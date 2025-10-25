Mundo

Crisis en Japón por cifras récord de muertes por ataques de osos en 2025

Nuevos casos generan un estado de alerta en el país asiático tras la expansión de los animales hacia zonas urbanas

Por Bautista Salaverri

Guardar
Japón registra un récord histórico
Japón registra un récord histórico de muertes por ataques de osos en 2025 (Photo by STR / JIJI PRESS / AFP)

Japón registró un nuevo muerto y cuatro heridos en dos nuevos casos de ataques de osos en zonas diferentes, elevando el saldo de víctimas a números récord que encienden las alarmas del país asiático. Dicho aumento aún es motivo de investigación por instituciones oficiales, las cuales evalúan tomar medidas ante la escalada.

Según informó la policía local a la agencia AFP, este viernes un oso atacó a cuatro personas en el norte del país, provocando el fallecimiento de una de ellas y dejando a tres hospitalizadas. Ese mismo día, una mujer de unos 70 años resultó herida en la región central de Toyama, también víctima de un ataque de este animal salvaje, de acuerdo con la emisora local NHK.

Estos episodios recientes se suman a una tendencia alarmante: el país del sol naciente ha registrado un récord histórico de muertes por ataques de osos en lo que va del año.

Antes de los incidentes del viernes, las autoridades ya contabilizaban nueve víctimas fatales, cifra que supera ampliamente el máximo anterior de seis muertes, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.

Nuevos ataques de osos rompen el récord anual

El ataque mortal en la región de Akita se desarrolló cuando dos de las víctimas realizaban labores agrícolas hasta que fueron sorprendidas por el animal, mientras que las otras dos sufrieron lesiones al intentar prestar ayuda.

En Toyama, una mujer fue atacada el mismo día, lo que refuerza la percepción de que los osos están expandiendo su presencia en zonas urbanas, una preocupación que se ha intensificado en los últimos meses.

La crisis nacional ha alcanzado niveles inéditos. El Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado que el número de muertes y heridos supera todos los registros previos. Los expertos atribuyen este fenómeno a una combinación de factores ambientales y sociales. El cambio climático ha alterado la disponibilidad de alimento y los ciclos de hibernación de los mamíferos, empujándolos a buscar recursos en áreas habitadas.

Imagen de un oso entrando
Imagen de un oso entrando a un supermercado, hiriendo a dos clientes (Policía de la prefectura de Gunma)

Asimismo, consideran que otro factor es la despoblación rural derivada del envejecimiento de la sociedad japonesa. El biólogo Koji Yamazaki, de la Universidad de Agricultura de Tokio, explicó en diálogo con CBS News que la reducción de la población humana en estas zonas ha ofrecido a los osos “una oportunidad de ampliar su área de distribución”.

El impacto de esta crisis se extiende a zonas altamente pobladas. En los últimos meses, se han reportado incidentes en donde osos han irrumpido en supermercados, han atacado a turistas y han aparecido cerca de escuelas y parques. En la región central, uno de estos animales, de más de metro y medio, ingresó a un local y causó heridas leves a dos hombres mientras decenas de clientes se encontraban dentro.

Japón alberga dos especies: el oso negro asiático y el oso pardo, que habita principalmente en la isla del norte. Miles de ejemplares son cazados cada año.

Medidas del gobierno japonés ante la emergencia

Ante la gravedad de la crisis, el gobierno japonés ha anunciado una serie de medidas para intentar contener los ataques. El nuevo ministro de Medio Ambiente, Hirotaka Ishihara, calificó los episodios como “un serio problema” y se comprometió a reforzar las acciones estatales.

El gobierno japonés refuerza la
El gobierno japonés refuerza la protección y capacitación de cazadores para contener la emergencia por ataques de osos (EFE/ Luong Thai Linh)

“Estamos comprometidos a fortalecer aún más medidas, incluyendo la protección y capacitación de los cazadores gubernamentales y la gestión de la población de osos”, declaró en una conferencia de prensa, según recogió AFP.

