Crisis en Irán: aumenta el riesgo de una grave crisis económica y protestas ante las nuevas sanciones de la ONU

Expertos y funcionarios advierten sobre una posible crisis económica sin precedentes en Irán, mientras el régimen busca alternativas para evitar el colapso ante el endurecimiento de las restricciones internacionales y la caída del rial

Por Parisa Hafezi

Irán corre el riesgo de
Irán corre el riesgo de una grave crisis económica y disturbios ante las nuevas sanciones de la ONU (REUTERS/ARCHIVO)

La economía de Irán está en riesgo de sufrir hiperinflación simultánea y una recesión severa, según funcionarios y analistas, mientras los gobernantes clericales se apresuran a preservar la estabilidad con un margen de maniobra limitado tras el restablecimiento de las sanciones de la ONU. Estas siguieron a la ruptura de las conversaciones para frenar la actividad nuclear disputada de Irán y su programa de misiles balísticos. Ambas partes afirman que la diplomacia para resolver el estancamiento sigue siendo posible, aunque el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, ha rechazado la oferta del presidente estadounidense Donald Trump de forjar un nuevo acuerdo.

Tres altos funcionarios iraníes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Teherán cree que Estados Unidos, sus aliados occidentales e Israel están intensificando las sanciones para alimentar el descontento en Irán y poner en peligro la propia existencia de la República Islámica. Desde la reimposición de las sanciones de la ONU el 28 de septiembre, se han celebrado múltiples reuniones de alto nivel en Teherán sobre cómo evitar el colapso económico, eludir las sanciones y gestionar la creciente ira pública, dijeron los funcionarios a Reuters.

El aumento de las disparidades económicas entre los iraníes comunes y una élite clerical y de seguridad privilegiada, la mala gestión económica, la inflación galopante y la corrupción estatal —reportada incluso por los medios estatales— han avivado el descontento. “El establecimiento sabe que las protestas son inevitables, es solo cuestión de tiempo... El problema está creciendo, mientras nuestras opciones se reducen”, dijo uno de los funcionarios.

La élite clerical teme protestas
La élite clerical teme protestas masivas por la crisis económica y la presión internacional (REUTERS/ARCHIVO)

El liderazgo iraní se apoya fuertemente en su “economía de resistencia”, una estrategia de autosuficiencia y comercio más estrecho con China, Rusia y algunos estados regionales. Moscú y Beijing respaldan el derecho de Irán a la energía nuclear pacífica y condenaron los ataques estadounidenses e israelíes contra tres sitios nucleares iraníes en junio. Pero los analistas advierten que tales soluciones alternativas pueden no ser suficientes para proteger al extenso país de 92 millones de personas del renovado golpe económico.

“El impacto de las sanciones de la ONU será severo y multifacético, profundizando las vulnerabilidades estructurales y financieras de larga data del país”, dijo Umud Shokri, estratega energético e investigador visitante sénior en la Universidad George Mason, cerca de Washington. “El gobierno está luchando por mantener la estabilidad económica mientras las sanciones interrumpen las redes bancarias, restringen el comercio y limitan las exportaciones de petróleo —la principal fuente de ingresos del país—, lo que resulta en una presión social y económica creciente”.

El salvavidas del petróleo, amenazado por el regreso de las sanciones de la ONU

Irán ha evitado un colapso económico total desde 2018, cuando, durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán de 2015 con seis potencias mundiales y restableció las sanciones estadounidenses. Pero el restablecimiento de sanciones más amplias de la ONU está infligiendo choques que obstaculizarán el crecimiento económico, acelerarán la inflación y el colapso de la moneda rial, empujando la economía hacia una espiral recesiva, dijo uno de los funcionarios iraníes.

La economía de Irán se contrajo bruscamente después de 2018 debido a la renovación de las sanciones estadounidenses. Se recuperó en 2020 para crecer modestamente en ocasiones, en gran parte debido al comercio de petróleo con China. Pero el Banco Mundial pronosticó este mes una contracción del 1,7% en 2025 y del 2,8% en 2026, una fuerte caída respecto al crecimiento del 0,7% que había proyectado en abril para el próximo año.

