Mundo

Surtsey, la isla intocable: cómo la vida floreció sin intervención humana en el Atlántico

Formada por una erupción en 1963 frente a las costas de Islandia, se transformó en un laboratorio natural único

Por Nicolás Sturtz

Guardar
La isla ofrece una lección
La isla ofrece una lección sobre la regeneración de ecosistemas sin intervención humana (Archivo)

En un mundo donde la presencia humana deja huella en casi todos los rincones del planeta, existe un lugar que desafía esa lógica. Surtsey, una isla surgida repentinamente en el Atlántico sur frente a las costas de Islandia, representa uno de los pocos escenarios en los que la naturaleza pudo desplegar su propio ritmo y sus leyes fundamentales, sin alteraciones externas.

La historia de Surtsey es la de una creación inesperada, de un laboratorio natural donde biólogos, botánicos y ecólogos han podido observar, durante más de medio siglo, cómo la vida se abre camino y transforma lo inerte en ecosistema vibrante, siempre que se le permita transcurrir por sí misma.

Un fenómeno natural único emerge en el Atlántico

¿Qué sucede cuando la naturaleza recibe el raro privilegio de desarrollarse lejos de la interferencia humana? La respuesta está allí, una isla nacida tras una poderosa erupción volcánica en 1963.

Convertida desde entonces en un laboratorio natural excepcional, Surtsey revela la sorprendente capacidad de la vida para afianzarse, evolucionar e integrarse, siempre que se la deje actuar en libertad.

Durante siglos, la humanidad modificó paisajes y ecosistemas, pero este lugar ofrece una rara oportunidad para observar cómo un territorio completamente virgen es colonizado por plantas y animales, sin intervención externa. Lo que sucede allí desafía la lógica y redefine la comprensión sobre la regeneración de los ambientes dañados.

Un laboratorio natural en el Atlántico sur

En noviembre de 1963, una potente columna de ceniza oscureció el cielo y alteró la vida de la tripulación del Ísleifur II y los habitantes del archipiélago Vestmannaeyjar.

El nacimiento de la isla volcánica Surtsey resultó un hecho extraordinario, tanto por la rapidez del fenómeno —alcanzó más de un kilómetro de longitud y 174 metros de altura en solo dos meses— como por la oportunidad científica que representaba. La erupción, que duró hasta 1965, transformó el paisaje y permitió ver, por primera vez, cómo la vida se instala en un entorno sin huella humana.

La protección absoluta de Surtsey
La protección absoluta de Surtsey permitió observar la colonización natural de plantas y animales (Archivo)

Un hecho geológico excepcional

Formaciones como Surtsey aparecen, según la geógrafa Olga Kolbrún Vilmundardóttir del Instituto de Ciencias Naturales de Islandia, solo una vez cada 3.000 a 5.000 años en la región. A diferencia de otras islas que emergen para luego desaparecer bajo el impacto del océano, Surtsey se mantuvo estable, brindando una vidriera natural única para la investigación científica.

La experiencia llevó al gobierno islandés a establecer en 1965 una protección absoluta: el acceso se limitó exclusivamente a especialistas y, en raras ocasiones, a periodistas bajo estricta supervisión. Se prohibió cualquier acción humana —incluido el pastoreo o la introducción de especies— que pudiera alterar el curso natural de los acontecimientos. Surtsey se convirtió así en un escenario donde la naturaleza desarrolla sus propios mecanismos de colonización y sucesión ecológica.

Las primeras colonias de vida

Apenas dos años después de su formación, los científicos registraron la primera planta: una oruga de mar traída por el océano desde el continente.

Vilmundardóttir recordó que ya en 1964 los investigadores hallaron semillas y restos vegetales en la costa, junto con aves sobrevolando el terreno virgen. Al contrario de lo esperado, las algas y los musgos no fueron pioneros, sino que varias plantas lograron aferrarse a la roca volcánica desnuda. Sin embargo, durante la primera década, solo una decena de especies logró sobrevivir.

La revolución de las aves marinas y las focas grises

El escenario cambió por completo en los 80 con la llegada de las gaviotas sombrías, que comenzaron a anidar en Surtsey. Su presencia resultó un auténtico catalizador de biodiversidad: las semillas contenidas en sus excrementos y el nitrógeno que aportaban favorecieron la rápida expansión de pastos y vegetación. Por primera vez, extensiones de roca desnuda se transformaron en franjas verdes.

Las aves marinas y las
Las aves marinas y las focas grises impulsaron la biodiversidad y la expansión de la vida en Surtsey (Archivo)

Pawel Wasowicz, director de botánica del Instituto de Ciencias Naturales de Islandia, explicó a The Guardian que este proceso superó las expectativas de la biología clásica: muchas plantas llegaron y prosperaron por vía de los excrementos, sin necesidad de frutos carnosos.

