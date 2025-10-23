Mundo

El Ejército de Israel abatió a ocho terroristas de Hamas implicados en la masacre del 7 de octubre de 2023

Las Fuerzas de Defensa precisaron que los operativos tuvieron lugar entre marzo y agosto en distintos puntos de la Franja como parte de su respuesta a los ataques contra civiles israelíes

El Ejército de Israel anunció este jueves que eliminó en ataques selectivos a ocho milicianos del grupo terrorista Hamas identificados como participantes directos en el asalto y los secuestros ocurridos el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes en territorio israelí.

La identificación de los combatientes se realizó tras un análisis conjunto de inteligencia militar y del Shin Bet, el servicio de seguridad interna israelí.

Según el comunicado, los ataques ocurrieron desde marzo en diferentes puntos de la Franja de Gaza, como respuesta a la matanza y los secuestros cometidos durante la incursión de Hamas y otros grupos desde Gaza hacia el sur de Israel.

Puede ahora revelarse que el Ejército y el Shin Bet eliminaron de forma precisa a ocho terroristas que se infiltraron en territorio israelí y tomaron parte de la brutal masacre”, indicó el texto distribuido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Entre los muertos, figura Ahmed Ibrahim Shaar, identificado como uno de los responsables del secuestro de Noa Argamani durante el Festival Nova, quien falleció el 22 de agosto en un ataque en Gaza.

Argamani fue rescatada en junio tras una operación del Ejército israelí en el campo de refugiados de Nuseirat.

Ahmed abu Marhil, al que el comunicado atribuye la retención de Avinatan Or —pareja de Argamani y liberado recientemente en virtud de un plan negociado por las autoridades de Estados Unidos—, murió en un bombardeo el 26 de marzo.

Las autoridades militares israelíes también señalaron la muerte de Arafat Dib, acusado de secuestrar y custodiar a Eitan Mor, tras un ataque realizado el 30 de mayo. Mor había sido capturado, junto a otros civiles, durante el festival de música Nova celebrado a pocos kilómetros de la frontera con la Franja.

El Ejército agregó que otro miembro de Hamas, Odé Alian Ahmed, vinculado a la custodia de rehenes en Gaza, falleció el 26 de agosto en otro ataque selectivo. Bakr Mujida, quien según el comunicado participó en la apertura de una brecha en la frontera con un tractor, murió el 13 de julio.

La ofensiva israelí alcanzó también a Firas Ghrir Sweilam al Hadaf, señalado por su participación en el asalto al kibutz Kissufim y abatido el 23 de agosto. Finalmente, Ibrahim Salé Rajab, incluido entre los atacantes del 7 de octubre, fue eliminado en operaciones israelíes el 27 de marzo.

Las fuerzas armadas israelíes hicieron públicas imágenes captadas durante el 7 de octubre donde aparecen Ahmad Abu Marhil y Arafat Dib en el momento de los secuestros de Avinatan Or y Eitan Mor, respectivamente. Otras identificaciones de milicianos fallecidos, también presuntamente implicados en los acontecimientos de ese día, fueron verificadas por inteligencia militar.

El ataque del 7 de octubre marcó el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, una respuesta militar a la incursión y secuestro de civiles en el sur de Israel. Desde entonces, la cifra de muertes en Gaza supera las 68.200, según autoridades de salud gazatíes.

Organismos internacionales, relatores de derechos humanos y una comisión independiente de la ONU han descrito el escenario en la Franja como una grave crisis humanitaria e investigan la posible comisión de crímenes de guerra y genocidio.

Israel sostiene que los operativos específicos contra los milicianos identificados son parte de su esfuerzo para frenar la capacidad de Hamas de realizar nuevas incursiones y debilitar las cadenas de mando responsables de ataques transfronterizos.

(Con información de EFE y Europa Press)