Si bien Teherán aún depende en gran medida de las exportaciones de petróleo a China —su mayor cliente y uno de los pocos países que aún comercian con él a pesar de la política de “máxima presión” de Trump—, existen dudas sobre la sostenibilidad de ese comercio. Aunque se vende con descuento, el crudo sigue siendo una fuente vital de ingresos para Teherán, con el petróleo y los productos petroquímicos representando alrededor de una cuarta parte del PIB en 2024.

A pesar de las garantías públicas de que las ventas de petróleo a China continuarán, un funcionario iraní dijo que las sanciones globales restablecidas podrían sofocar ese flujo. Shokri dijo que si China busca aliviar las tensiones con la administración Trump, podría endurecer su postura sobre el petróleo iraní, exigiendo descuentos más pronunciados o reduciendo las importaciones por completo.

El rial iraní se desploma
El rial iraní se desploma y la inflación supera el 40%, afectando a millones de ciudadanos (REUTERS/ARCHIVO)

Para Teherán, los costos podrían ser devastadores. Cada dólar que se reduce del precio del petróleo se traduce en aproximadamente 500 millones de dólares en ingresos anuales perdidos, dijo. El rial se ha desplomado a 1.115.000 por dólar desde 920.000 en agosto, lo que ha impulsado la inflación al menos al 40% y ha destruido el poder adquisitivo. La depreciación persistente de la moneda y las sanciones comerciales están elevando los precios y minando la confianza de los inversores.

La dificultad se extiende, la ira pública se incuba

Pocos iraníes pueden escapar de las dificultades asociadas. Un sentimiento de desesperación recorre la sociedad, afectando tanto a profesionales urbanos, comerciantes del bazar como a agricultores rurales. “¿Cuánta más presión se supone que debemos soportar? ¿Hasta cuándo? Soy empleado del gobierno y gano solo 34 millones de tomanes (alrededor de 300 dólares) al mes”, dijo Alireza, de 43 años, hablando por teléfono desde la capital, Teherán. Como otros, pidió no ser identificado para evitar represalias de las autoridades.

“Mi esposa está desempleada. La empresa de importación y exportación para la que trabajaba cerró el mes pasado. Con solo mi salario y dos hijos, estamos luchando incluso para pagar el alquiler y los gastos escolares. ¿Qué se supone que debemos hacer?” La tasa oficial de inflación de Irán es de alrededor del 40%, aunque algunas estimaciones superan el 50%. Los datos oficiales de septiembre mostraron que los precios de 10 productos básicos —incluyendo carne, arroz y pollo— aumentaron un 51% en un año. Los costos de la vivienda y los servicios públicos también se han disparado. La carne de res ahora cuesta 12 dólares el kilo (aproximadamente 26,45 euros el kilo), demasiado cara para muchas familias.

La vida cotidiana se complica
La vida cotidiana se complica para millones de personas. El aumento de la desigualdad y la desesperanza alimentan el malestar social mientras el gobierno busca salidas en medio de la crisis (REUTERS/ARCHIVO)

La élite clerical está cada vez más preocupada de que el creciente malestar público pueda reavivar protestas masivas que han estallado periódicamente desde 2017 entre los iraníes de ingresos bajos y medios, dijo el segundo funcionario iraní. Muchos iraníes como Sima, de 32 años, trabajadora de una fábrica en la ciudad central de Shiraz, agotada por años de dificultades económicas, temen que la ampliación de las sanciones los lleve al límite.

“Ahora dicen que nos enfrentamos a nuevas sanciones otra vez, pero ya estamos luchando para mantener a nuestros tres hijos. Los precios suben todos los días y ni siquiera podemos permitirnos comprarles carne una vez al mes”, dijo Sima. Muchos dueños de negocios temen un aislamiento internacional más profundo y nuevos ataques aéreos israelíes si la diplomacia no logra resolver el enfrentamiento nuclear.

“Con el temor constante de un posible ataque y sin saber si siquiera podré exportar este mes o el próximo, ¿cómo se supone que debo mantener mi negocio en funcionamiento?”, dijo Mehdi, quien exporta fruta a países vecinos.

(Reuters)

