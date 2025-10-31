Mundo

La ONU alertó sobre la crisis humanitaria en Congo y afirmó que 26 millones de personas podrían sufrir inseguridad alimentaria

El conflicto prolongado y la disminución de recursos internacionales dejaron al país en una situación crítica, especialmente en regiones como Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri y Tanganica

Guardar
Elisabeth Rebeccah, de 22 años,
Elisabeth Rebeccah, de 22 años, prepara una comida en la escuela primaria Muchacha (REUTERS/Arlette Bashizi)

Más de 26 millones de personas corren el riesgo de enfrentar inseguridad alimentaria grave en la República Democrática del Congo (RDC) a principios del próximo año, advirtió el jueves la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El este de la RDC, una región rica en recursos minerales y fronteriza con Ruanda, lleva tres décadas sumida en la violencia, crisis que se agravó este año tras la toma de Goma y Bukavu por el grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Kigali. Los recientes combates causaron miles de muertos y desplazó a millones, profundizando la crisis alimentaria.

Durante una conferencia en París, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que el aeropuerto de Goma reabrirá pronto a vuelos humanitarios. Además, se recaudaron más de 1.500 millones de euros —unos 1.700 millones de dólares— para asistir a las poblaciones más vulnerables.

El grupo rebelde M23, que tomó el control de Goma a principios de este año, calificó de “inapropiado” el reciente anuncio del mandatario francés sobre la reapertura del aeropuerto de la capital de Kivu Norte.

El presidente de Francia, Emmanuel
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, observa a su homólogo de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, mientras interviene en una conferencia en apoyo de la paz y la prosperidad en la región de los Grandes Lagos, celebrada en París (Alain Jocard/Pool vía REUTERS)

“Francia debe evitar cualquier acción, comportamiento o postura que pueda recordar a la población de la región de los Grandes Lagos su triste y lamentable pasado. La Alianza Río Congo/M23 reitera su firme compromiso con la protección y la defensa de la población civil”, sostuvo el portavoz del M23

Según cifras de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), unas 26,6 millones de personas en RDC podrían enfrentar inseguridad alimentaria grave o peor en 2026, incluidos 3,9 millones en emergencia alimentaria, de acuerdo con el reciente Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases de la ONU. El 75% de estos casos se concentra en Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri y Tanganica.

Ambas agencias alertaron sobre la disminución de la financiación humanitaria. La FAO solo pudo asistir a 217.000 personas de los 3,6 millones previstos a fines de agosto. “Sin recursos y medidas urgentes, millones de vidas están en peligro”, advirtió Cynthia Jones, directora interina del PMA en RDC.

La ONU alertó por la
La ONU alertó por la crisis humanitaria en la República Democrática del Congo (REUTERS/Zohra Bensemra)

A la crisis alimentaria se le suma la sanitaria: el pasado 23 de septiembre un brote de ébola en la provincia de Kasai, en el centro de la República Democrática del Congo (RDC), provocó 47 casos confirmados y 25 fallecimientos, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El organismo detalló que, además de los casos confirmados, hay 10 en estudio y otros 10 fallecimientos aún no atribuidos directamente a la enfermedad. La tasa de letalidad en la zona sanitaria de Bulape ronda el 61,4%.

La OMS explicó que los contagios afectaron a personas de entre 0 y 65 años, con el grupo etario de 0 a 9 años concentrando el 23% de los casos. Las mujeres representaron el 61% de los contagios, con un índice de letalidad del 56%, frente al 73% en varones. El brote afectó especialmente a niños, amas de casa y agricultores.

(Con información de AFP y EP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaRepublica Democratica Del CongoM23RDCONUEmmanuel Macroncrisis humanitariacrisis alimentariaOMSébola

Últimas Noticias

Xi Jinping y el primer ministro canadiense Mark Carney mantendrán una reunión bilateral en Corea del Sur

Según el premier de Canadá, el encuentro se centrará en retomar las relaciones y abordar cuestiones comerciales, incluida la posible eliminación de los aranceles del 100% que Canadá impuso en 2024 a los vehículos eléctricos chinos

Xi Jinping y el primer

Comenzó la cumbre anual del APEC en Corea del Sur tras la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico representa más de la mitad del comercio mundial y defiende el principio de libre comercio e inversión como vía para acelerar la integración económica regional

Comenzó la cumbre anual del

La actividad industrial de China acumuló siete meses de caída y evidencia el desgaste del modelo impuesto por Xi Jinping

El índice de compra gerencial (ICG), un indicador clave de la actividad industrial, alcanzó 49 puntos, en un nuevo mes de contracción, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE)

La actividad industrial de China

El cero, la idea revolucionaria que cambió la historia de las matemáticas y la ciencia

De símbolo relegado a simple marcador en las primeras civilizaciones, su invención fue mucho más que un simple aporte simbólico. Cómo su surgimiento permitió el avance del cálculo y sentó las bases lógicas de todo el pensamiento científico moderno

El cero, la idea revolucionaria

La ONU cuestionó la reanudación de los ensayos nucleares en Estados Unidos anunciada por Donald Trump

El organismo internacional advirtió que “jamás pueden permitirse bajo ninguna circunstancia” y alertó sobre el riesgo de una nueva carrera armamentista. El presidente estadounidense ordenó al Pentágono iniciar pruebas atómicas tras los recientes ensayos de Rusia

La ONU cuestionó la reanudación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estado de las reservas del

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy viernes 31 de octubre

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este viernes 31 de octubre

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 31 de octubre

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

INFOBAE AMÉRICA
Xi Jinping y el primer

Xi Jinping y el primer ministro canadiense Mark Carney mantendrán una reunión bilateral en Corea del Sur

Comenzó la cumbre anual del APEC en Corea del Sur tras la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

Rodrigo Paz garantizó el suministro de combustible tras una serie de gestiones en su viaje a Estados Unidos

Bélgica denuncia un "alarmante" incidente con drones sobre una base militar y defiende derribarlos

El investigador de la UEx Juan Luis Herrera es galardonado en los Premios de Investigación de SCIE-Fundación BBVA 2025

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más exitosos de Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

“The Witcher”: Todo lo que se sabe de la salida de Henry Cavill

Call of Duty llega a Hollywood: qué se sabe sobre la producción que promete acción y drama en un nuevo universo gamer

Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: “Estoy muy emocionado de hacerlo”