Por qué Tesla está perdiendo terreno en todo el mundo

Tesla se enfrenta a un camino difícil. Las entregas de sus vehículos eléctricos van camino de disminuir por segundo año consecutivo, incluso con la expansión del mercado global de vehículos eléctricos.

En EEUU, la demanda de los consumidores se verá sometida a una dura prueba ahora que ha finalizado el subsidio federal a las compras. La compañía también se enfrenta a la presión de los aranceles de la administración Trump y a la pérdida de ingresos provenientes de los créditos regulatorios vendidos a otros fabricantes de automóviles para ayudarles a cumplir con las normas de emisiones.

Por otra parte, Tesla se enfrenta a una mayor competencia, especialmente en China, y a la reacción negativa a la política polarizadora de su director ejecutivo, Elon Musk. Más fundamentalmente, carece de un vehículo verdaderamente nuevo y asequible para revitalizar su anticuada gama, y ​​en su lugar ha optado por versiones más económicas y reducidas de los superventas SUV Model Y y sedán Model 3.

No obstante, los inversores se mantienen optimistas, manteniendo la capitalización bursátil de Tesla en torno a los 1,4 billones de dólares. El valor que atribuyen a la compañía se basa cada vez más en la visión de Musk de un futuro repleto de vehículos autónomos y un “ejército de robots”, en lugar de los actuales vehículos eléctricos conducidos por humanos.

¿Qué ha pasado con las ventas de Tesla?

Sus entregas globales de vehículos cayeron un 13% en el primer semestre del año. Esto refleja en parte la disrupción causada por el rediseño del Model Y, ya que Tesla detuvo la producción en cada una de sus plantas de ensamblaje para reequipar sus líneas de producción.

El tercer trimestre fue diferente. Las ventas aumentaron un 7% interanual, ya que, junto con otros fabricantes de vehículos eléctricos, Tesla se benefició de la avalancha de consumidores estadounidenses por comprar coches eléctricos antes de que finalizara el incentivo federal de compra de 7.500 dólares el 30 de septiembre.

Ahora que esos créditos fiscales han expirado, Tesla se enfrenta a la perspectiva de una desaceleración en su mercado local en los últimos meses del año. También está perdiendo cuota de mercado en EEUU. Si bien Tesla sigue siendo la marca de vehículos eléctricos más vendida en Estados Unidos, su cuota de ventas de coches eléctricos ha caído a alrededor del 40%, según Kelley Blue Book, frente a más del 75% en 2022.

¿Qué está pasando con las ventas de Tesla fuera de EEUU?

Según el propio Musk, Europa es el mercado principal más débil de la compañía. De enero a agosto, el número de nuevos Teslas matriculados en la región se desplomó un tercio interanual, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, incluso con el crecimiento del mercado en general. Las ventas de vehículos eléctricos de batería en toda la industria en Europa aumentaron un 26%.

En China, el mayor mercado mundial de vehículos eléctricos, Tesla ha estado en reversa durante gran parte del año. Los envíos desde su planta de Shanghái, destinados tanto a clientes nacionales como a la exportación, disminuyeron interanualmente en siete de los primeros nueve meses de 2025, según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China.

¿Por qué Tesla está perdiendo terreno en el mercado de vehículos eléctricos?

Musk se ha mantenido fiel a la estrategia de “menos es más” para la gama de productos de Tesla. Durante años, la compañía solo vendió cinco modelos: el Model S (que debutó en 2012), el Model X (2015), el Model 3 (2017), el Model Y (2020) y el Cybertruck (2023), y no todos están disponibles a nivel mundial.

BYD, en cambio, cuenta con una gama de productos considerablemente mayor y la mayoría de sus vehículos son más económicos que los modelos más populares de Tesla, el Model Y y el Model 3. El fabricante chino de automóviles está superando en ventas a Tesla a nivel mundial, habiendo entregado más vehículos totalmente eléctricos durante cuatro trimestres consecutivos. Esto sin contar la disponibilidad de BYD en EEUU y en medio de una intensa guerra de precios de vehículos eléctricos en China.

Un coche de menos de 30.000 dólares se ha considerado durante mucho tiempo clave para un mayor crecimiento de las ventas de Tesla. Tras una distracción con la costosa Cybertruck (una camioneta que no ha cumplido con creces las expectativas de volumen del director ejecutivo), los vehículos “más asequibles” que Musk prometió este año resultaron ser versiones simplificadas del Model 3 y el Model Y. Si bien estos nuevos coches son más económicos que las versiones normales, su precio inicial ronda los 40.000 dólares y los clientes tendrán que conformarse con una menor autonomía, una aceleración más lenta y la ausencia de asistencia para mantenerse en el carril.

No está claro si Tesla realizará ajustes más radicales en su gama de productos próximamente. Mientras tanto, corre el riesgo de verse cada vez más desfasado respecto a los diseños más innovadores de la competencia.

¿Cómo ha influido la política en la caída de Tesla?

