Murió Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit

El ícono del metal de los 2000 murió a los 48 años tras mantener una dura y larga batalla contra una grave enfermedad hepática causada por el alcoholismo. La banda anunció la pérdida y el mundo despide su legado

La imágen publicada por el grupo en memoria del ex integrante de la banda Limp Bizkit (Instragram)

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció este sábado a los 48 años, según confirmó la banda en sus redes sociales. Con más de 40 millones de discos vendidos, el artista fue pieza clave en el éxito internacional de la banda estadounidense, que incluye álbumes como Significant Other (1999), Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) y Three Dollar Bill, Y’all$ (1997).

El músico murió tras una larga batalla contra el cáncer, aunque sus cercanos nunca detallaron el tipo ni las circunstancias precisas de su muerte. Limp Bizkit emitió el anuncio horas después del deceso, respetando la privacidad de la familia.

Los integrantes de la banda escribieron un sentido mensaje en la descripción del posteo publicado a través de la cuenta de Instagram, en el cual anunciaron la triste noticia. “Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia”, informaron.

Los artistas remarcaron su habilidades a la hora de crear música para sus fanáticos: “El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.

Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo consigo una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos muchísimos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí“.

Limp Bizkit despidió a Sam Rivers, el artista que marcó al metal estadounidense (Instragram)

Fred Durst, Wes Borland, su primo John Otto y DJ Lethal firmaron el comunicado al pie del posteo, no sin antes enaltecer su legado: “Era una persona única en la vida. Una auténtica leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo".

Te queremos, Sam. Te llevaremos siempre con nosotros. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”, escribieron los integrantes de la banda que se mantiene activa desde que se formaron en 1994 en Jacksonville, Florida.

DJ Lethal, responsable del sampler en Limp Bizkit, sumó un pedido de respeto para la familia del difunto y la banda. “¡Dale a Sam sus flores y toca las líneas de Sam Rivers todo el día! Estamos en shock. ¡Descansa en el poder mi hermano! Vivirás a través de tu música y las vidas que ayudaste a salvar con tu música, trabajo de caridad y amistades", expresó el artista.

En el libro Raising Hell: Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends (Levantando el infierno: El detrás de escena de la vida de las leyendas del metal), Rivers relató que abandonó Limp Bizkit en 2015 debido a una grave enfermedad hepática causada por el alcoholismo, que lo llevó a necesitar un trasplante de hígado en 2017. Según su testimonio, enfrentó recaídas antes de recuperar la estabilidad tras la cirugía.

La banda anunció el fallecimiento de su bajista Sam Rivers (Instagran)

En una entrevista con Loudwire, el bajista contó que los médicos le advirtieron que debía dejar de beber o enfrentaría la muerte. Tras recibir el trasplante de hígado, el músico decidió cambiar radicalmente su estilo de vida y centrarse en la recuperación.

Durante la ausencia de Sam Rivers, las funciones de bajista en las presentaciones en vivo de Limp Bizkit fueron asumidas por Samuel Gerhard Mpungu y Tsuzumi Okai, hasta el regreso de Rivers a la banda en 2018.

Contra todo pronóstico, Rivers regresó a la banda y llenó de emociones a los fanáticos del metal. A través de su perfil en la red social antes mencionada, el músico subía fotos de los shows en los que participaba junto a sus amigos sobre el escenario. Las imágenes compartidas eran tanto de recitales nuevos como viejos.