En los años recientes, la isla atrajo a otra especie clave: las focas grises. Surtsey se convirtió en un refugio para que descansen, muden su pelaje y críen lejos de depredadores como las orcas. Restos orgánicos y excrementos de estos animales enriquecieron el suelo, impulsando aún más la expansión de la vida vegetal y animal. Pero la erosión causada por el mar en las zonas donde descansan estas focas ya empieza a marcar el futuro incierto de la isla: los científicos advierten que, hacia fines de este siglo, gran parte de Surtsey podría volver a estar sumergida.

Una lección de la naturaleza para el mundo

El lugar funciona como una ventana única para comprender la fuerza regenerativa de la naturaleza. La experiencia demuestra que, incluso en ambientes extremos y hostiles, la vida puede abrirse camino si se le brinda tiempo y espacio. La isla demuestra que los ecosistemas pueden recuperarse y adaptarse de manera sorprendente cuando no se interrumpe su desarrollo. Las observaciones recopiladas allí constituyen un mensaje esencial para los esfuerzos de restauración ambiental en todo el mundo.

Temas Relacionados

SurtseyIslas volcánicasColonización naturalIslandiaAtlánticoNewsroom BUE

Últimas Noticias

El papa León XIV canonizará por primera vez a dos beatos de Venezuela: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La santificación, aprobada por el papa Francisco antes de su muerte, marca un momento clave para la fe católica en el país sudamericano, en medio de las denuncias por las detenciones ilegales en manos del régimen de Nicolás Maduro

El papa León XIV canonizará

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron uno de los dos cuerpos de rehenes entregados por Hamas

Los restos de Ronen Engel fueron devueltos este sábado. El proceso de identificación de víctimas sigue activo, mientras las autoridades israelíes reiteran su compromiso de repatriar a todos los cautivos asesinados por el grupo terrorista

Las Fuerzas de Defensa de

Murió Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit

El ícono del metal de los 2000 murió a los 48 años tras mantener una dura y larga batalla contra una grave enfermedad hepática causada por el alcoholismo. La banda anunció la pérdida y el mundo despide su legado

Murió Sam Rivers, histórico bajista

Pakistán y Afganistán acordaron un alto el fuego inmediato tras los ataques fronterizos y la mediación de Qatar

Los gobiernos de ambos países pactaron en Doha detener las hostilidades y establecer mecanismos para una paz duradera. Islamabad exigió a los talibanes actuar contra grupos como el TTP, mientras Kabul advirtió que “se reserva el derecho a responder” ante nuevas violaciones de su territorio

Pakistán y Afganistán acordaron un

Benjamin Netanyahu confirmó que buscará la reelección como primer ministro de Israel en 2026

El jefe del Likud respondió en televisión sobre sus intenciones políticas y abordó temas clave como el conflicto en Gaza, el regreso de los rehenes y las condiciones para poner fin a la ofensiva militar

Benjamin Netanyahu confirmó que buscará
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Exfuncionaria alerta que la CUN,

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Procurador Gregorio Eljach llama a una “paz electoral” en la víspera de las elecciones a Consejos de Juventud en Colombia

Un trabajador revela un posible robo en su fábrica y termina despedido él mismo: gana el juicio y se llevará más de 20.000 euros

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy y 20 frases para enviar por Whatsapp

Aprende cómo tomar los signos vitales y qué indican sobre la salud de una persona

INFOBAE AMÉRICA
Marruecos ve en las protestas

Marruecos ve en las protestas juveniles un catalizador para "acelerar" políticas contra desigualdad y pobreza

Marruecos insta al PP a dejar el Sáhara fuera de la "política interna" de España y alinearse con el Gobierno

La soberanía, entre optimistas y pesimistas

El ex primer ministro Raila Odinga será enterrado esta noche en Bondo tras un funeral de Estado de tres días

Cómo limpiar el radiador antes de encender la calefacción: el método más rápido y eficaz

ENTRETENIMIENTO

La transformación radical de Eminem:

La transformación radical de Eminem: de la adicción y la oscuridad, a la sobriedad, el ejercicio y una nueva vida familiar

Los momentos más impactantes de “Keeping Up With the Kardashians”: el reality que transformó la fama y la cultura pop

Las impactantes revelaciones del nuevo libro de Kevin Federline y cómo reabre viejas heridas con Britney Spears

El ex esposo de Denise Richards fue arrestado en una corte de Los Ángeles por múltiples cargos de violencia doméstica

Eminem se enamoró de su estilista de confianza, Katrina Malota, tras años de amistad y trabajo