Algunos consumidores se han mostrado desanimados por la politiquería de Musk: sus estrechos vínculos con Trump y el Partido Republicano durante la campaña presidencial estadounidense, su posterior labor de desmantelamiento de agencias federales como zar de la eficiencia del gobierno, y su apoyo a políticos de extrema derecha en Europa.

El movimiento “Tesla Takedown” surgió en 2025 y sus organizadores organizaron protestas en concesionarios de todo el mundo y llamaron al boicot de los productos y las acciones de la compañía. El fabricante de vehículos eléctricos también ha lidiado con incidentes de vandalismo e incendios provocados.

Musk gastó casi 300 millones de dólares para ayudar a elegir a Trump y a sus aliados republicanos en las elecciones de 2024. Pero eso no ha protegido a Tesla de los aranceles del presidente, que sumaron alrededor de 700 millones de dólares a sus costos durante el segundo y tercer trimestre de este año.

Tras el fracaso de la amistad entre Musk y Trump, los legisladores republicanos no perdonaron a Tesla al votar a favor de eliminar los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos como parte de una amplia ley de impuestos y gastos. También abolieron las sanciones para los fabricantes de automóviles que incumplen las normas federales de ahorro de combustible. Tesla vende créditos regulatorios en EEUU y otros países que ayudan a otros fabricantes de automóviles a cumplir con dichas normas de emisiones. En el tercer trimestre, esta fuente de ingresos se redujo un 44%.

¿Qué está haciendo Tesla para intentar recuperarse?

Tesla se ha expandido a India, abriendo su primera sala de exhibición en Bombay a mediados de julio. Sin embargo, el interés inicial en el naciente mercado de vehículos eléctricos resultó decepcionante. Debido a los altos aranceles de India a la importación de vehículos, el Model Y básico tiene un precio cercano a los 70.000 dólares, lo que lo deja fuera del alcance de la gran mayoría de los conductores del país.

Con el objetivo de recuperar cuota de mercado en China, Tesla está implementando cambios para mantenerse al día con los coches tecnológicos de la competencia. Está integrando funciones de asistente de voz en el coche impulsadas por modelos locales de inteligencia artificial de DeepSeek y Doubao, de Bytedance. El fabricante de automóviles también ha lanzado un Model Y de seis plazas con un precio inicial de 47.200 dólares, comparable al de los vehículos eléctricos de la competencia con configuraciones de tres filas de asientos.

Por otra parte, Musk ha asumido la supervisión de las ventas en Europa y Estados Unidos tras la salida de su confidente de toda la vida, Omead Afshar, según informó Bloomberg. La salida de Afshar se produjo tras una serie de salidas de altos cargos este año, incluyendo a Milan Kovac, responsable de ingeniería del programa de robots Optimus de Tesla, y David Lau, quien dirigió el software durante más de una década.

¿Cuál es el panorama más allá de los vehículos eléctricos?

Musk ha estado promocionando lo que considera la verdadera vocación de la compañía: coches autónomos y robots humanoides. Ha afirmado que Optimus tiene el potencial de ser “el producto más grande de todos los tiempos” y que eventualmente representará el 80% del valor de Tesla.

Actualmente existe una enorme brecha entre la ambición y la ejecución: tanto los vehículos autónomos como los robots bípedos están lejos de empezar a “impulsar el crecimiento económico”, como lo expresó Musk durante una presentación de resultados en abril.

Tesla ha propuesto otorgarle a Musk un paquete salarial de 1 billón de dólares para incentivarlo a quedarse y hacer realidad su visión. El pago completo depende de que logre una serie de hitos “impulsados ​​por el éxito”, como tener 1 millón de robotaxis en operación comercial, entregar 20 millones de vehículos eléctricos y 1 millón de robots con IA, y aumentar la capitalización bursátil de Tesla a al menos 8,5 billones de dólares. El paquete se someterá a votación de los accionistas a principios de noviembre.

Tesla aspira a una red de transporte sin conductor que inicialmente utilice sus modelos de vehículos de consumo antes de incorporar un cibertaxi diseñado específicamente para ello, que no tendrá volante ni pedales. Tras casi una década de predicciones de Musk sobre la posibilidad de que los Tesla pronto puedan conducir de forma autónoma, la compañía lanzó su esperado servicio de robotaxi en junio.

Fue un debut modesto en Austin, Texas, abierto a un pequeño grupo de aficionados. Si bien el público en general ya tiene acceso a la aplicación de robotaxi de Tesla, hay una lista de espera para acceder al servicio. Los monitores de seguridad humana siguen estando en el asiento del copiloto de los vehículos, aunque Musk afirmó que podrían retirarse en algunas zonas de la ciudad para finales de año. En una presentación de resultados en octubre, la compañía no ofreció información actualizada sobre el tamaño actual de la flota ni sobre cuándo se podrá solicitar un viaje fácilmente en Austin.

El reto para Tesla es ampliar sus operaciones de robotaxi para demostrar que su futuro está en la autonomía, más que en la fabricación de automóviles. Musk afirmó que espera expandirse a hasta 10 áreas metropolitanas de EEUU para finales de año, aunque esto dependerá de la obtención de las aprobaciones regulatorias.

