Mundo

Afganistán y Pakistán acordaron mantener el alto el fuego tras las reuniones en Estambul

Turquía, uno de los mediadores junto a Qatar, informó que todas las partes han aceptado “la continuidad del alto el fuego” y que los detalles sobre su implementación se discutirán en una reunión de alto nivel en Estambul el 6 de noviembre

Guardar
El ministro de Defensa afgano,
El ministro de Defensa afgano, Mullah Mohammad Yaqoob Mujahid y el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif se dan la mano, tras la firma de un acuerdo de alto el fuego el 27 de octubre (REUTERS)

Pakistán y Afganistán acordaron continuar con el alto el fuego alcanzado tras los recientes combates fronterizos. Turquía, uno de los mediadores junto a Qatar, informó que todas las partes han aceptado “la continuidad del alto el fuego” y que los detalles sobre su implementación se discutirán en una reunión de alto nivel en Estambul el 6 de noviembre.

Asimismo, las autoridades del país turco detallaron que se estableció la creación de un mecanismo de seguimiento y verificación con sanciones a quienes violen la tregua. Ahora se espera que se sancionen decisiones sobre la reapertura de la frontera, las cuales se tomarán más adelante, tras los nuevos acuerdos alcanzados.

El portavoz talibán, Zabihulá Muyahid, describió el proceso de negociaciones como “complejo” pero fructífero, y reafirmó el compromiso de Kabul con “relaciones basadas en el respeto mutuo, la no injerencia y el no representar una amenaza” hacia Pakistán. Muyahid insistió en que Afganistán cree en “la diplomacia y el entendimiento”, y aseguró que designaron un equipo profesional para las conversaciones.

Por su parte, el ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, expresó su expectativa de que el acuerdo ponga fin a los conflictos transfronterizos y demandó que los talibán impidan el uso de su territorio por el grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), calificados por Islamabad como “Fitna al Juarij”. En caso de incumplimiento, se considerarán sanciones y tarifas, según anticipó el funcionario.

Combatientes patrullan cerca de la
Combatientes patrullan cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán en Spin Boldak, provincia de Kandahar, tras los intercambios de disparos entre las fuerzas paquistaníes y afganas (REUTERS)

En ese sentido, el ministro de Interior, Talal Chaudhry, también se mostró optimista respecto al avance del diálogo, aunque advirtió que los talibán no deben convertirse en aliados de India, enfatizando que “el pueblo pakistaní y la paz son nuestras líneas rojas”.

Las negociaciones, que comenzaron el sábado pasado en Estambul, estuvieron en riesgo de fracasar el miércoles, cuando Pakistán acusó a Afganistán de desviar el diálogo de la cuestión central: la acción contra el TTP. El origen de los combates recientes se remonta a una ofensiva talibán tras alegar bombardeos paquistaníes en Afganistán, incluido uno en Kabul cuyo objetivo habría sido el líder del TTP.

La zona de la frontera afgano-paquistaní fue foco de inseguridad durante años, con acusaciones cruzadas y operaciones militares paquistaníes contra presuntos refugios del TTP en Afganistán.

Una mezquita con una cúpula
Una mezquita con una cúpula pintada de verde se alza entre la niebla tóxica y la contaminación atmosférica en Karachi, Pakistán (REUTERS/Akhtar Soomro)

Trump planea frenar el conflicto entre Afganistán y Pakistán

El presidente de Estados Unidos, quien ya impulsó la paz en Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamas, intentará por la vía diplomática resolver la crisis entre Afganistán y Pakistán en medio de las negociaciones por el cese del fuego.

El pasado domingo, el líder republicano señaló que podría resolver “muy rápidamente” la situación entre ambos países. “He oído que Pakistán y Afganistán han comenzado” a dialogar por la paz, comentó Trump desde la Cumbre de la ASEAN en Malasia. “Lo resolveré muy rápido”, afirmó.

Trump sostuvo que podría frenar
Trump sostuvo que podría frenar la guerra entre Afganistán y Pakistán (Europa Press)

El presidente estadounidense mencionó el conflicto mientras participaba en la firma del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, y calificó a los líderes de Pakistán como “gente magnífica”.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaAfganistánPakistánTurquíaQatarEstados UnidosDonald TrumpEstambulalto el fuegoAtaulá TararZabihulá MuyahidTTPTehrik-e-Taliban Pakistan

Últimas Noticias

Gabriel Boric firmó acuerdos con la Asociación de Comercio coreana en su visita a Seúl por la cumbre de la APEC

“Estos acuerdos permitirán fortalecer nuestros lazos con Corea y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo empresarial de nuestro país”, escribió el mandatario chileno en la red social X tras la firma de los convenios

Gabriel Boric firmó acuerdos con

El OIEA informó daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar en la guerra

De acuerdo con la información oficial, centrales nucleares del sur de Ucrania perdieron el acceso a una de sus líneas eléctricas externas. El organismo explicó que estas interrupciones aumentan los riesgos para la estabilidad de los sistemas de enfriamiento y suministro eléctrico de las instalaciones

El OIEA informó daños críticos

Corea del Sur advirtió que el libre comercio enfrenta un futuro “tumultuoso” y destacó la importancia de la cooperación internacional

“La situación a la que nos enfrentamos es bastante complicada”, afirmó el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en el discurso de inauguración de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)

Corea del Sur advirtió que

Una investigación de la ONU informó que la represión en Irán empeoró tras la guerra de los 12 días con Israel

Sara Hossain, directora de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, subrayó que “los ataques aéreos de Israelíes sobre territorio iraní y la posterior represión interna por parte de las autoridades iraníes restringieron aún más el espacio cívico, socavaron el debido proceso y erosionaron el respeto al derecho a la vida”

Una investigación de la ONU

Xi Jinping y el primer ministro canadiense Mark Carney mantendrán una reunión bilateral en Corea del Sur

Según el premier de Canadá, el encuentro se centrará en retomar las relaciones y abordar cuestiones comerciales, incluida la posible eliminación de los aranceles del 100% que Canadá impuso en 2024 a los vehículos eléctricos chinos

Xi Jinping y el primer
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caixabank gana 4.397 millones de

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

La berenjena, la hortaliza aliada del corazón que regula el tránsito intestinal y es baja en calorías

Prorrogaron la implementación del nuevo sistema digital para el pago de trámites automotores

Gobierno Petro mantendrá tarifas de energía en el Caribe colombiano para “garantizar” continuidad del servicio

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca sigas siendo amigo de tu ex después de una ruptura”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El desafío de Sabalenka

Los 'hibakusha' critican la orden de Trump de retomar los test nucleares

Datos de las Finales

La India y EE.UU. firman un nuevo pacto de defensa de 10 años pese a la tensión por Rusia

Rusia destruye 130 drones ucranianos sobre catorce de sus regiones

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más exitosos de Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

“The Witcher”: Todo lo que se sabe de la salida de Henry Cavill

Call of Duty llega a Hollywood: qué se sabe sobre la producción que promete acción y drama en un nuevo universo gamer

Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: “Estoy muy emocionado de hacerlo”