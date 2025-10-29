Mundo

Ucrania desmintió a Vladimir Putin y negó que sus tropas estén rodeadas en Kupiansk y Pokrovsk

El Ejército ucraniano calificó de “fantasías” las afirmaciones del Kremlin sobre un cerco en el noreste del país. Moscú asegura haber rodeado a miles de soldados, mientras Kiev sostiene que los combates continúan pero mantiene el control de las ciudades clave

Guardar
Imagen de archivo: Un artillero
Imagen de archivo: Un artillero ucraniano dispara un obús D-30 hacia las tropas rusas, en una posición cerca de la ciudad de primera línea de Kupiansk, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 17 de octubre de 2025 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Las autoridades militares de Ucrania negaron este miércoles que las tropas rusas hayan cercado la ciudad de Kupiansk, situada en la región de Kharkiv, al noreste del país en el área objetivo de la ofensiva lanzada por Rusia. Las declaraciones llegaron horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin afirmara que varias unidades ucranianas habían sido rodeadas tanto en Kupiansk como en Pokrovsk, en la región de Donetsk.

En un comunicado difundido a través de Telegram, el Ejército ucraniano calificó las afirmaciones rusas sobre el avance en Kupiansk como “puras ensoñaciones”. El texto indicó que “esto es una mera elucubración y no se basa en datos recabados sobre el terreno” y acusó a Putin de ser un “criminal de guerra”. Además, se precisó que actualmente se registran “fuertes enfrentamientos” en los alrededores de la ciudad, aunque se descartó que la urbe haya sido rodeada en su conjunto. “Las fuerzas rusas están haciendo todo lo posible por hacerse con el control de la zona norte de la localidad”, admitieron las fuerzas ucranianas, pero subrayaron que los intentos todavía no han derivado en un cerco efectivo.

El Mando de las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano enfatizó que las declaraciones del mandatario ruso “no son verdad” y definió como “manipulación” afirmar que las unidades ucranianas están cercadas en Kupiansk. “Se están produciendo intensos combates en Kupiansk y sus alrededores y los ocupantes intentan establecer presencia en la parte norte de la ciudad. Sin embargo, cualquier declaración que diga que las tropas ucranianas están ‘rodeadas’ es una manipulación y una fantasía que no se basa en ninguna información fáctica sobre el terreno”, señaló el mando castrense en el comunicado.

Estos pronunciamientos llegan luego de que Putin, durante una reunión con soldados heridos en un hospital militar de Moscú, ofreciera a las fuerzas ucranianas en Kupiansk y Pokrovsk un alto al fuego temporal para facilitar su rendición y “salvar la vida” de los que supuestamente estarían cercados. El presidente ruso también abrió la posibilidad de que periodistas ucranianos y occidentales visiten ambas zonas para corroborar la situación, señalando que “el ejército ruso está listo para abrir corredores seguros para que periodistas [...] vean con sus propios ojos lo que está sucediendo”.

Imagen de archivo: Miembros de
Imagen de archivo: Miembros de la unidad White Angel de la policía ucraniana, encargada de evacuar a la población de las ciudades y pueblos situados en primera línea, revisan una zona en busca de residentes en la ciudad de Pokrovsk, situada en primera línea en la región de Donetsk, Ucrania, el 21 de mayo de 2025 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, general Valeri Gerasimov, había declarado el fin de semana que cerca de 5.000 soldados ucranianos estaban rodeados en Kupiansk, y otros 5.500 habrían quedado atrapados cerca de Krasnoarmeisk. Las autoridades ucranianas no habían dado antes versión sobre un cerco, y los medios de comunicación del país tampoco informaban avances rusos, aunque sí reportaban actividades de grupos de sabotaje y reconocimiento rusos en la zona.

Desde el lado ucraniano, el portavoz de las fuerzas orientales de Ucrania, Hryhorii Shapoval, dijo a la agencia The Associated Press que en Pokrovsk la situación es “difícil, pero está bajo control”, rechazando también que hubiera un cerco ruso. De igual manera, el portavoz de la Fuerza Especial Conjunta de Ucrania, Viktor Trehubov, expresó a la misma agencia que la aseveración de Putin “no coincide con la realidad sobre el terreno” y concluyó: “En pocas palabras, no hay cerco”.

En Pokrovsk, el 7mo Cuerpo de Reacción Rápida del Ejército Ucraniano reconoció a través de redes sociales que Rusia ha movilizado unos 11.000 soldados para intentar un cerco. El grupo informó que algunas unidades rusas lograron infiltrarse en la ciudad, aunque la defensa ucraniana seguía activa.

