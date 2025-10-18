Los líderes europeos reafirmaron su respaldo a Kiev tras la reunión de Zelensky con Trump: “Ucrania necesita un plan de paz”

Volodimir Zelensky en un encuentro con Keir Starmer, Giorgia Meloni y Mark Rutte (BEN STANSALL/Pool vía REUTERS/Archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó a los líderes europeos en una conversación telefónica conjunta de su reunión de este viernes en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras los socios europeos subrayaron la urgencia de alcanzar una paz justa y duradera para Ucrania, a la que ratificaron su apoyo.

Zelensky les informó sobre el contenido de su “productivo y extenso encuentro” con Trump, y destacó, además, que “lo más importante ahora es proteger tantas vidas como sea posible, garantizar la seguridad de Ucrania y fortalecernos a todos en Europa”.

Asimismo, agradeció a los socios que participaron en la conversación -el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre; el primer ministro polaco, Donald Tusk; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte- por su apoyo a Ucrania.

Los líderes coordinaron sus posiciones y acordaron que sus asesores de seguridad nacional discutirían los próximos pasos a seguir, añade el comunicado difundido este sábado por la Oficina Presidencial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes a su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Kornelius, por su parte, informó de que tanto Merz como sus socios acogieron con satisfacción esta estrecha cooperación transatlántica y subrayaron la urgencia de los esfuerzos por lograr una paz justa y duradera para Ucrania.

Garantizaron a Zelensky que ampliarán su apoyo para mover a Rusia a entablar negociaciones serias, lo que incluye aumentar la presión de sanciones con el décimo noveno paquete de la Unión Europea y el uso de los activos estatales rusos inmovilizados, agrega el comunicado.

“Volodimir Zelensky cuenta con el pleno apoyo de Alemania y de los amigos europeos en el camino hacia la paz. Tras su reunión con el presidente Donald Trump, nos hemos coordinado y acompañaremos de cerca los próximos pasos”, declaró el canciller alemán tras la conversación.

Subrayó que “ahora Ucrania necesita un plan de paz”.

“Más de dos horas de conversación sustantiva con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual puede acercarnos realmente al fin de esta guerra”, escribió por su parte Zelensky en un mensaje en Telegram.

Agregó que “Rusia debe poner fin a la agresión que ella misma inició y que deliberadamente prolonga”. “Contamos con la presión de Estados Unidos”, dijo.

Trump recibió a Zelensky el viernes en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

Por su parte, tras su reunión con Trump, Zelensky explicó ante la prensa que ambos líderes discutieron el tema de las armas de largo alcance, pero acordaron no difundir detalles “porque Estados Unidos no quiere una escalada”. En un claro mensaje a Moscú, el presidente ucraniano señaló que “Rusia le tiene miedo a los Tomahawk, realmente les teme, porque es un arma muy potente”. El mandatario mantuvo la postura de solicitar estos misiles, argumentando que su capacidad para alcanzar objetivos en territorio ruso podría forzar a Vladimir Putin a considerar más seriamente las propuestas de paz y negociaciones directas.

Por su parte, Trump también adoptó una postura cautelosa respecto al posible suministro de misiles a Ucrania. Durante la reunión con Zelensky, expresó dudas sobre la conveniencia de autorizar el envío de estos sistemas, señalando: “Tengo la obligación también de asegurar que estemos completamente abastecidos como país, porque nunca se sabe qué puede pasar en tiempos de guerra y paz”. Trump dijo que preferiría que los ucranianos no necesitaran los Tomahawk y que el conflicto finalizara.

Horas después del encuentro entre Zelensky y Trump, Rusia lanzó este sábado un nuevo ataque con más de 600 drones en Ucrania. Según los datos oficiales proporcionados por el mandatario local a través de Telegram, 642 drones de diversas modificaciones, en su mayoría FPV, fueron utilizados en el bombardeo. Al menos tres lanzacohetes múltiple autopropulsado y blindado, MLRS, también abrieron fuego contra Ucrania.