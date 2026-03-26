Al menos 23 muertos tras caer un autobús al río Padma en Bangladesh

Una comisión de cinco miembros fue creada por la Administración del distrito de Daulatdia con el fin de investigar las causas que llevaron a la caída de un autobús de pasajeros al río Padma, suceso que acabó con la vida de al menos 23 personas. Según reportó el Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh a través de sus redes sociales, el incidente tuvo lugar la tarde de este miércoles, cuando el vehículo intentaba abordar un ferry desde la terminal ubicada en esa localidad, situada a unos 60 kilómetros de la capital Daca.

De acuerdo con lo publicado por el medio, los equipos de rescate lograron recuperar 20 cuerpos dentro del autobús, mientras que un buzo de la Marina halló a una víctima fatal más. Otros ocho ocupantes pudieron ser rescatados por habitantes de la zona, aunque dos mujeres que formaban parte de este grupo fallecieron más tarde después de ser llevadas al hospital, según indicó el Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh.

La cifra oficial de aproximadamente 40 personas viajando en el autobús fue confirmada por las autoridades, quienes detallaron que el accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo sobre la plataforma donde se preparaban para embarcarlo al ferry, lo que derivó en la caída directa al río Padma. El suceso provocó una rápida movilización de servicios de emergencia y voluntarios locales, que se sumaron a las labores de rescate y recuperación de víctimas, consignaron las autoridades al medio.

La terminal de ferris de Daulatdia es uno de los principales puntos de tránsito para vehículos y pasajeros en la zona, por lo que este tipo de operaciones forman parte habitual del tráfico diario, detalló el Servicio de Bomberos y Defensa Civil. El informe inicial no ha precisado las causas exactas por las que el autobús perdió estabilidad sobre la plataforma, por lo que la comisión de investigación constituida debe entregar sus conclusiones en los próximos días.

Las labores de rescate se extendieron por varias horas tras el accidente, involucrando personal de bomberos, equipos de la Marina y residentes que se congregaron en la zona para colaborar en las tareas de auxilio. El entorno del siniestro, caracterizado por la presencia de fuertes corrientes en esa sección del río Padma, dificultó la recuperación tanto de sobrevivientes como de víctimas mortales, según hizo saber el Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh en su comunicación pública.

El accidente ha tenido un importante impacto en la comunidad local, puesto que la ruta afectada es fundamental tanto para el transporte interurbano como para la conexión con Daca y otros centros urbanos. Las autoridades han señalado que además de las pérdidas humanas, el hecho ha motivado la revisión de protocolos de seguridad en la terminal de ferris y de la infraestructura utilizada para el embarque de vehículos.

Tal como informó el Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh, todos los organismos involucrados continúan coordinando acciones con la finalidad de garantizar la identificación de las víctimas y proporcionar atención a las familias afectadas. La administración local mantiene abierta la investigación sobre el suceso y prevé la publicación del informe oficial tras recopilar testimonios y evidencias sobre el comportamiento del autobús, el operativo de embarque y la respuesta de los servicios de emergencia inmediatamente después del accidente.