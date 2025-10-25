Mundo

Ucrania condenó el ataque de las tropas de Putin que dejó al menos cuatro muertos: “El terror ruso debe detenerse”

“Nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga

Guardar
Rusia lanzó un nuevo ataque
Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania con drones y misiles balísticos (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El gobierno de Ucrania condenó este sábado el ataque nocturno ruso que dejó al menos cuatro muertos y 17 heridos en varias regiones del país. El bombardeo, dirigido contra infraestructuras críticas, la red eléctrica, el ferrocarril y viviendas particulares en ciudades como Kiev, Dnipro, Kharkiv y Sumy, reavivó el llamado de las autoridades ucranianas a la comunidad internacional para reforzar las sanciones contra Rusia y aumentar el apoyo militar a Ucrania.

El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, expresó en su cuenta de X que “el terror ruso puede y debe detenerse” y subrayó la necesidad de una “acción colectiva” y de “una mayor presión sancionadora” contra Moscú.

El jefe de la diplomacia ucraniana también reclamó un incremento en el apoyo energético y en la capacidad de defensa de Kiev, insistiendo en que “nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia”.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, el ataque de la noche del viernes al sábado incluyó el uso de doce drones y cinco misiles balísticos en once puntos del territorio nacional. En Kiev, la policía local informó que dos personas murieron y trece resultaron heridas tras el impacto de misiles balísticos. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, alertó en Telegram sobre explosiones y confirmó que la ciudad estaba bajo ataque. Además, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó incendios en edificios no residenciales y daños en ventanas de inmuebles cercanos debido a la caída de restos de misiles interceptados.

Zelensky volvió a pedir armas
Zelensky volvió a pedir armas para ataques de largo alcance a sus socios (REUTERS/Yves Herman)

En la región de Dnipropetrovsk, el gobernador interino Vladyslav Haivanenko indicó que dos personas fallecieron y siete resultaron heridas, mientras que varios edificios de apartamentos y viviendas particulares sufrieron daños.

La Fuerza Aérea ucraniana precisó que Rusia lanzó nueve misiles y 62 drones, de los cuales las defensas interceptaron cuatro misiles y 50 drones.

Las autoridades ucranianas reiteraron su petición de sistemas de defensa aérea Patriot y armas de largo alcance a sus aliados occidentales. El presidente Volodimir Zelensky, a través de X, señaló que ataques como el ocurrido refuerzan la urgencia de contar con estos sistemas para proteger las ciudades ucranianas.

“Es precisamente por ataques como este que prestamos especial atención a los sistemas Patriot”, afirmó el jefe de Estado, quien también instó a Estados Unidos, Europa y los países del G7 a implementar las medidas discutidas recientemente para evitar que estos ataques sigan amenazando vidas.

En el plano internacional, Zelensky solicitó a Estados Unidos la ampliación de las sanciones sobre el sector petrolero ruso y la entrega de misiles de largo alcance, como los Tomahawk, para responder a los ataques. Durante una reunión en Londres con líderes europeos, el mandatario ucraniano buscó reforzar el compromiso militar de Occidente para proteger a Ucrania ante la posibilidad de un alto el fuego que detenga la guerra, que ya supera los tres años. El encuentro, organizado por el primer ministro británico Keir Starmer, se centró en aumentar la presión sobre Vladimir Putin y en coordinar nuevas sanciones que afecten los ingresos energéticos de Rusia.

Los bomberos trabajan en el
Los bomberos trabajan en el lugar donde se encuentran los almacenes de alimentos afectados por un ataque con misiles ruso durante la noche, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev (REUTERS/Yan Dobronosov)

Por su parte, desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas de defensa aérea derribaron 121 drones ucranianos en territorio ruso durante la misma noche. El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, reiteró públicamente la oposición del Kremlin a un alto el fuego inmediato. En tanto, Kirill Dmitriev, enviado de Putin para inversiones y cooperación económica, declaró a CNN que Rusia, Estados Unidos y Ucrania estuvieron “bastante cerca de una solución diplomática” para poner fin al conflicto, aunque reconoció que una cumbre prevista entre Donald Trump y Putin en Budapest se pospuso y aún no tiene fecha definida.