Entre las iniciativas que evalúa el gobierno, se encuentra el reclutamiento y formación de nuevos cazadores. Además, se prevé intensificar la gestión de la población de osos y mejorar la protección de las comunidades vulnerables, especialmente en las regiones más afectadas por la despoblación y el avance de los animales hacia áreas residenciales.

La emergencia por ataques de osos en Japón ha obligado a las autoridades a buscar respuestas urgentes y coordinadas, mientras el cambio climático y las transformaciones demográficas continúan alterando la convivencia entre la vida silvestre y las actividades humanas.

Temas Relacionados

Ataques de osos en JapónCambio climáticoJapónAtaque de ososAtaque de osoOsosOsoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Marco Rubio aseguró que EEUU no descansará hasta que Hamas devuelva los restos de todos los rehenes asesinados en Gaza

El secretario de Estado norteamericano se reunió en Israel con familiares de cautivos muertos en manos del grupo terrorista palestino

Marco Rubio aseguró que EEUU

La UE advirtió que utilizará todos los instrumentos frente a los controles de exportación de tierras raras impuestos por el régimen chino

“No repetiremos la experiencia de dependencia sufrida con los hidrocarburos rusos”, aseguró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien subrayó la importancia de diversificar alianzas internacionales ante el endurecimiento de las medidas de Beijing

La UE advirtió que utilizará

Catherine Connolly es la nueva presidenta de Irlanda

Cerca de 3,6 millones de votantes fueron llamados a las urnas el viernes para elegir al sucesor de Michael Higgins, de 84 años y quien ocupa este cargo honorífico desde 2011

Catherine Connolly es la nueva

De la Isla de las Muñecas al Wave Organ: los diez lugares más inquietantes del mundo

Desde túneles ocultos bajo París hasta una hamaca gigante en Bangkok, un recorrido por los rincones menos conocidos de las grandes ciudades. Historias de misterio, arte y tradición que muestran un lado insólito

De la Isla de las

En medio de su viaje a Malasia, Donald Trump hará una escala previa en Qatar para reunirse con el emir

El encuentro se realizará en el Air Force One, el avión oficial del presidente de Estados Unidos

En medio de su viaje
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alemania no cambia su postura

Alemania no cambia su postura con el uso del catalán a pesar de los esfuerzos de Sánchez: reitera que requeriría modificar de los tratados

La Justicia allanó la celda de “El Señor Jota”, sospechado de ser el cerebro del triple femicidio

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: hora de inicio, ruta y todos los detalles del regreso de la sagrada imagen al Callao

Qué pasó con el dólar después de las últimas elecciones legislativas

María Cristina Clemente, notaria, sobre heredar con deudas: “Puedes aceptarla a beneficio de inventario y no responder con tus bienes propios”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El peronismo cierra su campaña electoral y rechaza injerencia de Estados Unidos

Despegan dos aviones del Ejército español para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

Marco Rubio aseguró que EEUU no descansará hasta que Hamas devuelva los restos de todos los rehenes asesinados en Gaza

Un frente frío provocará este domingo lluvias y un descenso generalizado de las temperaturas en la Península

Los lesionados David Alaba y Antonio Rüdiger, únicas bajas del Real Madrid para el Clásico

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian habló sobre la

Kim Kardashian habló sobre la crianza en solitario y la ausencia de Kanye West en la vida de sus hijos

El origen real de la máscara de Michael Myers y los detalles poco conocidos que definieron la atmósfera de Halloween

“Poltergeist”: la historia trágica de Heather O’Rourke que marcó el inicio de una maldición

“Halloween”: un perturbado niño en un psiquiátrico, una máscara de Star Trek y los secretos detrás de la legendaria saga de terror

Thalia celebra 30 años de música y explica su conexión con las nuevas generaciones: “Soy una niña atrapada en el cuerpo de una mujer”