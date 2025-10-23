Mundo

Rusia reforzó la defensa de sus submarinos nucleares en el Ártico usando tecnología occidental adquirida con intermediarios

Empresas de distintos países europeos y norteamericanos participaron en operaciones comerciales durante más de una década que terminaron bajo la lupa de servicios de inteligencia y tribunales de varios estados

Guardar
Documentos judiciales revelaron una red
Documentos judiciales revelaron una red internacional de compra de equipos para proyectos militares de alto secreto (Diario Sputnik New)

Las autoridades occidentales identificaron que Rusia blindó su flota de submarinos nucleares en el Ártico gracias a un sistema de vigilancia submarina de alta sofisticación, construido con tecnología obtenida en países de Occidente.

El sistema, conocido como Harmony, emplea sensores instalados en el lecho marino del mar de Barents y otras zonas clave del Ártico, donde opera esta embarcación.

Documentos judiciales, archivos de empresas y testimonios recogidos por The Washington Post indican que la operación incluyó equipamiento de alta tecnología suministrado por compañías de Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suecia, Italia y otros miembros de la OTAN.

Moscú estructuró una red de empresas pantalla para simular transacciones comerciales y trasladar componentes sensibles hasta instalaciones militares en el norte de Rusia.

El sistema Harmony utiliza sensores
El sistema Harmony utiliza sensores en el lecho marino para rastrear movimientos submarinos en zonas estratégicas (Diario Sputnik New)

Investigadores del proyecto “Secretos de Rusia”, coordinado por The Washington Post y medios europeos, detallaron que Harmony tiene como propósito detectar submarinos estadounidenses antes de que entren en los “bastiones” navales rusos.

El sistema permite a los submarinos rusos moverse desde sus bases sin ser detectados ni interceptados por fuerzas occidentales, según destacó Bryan Clark, exoficial de la Marina de Estados Unidos e investigador del Instituto Hudson, a The Washington Post.

La investigación periodística comprobó que Rusia eludió durante años las sanciones y controles de exportación occidentales, logrando tecnología prohibida para su sector militar. Harmony consta de sonares de alta sensibilidad, drones submarinos operativos a tres mil metros de profundidad, antenas subacuáticas avanzadas y cableado de fibra óptica de fabricación europea y estadounidense.

Parte del material tecnológico llegó a Moscú a través de Mostrello Commercial Ltd., una empresa registrada en Chipre que funcionó como fachada para el complejo militar-industrial ruso. Mostrello canalizó decenas de millones de USD en compras clasificadas como bienes civiles, aunque el destino final estuvo vinculado a proyectos militares.

Los proveedores involucrados afirmaron haber
Los proveedores involucrados afirmaron haber recibido garantías de uso civil en todas las transacciones (Reuters)

El rol de esta empresa como conducto de adquisición clandestina quedó al descubierto tras un juicio en Alemania. El ciudadano ruso Alexander Shnyakin fue condenado por coordinar compras tecnológicas para Mostrello, infringiendo la legislación comercial alemana.

Durante el proceso judicial, un funcionario de seguridad alemán confirmó que en 2021 la CIA alertó sobre la red de adquisición rusa; sin embargo, las autoridades alemanas adoptaron medidas solo tras la invasión rusa a Ucrania y el aumento de las tensiones internacionales.

Los archivos, que incluyen registros de ventas, facturación y correspondencia empresarial, evidencian la participación de empresas occidentales que proporcionaron sonares y otros sistemas sensibles bajo la creencia de que serían usados en proyectos civiles.

El seguimiento de buques comerciales
El seguimiento de buques comerciales permitió a los investigadores mapear la extensión del sistema de vigilancia subacuática (Reuters)

Uno de los contratos, firmado en 2015, involucra a EdgeTech, fabricante de Massachusetts (Estados Unidos), e incluye cláusulas en ruso y mención al arrendamiento del equipo a una empresa en Moscú.

