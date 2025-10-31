Llegan a Jamaica aviones con ayuda humanitaria y helicópteros estadounidenses tras el paso devastador del huracán Melissa

Jamaica espera este viernes la llegada de 20 aviones cargados de ayuda humanitaria y helicópteros de Estados Unidos para asistir a las comunidades más afectadas por el huracán Melissa, que dejó al menos 19 muertes en la isla, según informó Daryl Vaz, ministro de Energía, Telecomunicaciones y Transporte, de ese país.
El ministro destacó la magnitud del respaldo internacional, pero advirtió sobre las dificultades logísticas para distribuir insumos médicos, agua y víveres ante la urgencia de la población y los problemas de acceso. Además, informó que el jueves ya habían llegado 13 aviones con suministros.
Estados Unidos movilizó entre ocho y diez helicópteros con capacidad tanto para trasladar víctimas como para trasladar grandes volúmenes de ayuda humanitaria hasta comunidades completamente incomunicadas.
A partir del sábado, el aeropuerto de Montego Bay reabrirá parcialmente para vuelos comerciales, lo que permitirá evacuar turistas y facilitar la llegada de más recursos esenciales.
El huracán Melissa impactó Jamaica el martes con categoría cinco y vientos de hasta 190 km/h, ocasionando daños severos en los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James, donde se concentran las víctimas fatales.
La situación en las comunidades del oeste de la isla es crítica. El gobierno formó el Comité de Asistencia y Recuperación para coordinar la emergencia y canalizar la ayuda destinada a los damnificados. Las carreteras hacia Westmoreland presentan interrupciones severas. Los equipos de rescate evalúan rutas alternativas y la posible construcción de accesos temporales.
Tras la declaración de zona de desastre para todo el país, la prioridad es restablecer el acceso vial y la red de suministros, mientras la autoridad sanitaria jamaicana advierte sobre nuevos peligros tras el desborde de ríos e inundaciones, incluidos cocodrilos americanos (Crocodylus acutus) en zonas residenciales.
El Ministerio de Salud recomendó evitar áreas anegadas, no interactuar con animales silvestres y extremar la precaución por cables eléctricos caídos y riesgo de leptospirosis.
La crisis sanitaria se ha agravado por los cortes de energía que afectan a hospitales y la red de servicios básicos. Tres centros médicos de alta complejidad sufrieron daños graves, según la Organización Mundial de la Salud, que desplegó equipos de emergencia y organizó el envío de más de cinco toneladas de suministros médicos a Jamaica.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) describió el impacto en comunidades como Black River como “apocalíptico”, con familias obligadas a dormir en las calles debido a que la mayoría de las viviendas está anegada o destruida.
A su vez, el PMA, en conjunto con autoridades locales, distribuye cinco mil kits de alimentos, suficientes para una semana para 15 mil personas, y junto a la Cruz Roja y otros organismos monitorea la entrega de agua, víveres y medicamentos en las zonas más afectadas.
El huracán Melissa se degradó ya a ciclón postropical, pero siguen las alertas por marejadas en el litoral noreste de Estados Unidos, Canadá y otras islas del Atlántico Norte, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
