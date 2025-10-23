Mundo

Ucrania se niega a aceptar intercambio de tierras con Rusia: “No reconoceremos ningún trueque en nuestro territorio”

El presidente de Ucrania, insiste en la necesidad de mayores sanciones y cooperación militar para frenar el avance ruso

Por Andra Timu, Andrea PalascianoyOlesia Safronova

El presidente descartó entregar territorio
El presidente descartó entregar territorio bajo presión internacional (Reuters)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó que no aceptará ningún tipo de intercambio territorial durante eventuales negociaciones de paz con Rusia, mientras busca obtener apoyo financiero de sus aliados europeos.

Durante una rueda de prensa en Bruselas, Zelensky manifestó que aún confía en que Washington acceda finalmente a suministrar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania. Agregó que Kiev no ha utilizado hasta el momento las armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar objetivos en el interior de Rusia.

El presidente de Ucrania confirmó
El presidente de Ucrania confirmó que aún no utlizó Tomahawk para potenciar la defensa (Europa Press)

Zelensky calificó como “no malo” el resultado de su reciente encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, y señaló que Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia, mientras que se postergó una reunión prevista entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin en Hungría.

Tras esa reunión, Trump instó a ambas partes a congelar el conflicto en las actuales líneas del frente y propuso que acuerden algún tipo de intercambio territorial.

Consultado sobre las ambiciones de Putin en Ucrania, Trump dijo al inicio de la semana: “Siempre pensé que él quería todo, no solo una parte. Pero creo que ahora está dispuesto a negociar un poco más y tal vez llegar a un acuerdo. Veremos. No queremos que tenga todo”.

La reunión prevista entre Trump
La reunión prevista entre Trump y Putin en Hungría quedó suspendida (Reuters)

“No es un intercambio cuando cedes un territorio que te pertenece,” declaró Zelensky a la prensa en Bruselas el jueves. “No estamos de acuerdo con los intercambios y no reconoceremos ningún trueque en nuestro territorio, porque se trata de nuestra soberanía”.

El mandatario ucraniano también instó a los líderes europeos a otorgar préstamos respaldados por fondos rusos congelados a partir de 2026, y reconoció que comprende la intención de los aliados de destinar la mayor parte de esos montos a la compra de armas de fabricación europea.

Sostuvo que Ucrania está dispuesta a incrementar su propia producción y a firmar más acuerdos de coproducción con empresas europeas para ayudar al continente a dotarse de un “arsenal” capaz de disuadir a Rusia.

“Necesitamos utilizar fondos rusos para la producción ucraniana, porque es más rápido y más barato, y hablamos de drones de largo alcance, guerra electrónica y misiles”, dijo. “Tenemos tecnología que estamos listos para compartir con nuestros socios. Reconocieron que actualmente contamos con tecnologías que otros no tienen, y estamos dispuestos a compartir y desarrollar la coproducción”.

El presidente proclamó que la
El presidente proclamó que la soberanía nacional no está en negociación (Reuters)

Zelensky añadió que mantiene conversaciones con algunos socios europeos respecto a un posible plan de paz que podrían poner sobre la mesa cuando comiencen verdaderamente las negociaciones, con el objetivo de evitar que Rusia imponga su propia agenda “a través de un tercer país”.

“Si Rusia quiere dialogar, nosotros estamos listos”, sostuvo. “El plan empieza con la voluntad de sentarse y hablar, no con permanecer en combate utilizando cualquier tipo de misil contra civiles y niños. El segundo ejército del mundo combate contra niños ucranianos. Si aumenta la presión sobre Rusia, creo que accederán a sentarse a dialogar.”

(Bloomberg)

