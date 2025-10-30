Mundo

Pruebas nucleares: Rusia dijo que las retomará si Estados Unidos lo hace primero

El Kremlin reaccionó a las órdenes de Trump al Pentágono, que implican realizar ensayos con armas atómicas para responder a las que Putin ensalzó esta semana

Guardar
El presidente ruso Vladimir Putin.
El presidente ruso Vladimir Putin. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

El Kremlin reaccionó el jueves con cautela a los comentarios del presidente Donald Trump sobre la reanudación de las pruebas de armas nucleares por parte de Estados Unidos, afirmando que Rusia no había realizado pruebas pero que Moscú seguiría su ejemplo si Washington las realizaba.

Trump ordenó el jueves a las Fuerzas Armadas estadounidenses que reanudaran inmediatamente las pruebas de armas nucleares tras 33 años sin practicarlas, minutos antes de iniciar una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

El presidente norteamericano dijo que, debido a los “programas de pruebas de otros países”, Estados Unidos comenzaría a realizarlas “en igualdad de condiciones”.

“El presidente Trump mencionó que otros países se dedican a probar armas nucleares. Hasta ahora, no sabíamos que nadie estaba haciendo pruebas”, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Putin anuncia la prueba exitosa del dron nuclear "Poseidón": "No existe método de interceptación"

Rusia, dijo, no había recibido ninguna notificación previa de Estados Unidos sobre un cambio en la posición de Washington sobre las pruebas nucleares.

Al preguntársele si el Kremlin consideraba que se había desencadenado una nueva carrera armamentística nuclear por los comentarios de Trump, Peskov dijo: “La verdad es que no”.

Peskov subrayó que las pruebas rusas del misil de crucero Burevestnik, el 21 de octubre, y del supertorpedo de propulsión nuclear Poseidón, el 28 de octubre, no fueron en absoluto ensayos de armas nucleares.

Putin, que dirige el mayor arsenal nuclear del mundo, ha afirmado en repetidas ocasiones que si algún país prueba un arma nuclear, Rusia también lo hará.

En las últimas semanas, la
En las últimas semanas, la OTAN advirtió que Rusia pondrá a prueba a Poseidón, un torpedo nuclear, en las aguas del Mar Negro (Archivo DEF)

“Quiero recordar el comentario del presidente Putin, que se ha repetido muchas veces: si alguien se aparta de la moratoria, Rusia actuará en consecuencia”, dijo Peskov.

Los anuncios de Putin

Deben saber que realizamos otra prueba de otro sistema prometedor. Se trata del vehículo submarino no tripulado Poseidón, también con un sistema de propulsión nuclear”, declaró Putin ante las cámaras de televisión. “Por primera vez, no solo logramos lanzarlo desde un submarino utilizando su motor propulsor, sino que también encendimos el sistema de propulsión nuclear, que el vehículo utilizó durante un cierto tiempo. Se trata de un éxito tremendo”.

La Rusia postsoviética nunca ha probado un arma nuclear. La Unión Soviética lo hizo por última vez en 1990, Estados Unidos en 1992 y China en 1996.

Putin desvela el reactor del misil Burevestnik: "1.000 veces más pequeño que un submarino nuclear"

Un arma “sin métodos de interceptación”

El líder ruso describió el “Poseidón” como un sistema imparable. “La potencia del Poseidón supera con creces incluso a la de nuestro misil intercontinental más avanzado, el Sarmat. No hay ningún misil como el Sarmat en el mundo. Aún no se ha desplegado en Rusia, pero pronto lo estará. Sin embargo, el Poseidón es significativamente más potente que el Sarmat”, afirmó.

El presidente ruso Vladímir Putin,
El presidente ruso Vladímir Putin, derecha, habla con militares rusos que combatieron en Ucrania en una visita al Hospital Central Clínico Militar, en Moscú, Rusia, el miércoles 29 de octubre de 2025. (Vladimir Gerdo, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Y añadió: “Además, la velocidad y la profundidad de este vehículo no tripulado no tienen parangón en el mundo, y es poco probable que se desarrolle en un futuro próximo, y no existen métodos de interceptación”.

