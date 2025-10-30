Mundo

Un adolescente murió tras caer de un piso 20 en medio de una protesta de ultraortodoxos en Israel

Un joven de 15 años perdió la vida tras caer de un edificio en construcción durante una masiva manifestación contra el reclutamiento militar, lo que intensificó la tensión entre la comunidad haredi y el gobierno

Manifestantes judíos ultraortodoxos se reúnen
Manifestantes judíos ultraortodoxos se reúnen en el Puente de las Cuerdas durante la protesta del "Million Man" contra el servicio militar obligatorio israelí en Jerusalén (REUTERS/Ammar Awad)

Un chico de 15 años murió este jueves en Jerusalén al caer desde un edificio en construcción durante una multitudinaria concentración de oración de la comunidad haredi (ultraortodoxa) en rechazo al servicio militar obligatorio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El adolescente formaba parte de un grupo de jóvenes manifestantes que habían trepado a una torre en obra en medio de la protesta. Según informó la emisora pública Kan, la víctima cayó desde el piso 20 del edificio, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Equipos de emergencia de Magen David Adom llegaron rápidamente al lugar y confirmaron el fallecimiento del menor. Mientras tanto, la policía y los servicios médicos trabajan en el sitio para retirar el cuerpo y garantizar la seguridad de las demás personas que continúan en la estructura.

El conductor del acto, que encabezaba la manifestación contra el reclutamiento obligatorio, pidió a los jóvenes que descendieran del edificio tras conocerse el trágico desenlace. A pesar de los llamados, todavía permanecían más de una docena de manifestantes en los pisos superiores, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo especial para evacuarlos de manera segura.

Hombres judíos ultraortodoxos se reúnen
Hombres judíos ultraortodoxos se reúnen en el puente de las Cuerdas durante la protesta del "Millón de Hombres" contra el servicio militar obligatorio israelí en Jerusalén, 30 de octubre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

La concentración, que había sido convocada por sectores haredíes para oponerse a la incorporación obligatoria de miembros de su comunidad al ejército israelí, derivó así en una tragedia que volvió a poner el foco sobre las tensiones entre los ultraortodoxos y el Estado en torno al servicio militar.

Este conflicto se ha convertido en la amenaza más seria para el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El líder asediado depende de los partidos ultraortodoxos para mantener a flote su gobierno, pero sus intentos de aprobar una ley para eximir permanentemente a los israelíes ultraortodoxos del servicio militar podrían hundir su gobierno y provocar elecciones anticipadas.

Israel cerró la principal autopista de entrada a Jerusalén y desplegó a más de 2.000 agentes, mientras decenas de miles de ultraortodoxos, abarrotaban las calles.

Hombres judíos ultraortodoxos se reúnen
Hombres judíos ultraortodoxos se reúnen en un edificio durante la protesta del "Million Man" contra el servicio militar obligatorio israelí en Jerusalén, 30 de octubre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

¿Quiénes son los haredim?

Aproximadamente 1,3 millones de judíos ultraortodoxos representan alrededor del 13% de la población de Israel y se oponen al servicio militar obligatorio porque creen que estudiar a tiempo completo en seminarios religiosos es su deber más importante.

La exención del servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos se remonta a la fundación de Israel en 1948, cuando un pequeño número de eruditos destacados estaban exentos. Sin embargo, debido a la presión de partidos religiosos con gran influencia política, estas cifras han aumentado considerablemente a lo largo de las décadas. En 2017, el tribunal declaró ilegales las exenciones, pero las reiteradas prórrogas y las tácticas dilatorias del gobierno han impedido la aprobación de una ley que las sustituya.

Las amplias exenciones del servicio militar obligatorio han reavivado una profunda división en el país y han indignado a gran parte de la población durante la guerra de Gaza. Más de 900 soldados han muerto desde que comenzó la guerra. Muchos reservistas han cumplido cientos de días de servicio en múltiples despliegues, y las fuerzas armadas han advertido repetidamente de la urgente necesidad de más soldados para cubrir las necesidades de defensa de Israel.

