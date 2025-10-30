Pruebas nucleares: Rusia dijo que las retomará si Estados Unidos lo hace primero

El presidente ruso Vladimir Putin. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

El Kremlin reaccionó el jueves con cautela a los comentarios del presidente Donald Trump sobre la reanudación de las pruebas de armas nucleares por parte de Estados Unidos, afirmando que Rusia no había realizado pruebas pero que Moscú seguiría su ejemplo si Washington las realizaba.

Trump ordenó el jueves a las Fuerzas Armadas estadounidenses que reanudaran inmediatamente las pruebas de armas nucleares tras 33 años sin practicarlas, minutos antes de iniciar una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

El presidente norteamericano dijo que, debido a los “programas de pruebas de otros países”, Estados Unidos comenzaría a realizarlas “en igualdad de condiciones”.

“El presidente Trump mencionó que otros países se dedican a probar armas nucleares. Hasta ahora, no sabíamos que nadie estaba haciendo pruebas”, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Putin anuncia la prueba exitosa del dron nuclear "Poseidón": "No existe método de interceptación"

Rusia, dijo, no había recibido ninguna notificación previa de Estados Unidos sobre un cambio en la posición de Washington sobre las pruebas nucleares.

Al preguntársele si el Kremlin consideraba que se había desencadenado una nueva carrera armamentística nuclear por los comentarios de Trump, Peskov dijo: “La verdad es que no”.

Peskov subrayó que las pruebas rusas del misil de crucero Burevestnik, el 21 de octubre, y del supertorpedo de propulsión nuclear Poseidón, el 28 de octubre, no fueron en absoluto ensayos de armas nucleares.

Putin, que dirige el mayor arsenal nuclear del mundo, ha afirmado en repetidas ocasiones que si algún país prueba un arma nuclear, Rusia también lo hará.

En las últimas semanas, la OTAN advirtió que Rusia pondrá a prueba a Poseidón, un torpedo nuclear, en las aguas del Mar Negro (Archivo DEF)

“Quiero recordar el comentario del presidente Putin, que se ha repetido muchas veces: si alguien se aparta de la moratoria, Rusia actuará en consecuencia”, dijo Peskov.

Los anuncios de Putin

“Deben saber que realizamos otra prueba de otro sistema prometedor. Se trata del vehículo submarino no tripulado Poseidón, también con un sistema de propulsión nuclear”, declaró Putin ante las cámaras de televisión. “Por primera vez, no solo logramos lanzarlo desde un submarino utilizando su motor propulsor, sino que también encendimos el sistema de propulsión nuclear, que el vehículo utilizó durante un cierto tiempo. Se trata de un éxito tremendo”.

La Rusia postsoviética nunca ha probado un arma nuclear. La Unión Soviética lo hizo por última vez en 1990, Estados Unidos en 1992 y China en 1996.

Putin desvela el reactor del misil Burevestnik: "1.000 veces más pequeño que un submarino nuclear"

Un arma “sin métodos de interceptación”

El líder ruso describió el “Poseidón” como un sistema imparable. “La potencia del Poseidón supera con creces incluso a la de nuestro misil intercontinental más avanzado, el Sarmat. No hay ningún misil como el Sarmat en el mundo. Aún no se ha desplegado en Rusia, pero pronto lo estará. Sin embargo, el Poseidón es significativamente más potente que el Sarmat”, afirmó.

El presidente ruso Vladímir Putin, derecha, habla con militares rusos que combatieron en Ucrania en una visita al Hospital Central Clínico Militar, en Moscú, Rusia, el miércoles 29 de octubre de 2025. (Vladimir Gerdo, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Y añadió: “Además, la velocidad y la profundidad de este vehículo no tripulado no tienen parangón en el mundo, y es poco probable que se desarrolle en un futuro próximo, y no existen métodos de interceptación”.

Según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada por la agencia estatalTASS, el arma puedeoperar a profundidades de más de un kilómetro y alcanzar velocidades de hasta 70 nudos,lo que lo hace virtualmente indetectable para los sistemas actuales. La misma fuente confirmó que el dron, probado por primera vez en 2018,puede transportar una ojiva nuclear de hasta dos megatones.

(con información de Reuters)