El contexto de los ataques se enmarca en una intensificación de la ofensiva rusa contra infraestructuras civiles y energéticas ucranianas, especialmente con la llegada del invierno. Las autoridades de Kiev insisten en que el refuerzo de las defensas aéreas y la provisión de armamento avanzado son esenciales para frenar la campaña de bombardeos y proteger a la población.

Según Sibiga, solo una capacidad de respuesta suficiente permitirá a Ucrania neutralizar los medios de ataque rusos en sus puntos de origen, lo que refuerza la urgencia de una acción internacional decidida para frenar el uso del terror como arma de guerra.

Temas Relacionados

Ataques rusos en UcraniaAndrí SibigaVolodímir ZelenskiKievRusiaSanciones internacionalesDefensa aérea Patriot

Últimas Noticias

EEUU afirmó que las primeras conversaciones comerciales con China en Malasia fueron “muy constructivas”

Un portavoz del Tesoro estadounidense adelantó que esperan retomar los diálogos mañana. El próximo jueves Donald Trump y Xi Jinping mantendrán un encuentro en Corea del Sur

EEUU afirmó que las primeras

Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática

El presidente de Estados Unidos está en viaje rumbo a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asean, la primera parada de un recorrido que lo llevará también a Japón y Corea del Sur

Donald Trump dijo estar dispuesto

El régimen de China endurece su postura frente a Estados Unidos en medio de la guerra comercial

Xi Jinping apuesta por una combinación de presión económica y alianzas empresariales para influir en la agenda de Washington y sortear los canales diplomáticos tradicionales

El régimen de China endurece

El asesor económico de Putin llegó a EEUU en busca de una reducción de la presión arancelaria de Trump sobre Rusia

En su llegada a territorio estadounidense, el emisario Kiril Dmítriev tendrá encuentros “reservados” con representantes de la Casa Blanca con el objetivo de disminuir las sanciones hacia su país

El asesor económico de Putin

Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania con drones y misiles balísticos: al menos tres muertos y 15 heridos en un nuevo bombardeo

Las explosiones nocturnas causaron incendios y destrucción en zonas residenciales. Las autoridades reportaron víctimas fatales, hospitalizados y decenas de afectados

Rusia intensificó sus ataques contra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Suboficial de la Marina asesina

Suboficial de la Marina asesina a su expareja: víctima había puesto denuncia horas antes del feminicidio

Diluvio en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros y hay inundaciones, calles cortadas y barrios anegados

Keiko Fujimori y Carlos Álvarez rechazan participar en debate de CADE 2025: Las razones detrás

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este sábado

INFOBAE AMÉRICA
Dos detenidos por el presunto

Dos detenidos por el presunto asesinato de una mujer, investigado como posible violencia de género

Huijsen, el lateral derecho y el medio madridistas y el compañero de Cubarsí, entre las dudas para el Clásico

Los paramilitares sudaneses declaran nuevos avances en El Fasher y Kordofán del Norte

Marcus Sorg: "En los Clásicos yo creo que siempre está todo al 50%"

Un temporal causa graves inundaciones en Buenos Aires en víspera de las elecciones legislativas

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian habló sobre la

Kim Kardashian habló sobre la crianza en solitario y la ausencia de Kanye West en la vida de sus hijos

El origen real de la máscara de Michael Myers y los detalles poco conocidos que definieron la atmósfera de Halloween

“Poltergeist”: la historia trágica de Heather O’Rourke que marcó el inicio de una maldición

“Halloween”: un perturbado niño en un psiquiátrico, una máscara de Star Trek y los secretos detrás de la legendaria saga de terror

Thalia celebra 30 años de música y explica su conexión con las nuevas generaciones: “Soy una niña atrapada en el cuerpo de una mujer”