Organismos occidentales, como el Instituto para el Estudio de la Guerra (Institute for the Study of War, ISW), con sede en Washington, informaron el martes por la noche que las fuerzas rusas habían avanzado en el área de Pokrovsk, pero “es casi seguro que no controlan actualmente ninguna posición dentro de la ciudad de Pokrovsk en sí”. El ISW agregó que estos avances “probablemente no causarán un colapso inmediato de la posición ucraniana en dirección a Pokrovsk”.

Las operaciones en ambos frentes están siendo acompañadas por combates casa por casa, según funcionarios ucranianos y blogueros de guerra rusos, además de ataques de artillería y drones a las vías de comunicación. El ejército ucraniano depende cada vez más de drones para abastecer a sus tropas en zonas amenazadas por la presencia rusa.

En paralelo, Ucrania continuó sus ataques con drones y misiles de largo alcance contra infraestructuras críticas en la retaguardia rusa, como refinerías de petróleo y fábricas, en un intento de dificultar la logística de Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que durante la noche sus defensas aéreas derribaron 100 drones ucranianos en cinco regiones y que 13 aeropuertos, incluidos tres en Moscú, suspendieron brevemente los vuelos debido a la ofensiva.

(Con información de AP, EFE y EP)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaúltimas noticias américaKupianskKharkivDonetsk

Últimas Noticias

En medio del alto el fuego, Israel bombardeó infraestructura terrorista de Hamas en Gaza: un muerto

Las Fuerzas de Defensa afirmaron que el objetivo atacado almacenaba armas destinadas a un inminente atentado contra sus soldados

En medio del alto el

La ONU condenó el embargo de Estados Unidos contra la dictadura cubana

La resolución fue aprobada con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones

La ONU condenó el embargo

De Maldivas a Creta: cuáles son las 7 mejores islas del mundo, según un ranking global

Desde playas vírgenes y fauna única hasta resorts de lujo y vestigios históricos, este listado elige los destinos insulares más emblemáticos del planeta. Por qué los Readers’ Choice Awards, de Condé Nast Traveler, eligieron a estos lugares como los más inspiradores para una próxima aventura

De Maldivas a Creta: cuáles

Los sospechosos del robo de joyas en el Louvre admitieron “parcialmente su participación”

La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó que los dos detenidos reconocieron parcialmente su implicación en el asalto al museo ocurrido el 19 de octubre

Los sospechosos del robo de

Cómo se planificó el letal operativo en Río de Janeiro: 60 días de preparación y un “muro impenetrable” de agentes de élite

En medio de las controversias, el secretario de Policía Militar, Marcelo Menezes, y el secretario de Policía Civil, Felipe Curi, dieron detalles de la dramática operación en las favelas cariocas

Cómo se planificó el letal
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Profunda preocupación”: Defensoría del Pueblo

“Profunda preocupación”: Defensoría del Pueblo exhorta al Reniec proteger datos personales expuestos en el padrón electoral

Qué pasa hoy 29 de octubre en CDMX: movilizaciones, rodadas ciclistas y festivales de Día de Muertos - Clone

Estos son los precios por facturar una maleta en Binter Canarias en 2025: tarifas y pesos por el equipaje de bodega

La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó la caída de su página web por una falla global de Microsoft

Encapsulan caravana de grúas en Calzada Vallejo; hay afectaciones viales en la CDMX

INFOBAE AMÉRICA
En medio del alto el

En medio del alto el fuego, Israel bombardeó infraestructura terrorista de Hamas en Gaza: un muerto

Albares recibe al ministro de Exteriores mauritano y destaca la "buena" colaboración migratoria

(AMP2) La Reserva Federal (Fed) cumple con lo esperado al rebajar los tipos de interés en 25 puntos básicos

Gabriela Guillén aplaude la entrevista de Eugenia Osborne

La ONU condenó el embargo de Estados Unidos contra la dictadura cubana

ENTRETENIMIENTO

Frankie Muniz habló de su

Frankie Muniz habló de su distanciamiento con Hilary Duff tras más de 20 años: “Me arrepiento de no haber seguido siendo su amigo”

El desnudo de Emily Ratajkowski tras su aclamado debut como ángel de Victoria’s Secret

La sincera confesión de Hailey Bieber: “Ser mamá no es fácil, pero sé que quiero más de uno”

Los detalles del floreciente romance de Katy Perry y Justin Trudeau: “Ya van bastante en serio”

Megan Fox se sincera sobre su experiencia posparto: “No he dormido en siete meses”