Uno de los fines principales de los sistemas adquiridos era cartografiar el fondo marino, permitiendo la instalación de sensores y antenas.

La Flota del Norte y las principales bases de submarinos nucleares de Rusia se sitúan detrás de ese perímetro. Tom Stefanick, experto de la Brookings Institution, explicó a The Washington Post: “Si temes que alguien te siga, pasas por encima de un sensor en un momento determinado. Si alguien te sigue, también tiene que pasar sobre ese sensor y será detectado”.

(Con información de The Washington Post)

Temas Relacionados

RusiaSubmarino nuclearÁrticoTecnología occidentalHarmony

Últimas Noticias

Donald Trump y Xi Jinping mantendrán un encuentro bilateral en Corea del Sur el próximo 30 de octubre

La cita entre los líderes de Estados Unidos y China fue confirmada por la Casa Blanca y se realizará durante la mañana antes del regreso del mandatario republicano a Washington

Donald Trump y Xi Jinping

Putin aseguró no cederá ante la presión de Trump y amenazó con una “respuesta potente” a cualquier ataque contra territorio ruso

El líder del Kremlin calificó las sanciones estadounidenses contra Rosneft y Lukoil como un “acto inamistoso” y sostuvo que buscan debilitar la economía rusa para forzar un acuerdo en Ucrania

Putin aseguró no cederá ante

Trump advirtió que Israel “perderá su apoyo” si avanza con la anexión de Cisjordania

El presidente estadounidense asegura haber “frenado a Netanyahu” en Gaza y dice que los ataques israelíes contra la cúpula de Hamas en Qatar fueron “un error”

Trump advirtió que Israel “perderá

El Senado de Estados Unidos bloqueó un plan republicano para pagar a tropas y empleados durante el cierre del gobierno

Los demócratas frenaron una iniciativa del senador Ron Johnson que buscaba garantizar el pago a militares y trabajadores federales activos, pero excluía a cientos de miles de empleados suspendidos

El Senado de Estados Unidos

Zelensky celebró el impacto de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia y pidió mantener la presión internacional

El presidente de Ucrania insistió en la importancia de bloquear los ingresos rusos derivados del petróleo y exhortó a los países europeos a avanzar en la utilización de activos congelados para apoyar a Kiev

Zelensky celebró el impacto de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘El Jorobado’ llora en audiencia

‘El Jorobado’ llora en audiencia y se despide de sus sobrinos implicados en su red: ‘No dejen de confiar en Dios’

Petro arremetió nuevamente contra Estados Unidos por sus prácticas antidrogas y denunció “ejecuciones extrajudiciales”

Loret de Mola acusa a Sheinbaum de “mentir” por decir que no hay nuevos impuestos: “Le urge dinero”

Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

Asamblea Constituyente que convocó Petro no es tan fácil: la MOE explicó cómo es el complicado proceso para que la gente pueda votar

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump y Xi Jinping

Donald Trump y Xi Jinping mantendrán un encuentro bilateral en Corea del Sur el próximo 30 de octubre

La Infanta Sofía arriesga con un estilismo único en color negro

Putin aseguró no cederá ante la presión de Trump y amenazó con una “respuesta potente” a cualquier ataque contra territorio ruso

Trump advirtió que Israel “perderá su apoyo” si avanza con la anexión de Cisjordania

Tras el robo en el Louvre, la rana René llegó para tranquilizar a París

ENTRETENIMIENTO

Khloé Kardashian asegura que lleva

Khloé Kardashian asegura que lleva 3 años sin relaciones sexuales: “Me siento genial”

La nueva serie del creador de ‘Los Soprano’: el proyecto MKUltra, los abusos de la CIA y el control mental en la Guerra Fría

Manu Ríos revela la insólita noche en que terminó en una fiesta de Madonna

Tras graves problemas de salud, Brigitte Bardot desmiente su supuesta muerte: “Estoy bien”

Stellan Skarsgård y cómo el derrame cerebral cambió su forma de actuar en cine