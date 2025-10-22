Mundo

El Reino Unido enviará militares a Israel para sumarse a la fuerza internacional de estabilización en Gaza

Londres desplegó un pequeño grupo de mandos militares que trabajarán bajo liderazgo estadounidense en el nuevo Centro de Coordinación Civil-Militar, encargado de supervisar la tregua entre Israel y Hamas

El secretario de Defensa británico,
El secretario de Defensa británico, John Healey, habla con soldados y personal en el campo de entrenamiento de Stanford (Leon Neal/REUTERS/Archivo)

Un reducido grupo de oficiales militares del Reino Unido ha sido desplegado en Israel para integrarse en una fuerza de tarea liderada por Estados Unidos. El objetivo es apoyar los esfuerzos de estabilización en Gaza tras la entrada en vigor de una nueva tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

Según un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido, la decisión responde a una solicitud explícita de las autoridades estadounidenses y busca que el país permanezca integrado en los trabajos internacionales para garantizar la estabilidad posconflicto en la región.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Defensa de Reino Unido y citada por medios británicos, los enviados corresponden a un cuerpo de “un pequeño número de oficiales de planificación”, entre los que se incluye un comandante de dos estrellas que ocupará el puesto de subcomandante del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés). Esta fuerza, coordinada principalmente por el ejército estadounidense, tiene el objetivo de asegurar la estabilidad y la monitorización del alto el fuego en el enclave palestino, aunque aún no se han definido en detalle cuál será su composición exacta, su papel específico, la cadena de mando ni su estatuto jurídico.

La participación militar británica se limita actualmente a funciones de asesoramiento y planificación en el CMCC, sin un mandato para desplegar tropas directamente en Gaza. Un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó en un comunicado que la iniciativa “busca mantener la integración en los esfuerzos de planificación guiados por Estados Unidos para la estabilidad posconflicto en Gaza”, y aseguró que Londres “sigue trabajando con socios internacionales para respaldar el alto el fuego y evaluar la mejor contribución que puede desempeñar en el proceso de paz”.

En declaraciones recogidas por la prensa británica, el ministro de Defensa británico, John Healey, detalló que el Reino Unido aporta “experiencia y capacidades especializadas” para cooperar en la operación. Healey subrayó que el país no lidera el esfuerzo, pero sí “cumple con su papel”, tras confirmar que la participación responde a una petición formal de Estados Unidos. Desde Londres, el ministro matizó que el Reino Unido desempeña una función “de anclaje” con el envío de personal de alto rango, pero que el liderazgo recae en los socios estadounidenses y mediadores internacionales como Egipto, Qatar y Turquía.

Esta decisión se produce apenas diez días después de que la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, descartara públicamente planes para enviar tropas a Medio Oriente y un día después de declarar que cualquier despliegue futuro requeriría una inversión significativa.

El vicepresidente de Estados Unidos,
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habló con los medios de comunicación en Kiryat Gat, Israel, este 21 de octubre de 2025 (REUTERS/Ammar Awad)

Por parte de la administración estadounidense, el vicepresidente JD Vance reiteró en una conferencia de prensa en Kiryat Gat, al sur de Israel, que no está prevista la entrada de efectivos estadounidenses en Gaza. “No habrá soldados estadounidenses sobre el terreno en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha dejado muy claro. Nuestro mando militar lo ha confirmado en repetidas ocasiones”, afirmó Vance, añadiendo que la contribución de Washington se centrará en una “coordinación útil”.

Vance, optimista sobre el mantenimiento de la tregua, explicó que, aunque se han producido episodios violentos recientes —Israel denunció el asesinato de dos soldados y respondió con bombardeos que dejaron decenas de víctimas palestinas, según el Ministerio de Salud de Gaza—, confía en la continuidad del alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre. El alto el fuego es el tercero tras dos años de enfrentamiento, iniciado por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023.

En el marco del acuerdo promovido por Trump, Hamas liberó a 20 rehenes que mantenía cautivos desde el ataque inicial y se comprometió a entregar los cuerpos de los fallecidos, aunque hasta ahora solo ha podido devolver parte de ellos debido a las dificultades para localizarlos en Gaza, devastada por hostilidades continuas. El grupo terrorista ha expresado su intención de entregar más cuerpos en las próximas horas y manifestó su firme voluntad de mantener el pacto.

El plan de alto el fuego contempla una hoja de ruta para el futuro de Gaza que incluye la retirada parcial de tropas israelíes hasta la llamada “Línea Amarilla”, dejando bajo control israelí aproximadamente la mitad del territorio, sobre todo fronteras. En fases posteriores se prevé el desarme completo de Hamas y la exclusión del grupo de cualquier función de gobierno local, aunque de momento no se ha fijado un plazo definitivo para su cumplimiento.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

