Zelensky respaldó la propuesta de Trump de congelar la guerra en las líneas del frente actuales, pero duda que Putin acepte

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, en la Casa Blanca. REUTERS/Nathan Howard

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky respaldó este miércoles la propuesta del líder estadounidense Donald Trump de hacer de la línea de frente actual la base para negociaciones con Rusia, aunque expresó dudas de que su contraparte rusa Vladimir Putin la acepte.

Trump “propuso ‘Quedémonos donde estamos y comencemos la conversación’”, dijo Zelensky a periodistas durante una breve visita a Oslo. “Creo que fue un buen compromiso, pero no estoy seguro de que Putin lo apoye, y se lo dije al presidente”.

Los esfuerzos para poner fin a la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, lanzada en 2022, parecen haber llegado nuevamente a un punto muerto. En los últimos días, Trump ha instado tanto a Moscú como a Kiev a detener la guerra en sus líneas de batalla actuales.

Control evaluado del terreno en la guerra ruso-ucraniana al 5 de octubre. En rojo los territorios controlados por Rusia. (Istituto para el Estudio de la Guerra/ISW)

Trump dijo el martes que había archivado planes para una cumbre en Budapest con Putin en las próximas semanas porque no quería una reunión “desperdiciada”. Sin embargo, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Ryabkov dijo el miércoles que los preparativos para una cumbre entre Putin y Trump “continúan”.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov dijo a periodistas: “Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin”.

Trump se ha mostrado cada vez más frustrado con la negativa de Rusia a aceptar un alto el fuego, habiendo fracasado hasta ahora en convencer a Putin de que abandone sus demandas maximalistas. El líder estadounidense se reunió con Putin en una cumbre en Alaska en agosto, pero los dos no lograron producir ningún tipo de acuerdo de paz.

Ucrania y sus aliados europeos han rechazado repetidamente los llamados para que Kiev ceda territorio.

Gira europea de Zelensky

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pasan junto a una guardia de honor en Linköping, Suecia. Fredrik Sandberg/TT News Agency/via REUTERS

La visita de Zelensky a Oslo el miércoles es la primera etapa de una gira europea destinada a reforzar el apoyo a Kiev en medio de una serie de mortales ataques rusos. Posteriormente está previsto que visite Suecia, Bruselas y Londres, según informó una fuente ucraniana a la AFP.

El último bombardeo ruso durante la noche del miércoles, que se extendió hasta las horas de la mañana, mató a siete personas y provocó cortes de energía en toda Ucrania, dañando también un jardín de infantes en el este del país, según las autoridades.

Rusia disparó 405 drones y 28 misiles contra Ucrania entre el martes por la noche y el miércoles temprano, la mayoría de los cuales fueron interceptados, dijo la fuerza aérea de Ucrania.

Zelensky dijo que los ataques mostraron que Rusia no siente “suficiente presión por prolongar la guerra”. Los bombardeos dañaron un jardín de infantes en la región oriental de Kharkiv, según Zelensky, quien compartió imágenes que mostraban a rescatistas sacando niños del edificio, con sus ventanas destrozadas y la fachada parcialmente derrumbada.

Los ataques también se dirigieron a la infraestructura energética del país, dejando a miles sin calefacción ni electricidad en toda Ucrania durante la temporada fría, según el ministerio de energía. Rusia dijo que había atacado instalaciones energéticas ucranianas que abastecen a los militares, incluso con misiles hipersónicos, en lo que llamó represalia por ataques a infraestructura civil rusa.

Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, describiéndola como una “operación militar especial” para desmilitarizar el país y prevenir la expansión de la OTAN. Kiev y sus aliados europeos dicen que la guerra es un acaparamiento ilegal de tierras que ha resultado en decenas de miles de víctimas civiles y militares y destrucción generalizada.

Rusia ahora ocupa alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, gran parte del cual ha sido devastado por los combates, mientras que decenas de miles de civiles y soldados han muerto.

(Con información de AFP)