Firme oposición al servicio militar

Decenas de miles de haredim se congregaron el jueves a la entrada de Jerusalén para una animada concentración de oración al son de música espiritual a todo volumen, aunque la asistencia fue menor a los cientos de miles que habían pronosticado los medios israelíes.

Hombres judíos ultraortodoxos se reúnen
Hombres judíos ultraortodoxos se reúnen en los tejados de una gasolinera durante la protesta del "Millón de Hombres" contra el servicio militar obligatorio israelí en Jerusalén, 30 de octubre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

“Todo esto es un plan para impedir que practiquemos nuestra religión; no vamos a permitir que envíen a nuestros hijos allí”, dijo Ephraim Luff, de 65 años, seminarista a tiempo completo en la ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak y padre de ocho hijos, quien se apresuraba a viajar a Jerusalén antes de que se produjeran muchos de los cortes de carreteras. “Lo tenemos muy claro: no es que nos necesiten, sino que quieren aniquilarnos religiosamente”.

El desafío más serio para el gobierno de Netanyahu

Los dos partidos ultraortodoxos del país fueron una parte esencial de la frágil coalición de Netanyahu antes de que la abandonaran durante el verano, indignados por la propuesta de ley sobre el servicio militar obligatorio. Sin embargo, siguen votando con frecuencia junto a Netanyahu, lo que permite que su gobierno se mantenga en el poder.

La insistencia de los líderes haredíes en aprobar una ley que codifique la exención permanente del servicio militar obligatorio podría cambiar esta situación. El tema del alistamiento de los haredíes ha provocado varias elecciones anticipadas en la última década, afirmó Lahav Harkov, investigador principal del centro de estudios Instituto Misgav para la Seguridad Nacional.

Actualmente las elecciones están previstas para noviembre del próximo año, pero es probable que Netanyahu se vea obligado a convocar elecciones anticipadas en los próximos meses.

Hombres judíos ultraortodoxos se reúnen
Hombres judíos ultraortodoxos se reúnen en el Puente de las Cuerdas y sus alrededores durante la protesta del "Million Man" contra el servicio militar obligatorio israelí en Jerusalén, el 30 de octubre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

La ley de reclutamiento vigente

El detonante de la protesta del jueves fue la decisión de someter a debate la legislación sobre el servicio militar obligatorio en una comisión de la Knéset la próxima semana, a pesar de la fuerte oposición al proyecto de ley, incluso dentro del propio partido de Netanyahu. Este es el primer paso antes de que el proyecto de ley pueda ser sometido a votación en la Knéset.

Los miembros haredi de la Knesset no han podido obtener las dos cosas que su comunidad demanda: una exención permanente del servicio militar obligatorio o mayores presupuestos para su comunidad, explicó Shuki Friedman, vicepresidente del Jewish People Policy Institute, un centro de estudios de Jerusalén, y experto en temas haredi.

Una serie de casos ante la Corte Suprema ha ido reduciendo el presupuesto que permite a los hombres haredíes estudiar a tiempo completo a cambio de una beca estatal. Hasta ahora, las partes han encontrado financiación provisional como medida de emergencia, pero esas becas están cada vez más en peligro.

“Esta es una protesta contra el gobierno, porque puede derrocar a la coalición, y contra la oposición para demostrar cuánto poder tienen”, dijo Friedman. “Y dentro del mundo haredí están preocupados por la presión interna, así que intentan dar una muestra de unidad”, añadió.

Hombres judíos ultraortodoxos leen un
Hombres judíos ultraortodoxos leen un texto cerca del Puente de las Cuerdas durante la protesta del "Hombre del Millón" contra el servicio militar obligatorio israelí en Jerusalén, 30 de octubre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

Algunas voces dentro de la comunidad haredi abogan por una solución pragmática, que incluye la posibilidad de permitir que un pequeño grupo de hombres haredi que no estudian textos judíos a tiempo completo sirvan en el ejército, pero la protesta es un intento de dar una demostración de fuerza unida contra cualquier tipo de compromiso, explicó Friedman.

(con información de AP)