Según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada por la agencia estatalTASS, el arma puedeoperar a profundidades de más de un kilómetro y alcanzar velocidades de hasta 70 nudos,lo que lo hace virtualmente indetectable para los sistemas actuales. La misma fuente confirmó que el dron, probado por primera vez en 2018,puede transportar una ojiva nuclear de hasta dos megatones.

(con información de Reuters)

Temas Relacionados

Vladimir PutinDOnald TrumpRusiaEstados Unidospruebas nucleares

Últimas Noticias

El pacto de Trump y Xi Jinping sobre tierras raras: qué papel cumplen en la batalla por el liderazgo tecnológico

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y China marca un punto de inflexión en la disputa global por los minerales estratégicos que alimentan la era digital

El pacto de Trump y

Cómo fue la última prueba nuclear de Estados Unidos: a 33 años del ensayo Divider

El 23 de septiembre de 1992, Estados Unidos detonó su último dispositivo nuclear en el Sitio de Pruebas de Nevada, marcando el fin de una era que comenzó con la prueba Trinity en 1945. Ahora, tras la escalada de Rusia, el presidente Trump ha ordenado la reanudación

Cómo fue la última prueba

Una mujer se encuentra un diente de roedor dentro de una rebanada de pan: “No he vuelto a tocar el pan desde entonces”

El caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades y ha motivado la intervención de un letrado que reclama medidas urgentes

Una mujer se encuentra un

El régimen chino sostiene la producción de drones rusos pese a las sanciones

Empresas que responden a Beijing continúan enviando motores, baterías y sistemas de navegación a fabricantes rusos, permitiendo a Moscú mantener y ampliar su arsenal de drones utilizados en ataques contra Ucrania

El régimen chino sostiene la

Rusia lanzó un ataque masivo contra edificios residenciales en Ucrania que causó dos muertos y 13 heridos

Bombardeos nocturnos con 50 misiles y 650 drones también causaron daños en la infraestructura civil de varias ciudades. En Zaporizhzhia, seis niños pequeños fueron hospitalizados

Rusia lanzó un ataque masivo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién fue José Guadalupe Posada,

Quién fue José Guadalupe Posada, creador de la icónica Catrina

¿Cómo ocurre la descomposición cadavérica? Esto explica la ciencia

Frío y lloviznas en Lima: Senamhi brinda detalles de las inusuales mañanas de primavera

Agua de cúrcuma para un cabello sin caspa, grasa y prevenir el daño: cómo prepararla con ingredientes de cocina

Quiénes serán los nuevos diputados y senadores de CABA en el Congreso tras las elecciones legislativas 2025

INFOBAE AMÉRICA
Antiviolencia declara de alto riesgo

Antiviolencia declara de alto riesgo el Atlético de Madrid-Sevilla de este sábado

Investigan la pigmentación blanca detectada en un lince en la provincia de Jaén

El ministro de Justicia francés visita en prisión al expresidente Sarkozy

PP, Vox y PSOE felicitan la "valentía" de María Corina Machado pero no tendrá Medalla de Honor de la ciudad

El huracán 'Melissa' deja más de 30 muertos a su paso por el Caribe

ENTRETENIMIENTO

¿Cambios en puerta? Aseguran que

¿Cambios en puerta? Aseguran que producción de La Granja VIP planearía reemplazar a un conductor

El secreto de Jaclyn Smith: de reina de las miniseries a empresaria pionera en la moda

Kim Kardashian asegura que el hombre nunca llegó a la Luna: “Entren a TikTok, véanlo”

El impactante vestido de Sydney Sweeney no dejó nada a la imaginación en la gala Variety Power of Women

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a cambiar de cuerpo en ‘Otro Viernes de Locos’, la secuela que llega a Disney+