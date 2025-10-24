Las acciones europeas cierran en máximos históricos tras los datos positivos de inflación en Estados Unidos

Un gráfico muestra la cotización del índice DAX de acciones alemanas en la Bolsa de Fráncfort, Alemania. REUTERS/Wolfgang Rattay

Las acciones europeas concluyeron la jornada del viernes en niveles máximos históricos tras la publicación de unos datos de inflación moderados en Estados Unidos, los anuncios de un posible alivio en la tensión comercial entre Estados Unidos y China, y el análisis de diversos resultados empresariales por parte de los inversores. El índice STOXX 600 avanzó un 0,2%, mientras la mayoría de los principales mercados regionales registraron alzas, incluido el FTSE 100 de Londres, que también marcó un máximo histórico. Entre las acciones destacadas, los sectores de consumo lideraron los incrementos semanales del STOXX 600.

El sector energético recibió un respaldo adicional luego de que Estados Unidos anunciará el jueves sanciones renovadas contra proveedores rusos en el marco de la guerra entre Moscú y Ucrania. El índice empresas industriales SXNP aportó el mayor impulso con una subida del 0,7% y los valores financieros también contribuyeron al avance. El LSEG Group alcanzó un incremento cercano al 5% debido a revisiones al alza por parte de algunas corredurías en sus precios objetivos.

Respecto a las tendencias internacionales, los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo estimado en septiembre. “Las expectativas de tasas en Estados Unidos tienen un gran impacto en los mercados financieros del resto del mundo, y los precios de las acciones en Europa son probablemente un efecto de lo que vimos en Estados Unidos”, señaló Christoph Schon, jefe de investigación de decisiones de inversión en SimCorp, en declaraciones recogidas por Reuters.

La confianza entre los inversores europeos recibió un estímulo extra tras la confirmación de la Casa Blanca de que el presidente estadounidense Donald Trump se reunirá la próxima semana con su homólogo chino, tema central dado el inminente vencimiento del plazo para imponer aranceles adicionales del 100% a las importaciones procedentes de China.

El euro sube frente al dólar

Billetes de euro. REUTERS/David W Cerny

El euro se fortaleció el viernes después de conocerse las cifras de inflación en EEUU, reforzando la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría ajustar a la baja su política de tasas de interés. Hacia las 15.00 horas GMT, la moneda única cotizaba a 1,1623 dólares, frente a los 1,1612 dólares registrados en las últimas transacciones europeas previas. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia en 1,1612 dólares.

Las cifras publicadas reflejan que la inflación en Estados Unidos subió un 3% interanual en septiembre (2,9% en agosto) y un 0,3% respecto al mes anterior, por debajo de las previsiones. La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, avanzó un 3% interanual (3,1% en agosto). Estos datos, considerados claves para las decisiones de tipos de interés de la Fed, fueron divulgados con retraso tras el cierre parcial del Gobierno federal estadounidense.

El fortalecimiento de la moneda europea se acentuó previamente, impulsado por informes que mostraron una expansión más rápida de la actividad empresarial en la zona del euro en octubre. El índice combinado de manufactura y servicios elaborado por S&P Global se elevó a 52,2 puntos ese mes, desde los 51,2 puntos de septiembre, reflejando un aumento de la actividad. Según Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, “Francia se está convirtiendo cada vez más en un lastre para la economía de la zona euro”. Paralelamente, la situación económica en Alemania mostró una mejora significativa.

En cuanto a la política monetaria, la inflación en el sector servicios de la zona euro permanece moderada, lo que refuerza la postura del BCE de “no implementar más recortes de los tipos de interés”, según las declaraciones de de la Rubia recogidas por Reuters. Las previsiones de un acuerdo comercial entre EEUU y China también respaldaron el euro. Cuando aumenta la tensión comercial, se incrementa la demanda del dólar como refugio seguro, apreciando su valor frente a otras divisas.

El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, declaró que el “diálogo y la colaboración es la única elección adecuada para China y Estados Unidos”. Por su parte, se confirmó que Xi Jinping y Donald Trump se reunirán el 30 de octubre en Corea del Sur en el marco de la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico. Durante la jornada, el euro osciló en una banda estrecha entre 1,1601 y 1,1646 dólares.

(Con información de EFE y Reuters)