Cómo mantiene Joaquín Phoenix su estado físico: entrenamiento consciente y alimentación vegana

Vinculan a proceso a 10 miembros de La Familia Michoacana implicados en ataque contra agentes de seguridad en Edomex

INFOBAE AMÉRICA
“Try a Little Tenderness”, el

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

Laura Matamoros, zasca a su primo Carlo Costanzia tras la última entrevista de Mar Flores

Denuncian la desaparición forzada del periodista venezolano Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos desconocidos

La ONU exigió que Ortega y Murillo rindan cuentas por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

El PIB crece un 0,6% en el tercer trimestre, dos décimas menos, y modera su avance interanual al 2,8%

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más exitosos de Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

“The Witcher”: Todo lo que se sabe de la salida de Henry Cavill

Call of Duty llega a Hollywood: qué se sabe sobre la producción que promete acción y drama en un nuevo universo gamer

Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: “Estoy muy emocionado de hacerlo”