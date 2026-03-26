Al menos 25 muertos tras caer un autobús al río Padma en Bangladés

Nueva Delhi, 26 mar (EFE).– Al menos 25 personas murieron tras caer un autobús de pasajeros al río Padma, en el centro de Bangladés, después de que el impacto de un transbordador contra el muelle provocara que el vehículo perdiera el control y se hundiera, informaron este jueves fuentes oficiales y medios locales.

Según el diario local Dhaka Tribune, el autobús de la compañía Shouharda Paribahan esperaba para embarcar cuando el transbordador Hasna Hena chocó contra el pontón de atraque, lo que causó que el conductor del vehículo perdiera el control y cayera al agua.

Los equipos de emergencia recuperaron 23 cadáveres del interior del autobús, que fue reflotado durante la madrugada de este jueves con la ayuda de la embarcación de salvamento Hamza.

El balance total de fallecidos ascendió a 25 tras confirmarse la muerte en el hospital de dos mujeres que habían sido rescatadas con vida inicialmente.

Entre las víctimas mortales se encuentran once mujeres, siete hombres y cinco niños, incluido un bebé de siete meses.

Las autoridades confirmaron a medios locales que la mayoría de los cuerpos ya han sido identificados y entregados a sus familiares en el propio muelle.

Tras el siniestro, la administración del distrito ha formado un comité de investigación de cinco miembros, encabezado por el magistrado adicional Uchen Mey, para determinar si existió negligencia en la maniobra del transbordador que provocó el impacto.

Este tipo de siniestros son una constante en Bangladés, un país surcado por centenares de ríos donde el transporte fluvial es la columna vertebral de la movilidad nacional.

Pese a la reciente modernización de infraestructuras, los puertos registran accidentes anuales atribuidos habitualmente a la precariedad de los protocolos de seguridad durante las operaciones de carga y el mal estado de los pontones de atraque. EFE