Sin tregua: un bombardeo de Putin dejó dos muertos en Kherson y un dron ucraniano estalló cerca de Moscú

Rusia recrudece los ataques a la infraestructura civil de Ucrania, que responde con aviones no tripulados buscando degradar la capacidad operativa de las tropas del Kremlin

Ataque ucraniano con drones cerca de Moscú

Cinco personas resultaron heridas en un ataque nocturno con drones ucranianos en los suburbios de Moscú y un bombardeo ruso en el sur de Ucrania dejó al menos dos muertos, informaron este viernes las autoridades de ambos países.

Desde el inicio de su ofensiva hace más de tres años y medio, Moscú bombardea constantemente Ucrania, que responde con ataques a territorio ruso, especialmente a infraestructuras energéticas.

Sin embargo, la capital y su región son raramente blanco de ataques.

Durante la noche del jueves al viernes, un “dron enemigo” impactó un edificio residencial en Krasnogorsk, cerca de Moscú, hiriendo a cuatro adultos y a un niño, que fueron hospitalizados, anunció Dmitri Volkov, un funcionario local.

En total, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber neutralizado durante la noche 111 drones ucranianos.

De su lado, el Ejército del Aire ucraniano reportó el lanzamiento de 128 drones rusos, de los cuales 72 fueron derribados.

El viernes por la mañana, el ejército ruso bombardeó “con lanzacohetes múltiples” zonas residenciales en la ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania, informó la fiscalía regional ucraniana.

Según los servicios de rescate ucranianos, este ataque mató al menos a dos civiles y dejó 15 heridos, entre ellos un niño.

En el frente, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas se hicieron con cuatro aldeas en el este de Ucrania.

Zelensky se reúne en Londres con la Coalición de Voluntarios

En otro orden, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, participa este viernes en Londres en una reunión de la Coalición de Voluntarios, formada sobre todo por países europeos, para analizar cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania; y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

El primer ministro británico, Keir Starmer, presidirá la cita presencial y telemática en el Ministerio de Exteriores, a la que también asistirán en persona los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que otros veinte líderes se unirán a distancia.

Starmer urgirá a los socios a tomar medidas para eliminar el petróleo y el gas rusos del mercado, usar los activos rusos confiscados para financiar la defensa ucraniana y enviar armamento de largo alcance, según un comunicado difundido por Downing Street.

El líder laborista afirmó que “el único que no quiere detener la guerra es Putin” y añadió: “Una y otra vez le ofrecemos la oportunidad de poner fin a su invasión innecesaria, detener las matanzas y retirar las tropas, pero él rechaza repetidamente estas propuestas y cualquier posibilidad de paz”.

La Coalición, creada en marzo pasado por el Reino Unido y Francia para coordinar la ayuda a Ucrania y planear su seguridad tras la guerra, usará esta reunión para “fijar prioridades prácticas de cara al invierno“, ante la intensificación de los ataques rusos contra objetivos civiles e infraestructuras críticas.

El Gobierno británico aprovechará la cita para anunciar la entrega anticipada de 140 misiles ligeros multirrol a Kiev, dentro de un contrato de 1.600 millones de libras (1.800 millones de euros) suscrito en marzo que contempla un total de más de 5.000 unidades. Starmer también dijo que se acelerará un programa de fabricación de misiles de defensa aérea, con el objetivo de suministrar más de 5.000 armas.

La reunión se produce después de que Estados Unidos anunciara el miércoles sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, “ante la falta de compromiso de Rusia con un proceso de paz”.

Por su parte, la Unión Europea aprobó el jueves el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que avanza a 2027, un año antes de lo previsto, incluyendo el veto al transporte del gas natural licuado (GNL).

