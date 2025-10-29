Mundo

Condenaron a dos presuntos miembros de la mafia rusa por intentar asesinar a una periodista opositora a pedido de Irán

Los acusados recibieron 25 años de prisión en Nueva York por contratar a un sicario para matar a Masih Alinejad, reconocida activista iraní exiliada en Estados Unidos

La destacada disidente y periodista
La destacada disidente y periodista Masih Alinejad, radicada en Nueva York, sostiene un girasol detrás de Polad Omarov y Rafat Amirov, quienes fueron condenados por su participación en un fallido complot respaldado por Irán para asesinarla, mientras asisten a la audiencia de sentencia en un tribunal federal de Nueva York (EE. UU.), el 29 de octubre de 2025, según muestra este boceto de la sala de audiencias. (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

La Justicia de Estados Unidos condenó a dos presuntos miembros de la mafia rusa a 25 años de prisión cada uno por haber contratado a un sicario para matar a la periodista iranoestadounidense Masih Alinejad en su casa de Brooklyn. Según la fiscalía, el complot fue orquestado por encargo del régimen iraní.

“Crucé un océano para venir a Estados Unidos y tener una vida normal, y no tengo una vida normal”, dijo Alinejad antes de conocer la sentencia. Frente a ella, los acusados Rafat Amirov (46) y Polad Omarov (41) escuchaban en silencio, con uniformes naranjas y las manos cruzadas.

“Soy una mujer valiente. Soy una mujer fuerte. No pudieron quebrarme. Pero trajeron miedo a mi vida. Estos criminales pusieron mi vida patas arriba”, agregó la periodista, que ha sido una de las voces más firmes contra las políticas represivas de Irán.

La jueza Colleen McMahon, a cargo del fallo en el tribunal federal de Manhattan, calificó el ataque como un “crimen terrible, terrible”.

El fiscal adjunto estadounidense Michael D. Lockard había pedido penas mucho más duras: 55 años de cárcel. Argumentó que los acusados actuaron al servicio de Teherán, que buscaba silenciar a Alinejad, quien cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

Masih Alinejad asiste a la
Masih Alinejad asiste a la segunda gala anual Women of the Year organizada por TIME, en el hotel Four Seasons Los Angeles at Beverly Hills, en Los Ángeles, California (EE. UU.), el 8 de marzo de 2023. (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)

Lockard explicó que el objetivo no era solo la periodista, “sino esos millones de personas que miran a Masih Alinejad como su voz, para promover su causa y arrojar luz sobre las tácticas corruptas y mortales del gobierno de Irán”.

Los fiscales sostienen que Amirov, nacido en Irán, y Omarov, oriundo de Georgia, eran jefes criminales de la mafia rusa y miembros de alto rango del grupo Gulici, una organización acusada de asesinatos, extorsiones, secuestros y otros delitos en varios países. El juicio, que duró dos semanas en marzo, incluyó los testimonios del sicario contratado y de la propia Alinejad, reconocida autora, activista y colaboradora de Voice of America.

El abogado Michael Martin, defensor de Amirov, pidió una pena máxima de 13 años. “Castigar severamente al señor Amirov no enviará un mensaje a Irán. Él no comparte su ideología”, dijo. La abogada Elena Fast, representante de Omarov, solicitó una condena no mayor a 10 años.

Alinejad, de 49 años, lleva más de una década denunciando las restricciones impuestas a las mujeres en Irán. Desde su exilio en Nueva York, ha impulsado campañas que alientan a las iraníes a mostrar su cabello en público como símbolo de resistencia. Una de las más conocidas es My Stealthy Freedom (“Mi libertad sigilosa”).

FOTO DE ARCHIVO: Masih Alinejad,
FOTO DE ARCHIVO: Masih Alinejad, periodista radicada en Nueva York que abandonó Irán en 2009 y es conocida por sus fuertes críticas al gobierno de Teherán y su trato hacia las mujeres, reacciona durante el interrogatorio del fiscal Michael Lockard en el juicio contra Polad Omarov y Rafat Amirov. (REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo)

La fiscalía recordó que entre 2020 y 2021 los servicios de inteligencia iraníes ya habían planeado secuestrarla y llevarla a Irán. Cuando ese intento fracasó, el régimen ofreció 500.000 dólares para asesinarla en julio de 2022.

El complot “estuvo escalofriantemente cerca de tener éxito”, afirmaron los fiscales, y fue frustrado solo porque Alinejad no se encontraba en su domicilio cuando el sicario intentó ubicarla, y gracias a “la diligencia y tenacidad de las fuerzas del orden estadounidenses”.

Omarov fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2024, tras ser detenido en la República Checa un año antes.

En el juicio, Alinejad recordó que llegó a Estados Unidos en 2009, luego de ser vetada para cubrir las elecciones presidenciales iraníes y tras el cierre del periódico donde trabajaba. Desde entonces, se ha convertido en una de las periodistas más influyentes del exilio iraní.

A pesar del veredicto, el peligro no ha desaparecido. La investigación sigue abierta, y en octubre de 2024 los fiscales presentaron cargos contra un alto funcionario militar iraní y otras tres personas, aún prófugas.

Desde que se descubrió el complot, Alinejad dice haber tenido que mudarse casi dos docenas de veces. Vive bajo protección constante, pero asegura que no piensa callarse.

(Con información de AP)

