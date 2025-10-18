Mundo

La líder opositora bielorrusa en el exilio instó a Trump a redoblar esfuerzos por la democracia de su país: “Está en el interés de EEUU”

Svetlana Tijanovskaya destacó la voluntad del presidente norteamericano de buscar “llevar paz a muchas regiones” y afirmó que tanto Lukashenko como Putin “cometieron suficientes crímenes” como para ser investigados por la justicia internacional

Por Richard Carter y Julie Ezvan

Guardar
Svetlana Tijanovskaya, líder de la
Svetlana Tijanovskaya, líder de la oposición bielorrusa en el exilio (PARLAMENTO EUROPEO/ ALAIN ROLLAND)

La líder opositora bielorrusa exiliada, Svetlana Tijanovskaya, instó este sábado al presidente estadounidense Donald Trump a redoblar los esfuerzos para apoyar la democracia en su país, argumentando que una Bielorrusia libre está en el interés de Washington.

En una entrevista con la agencia AFP en Ámsterdam, Tijanovskaya también restó importancia a las conversaciones previstas entre Trump y Vladimir Putin, afirmando que el líder ruso no se toma en serio las negociaciones sobre Ucrania.

El mes pasado, el régimen de Bielorrusia liberó a 52 presos políticos en un acuerdo mediado por Estados Unidos, mientras el dictador Alexander Lukashenko busca estrechar lazos con Trump.

“Por supuesto, estamos muy agradecidos al presidente Trump y a su implicación personal en esta vía humanitaria de liberación de presos políticos”, dijo Tijanovskaya. Sin embargo, recalcó que Washington no estaba “legitimando” al régimen de Lukashenko ni normalizando relaciones.

“El presidente Trump tiene un enfoque más transaccional. Necesita historias de éxito. Quiere llevar la paz a muchas regiones. Y, por supuesto, damos la bienvenida a estos esfuerzos”, declaró a AFP.

Tijanovskaya destacó la voluntad de
Tijanovskaya destacó la voluntad de Trump de llevar paz a varias partes del mundo (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Advirtió que Lukashenko tenía una “fuente constante” de presos políticos, señalando que por cada 50 personas liberadas, 150 más eran detenidas.

Según Tijanovskaya, Trump debería mirar el panorama general, ya que sin una Bielorrusia libre no podría haber paz en la región. “Nuestra tarea es explicar que no se trata solo de (rehenes) políticos. Se trata del futuro completo de nuestro país. Y una Bielorrusia democrática también está en el interés de Estados Unidos”, añadió.

Tijanovskaya se vio obligada a exiliarse en Lituania en 2020 tras desafiar los casi treinta años en el poder de Lukashenko en unas elecciones presidenciales.

Desde que su esposo Serguéi fue encarcelado, Tijanovskaya se ha convertido en la figura principal de la oposición a Lukashenko.

Dijo que su equipo estaba en “comunicación constante” con la administración estadounidense. “No están haciendo estos acuerdos a nuestras espaldas”, afirmó.

El momento del reencuentro entre
El momento del reencuentro entre Tijanovskaya y su esposo, Sergei Tijanovski, quien estuvo cinco años detenido arbitrariamente por el régimen de Lukashenko, el pasado mes de junio (POLITICA EUROPA BIELORRUSIA INTERNACIONAL SVETLANA TIJANOVSKAYA / X)

“Los dictadores no necesitan la paz”

La dirigente de 43 años, que habló en los Países Bajos al margen de una reunión de socialistas europeos, señaló que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, estaba investigando tanto a Lukashenko como a Putin.

“Cometieron suficientes crímenes como para que haya investigaciones contra ellos, por supuesto”, dijo.

“Créame, para los bielorrusos y para los ucranianos, es muy importante que se haga justicia. No podemos obtener justicia en Bielorrusia, ya sabe, hay anarquía en nuestro país”, afirmó.

“Tenemos que ver que las instituciones democráticas sean lo suficientemente valientes y decididas como para llevar a los responsables ante la justicia. Porque (de lo contrario) la gente podría perder la fe en las instituciones democráticas”, añadió.

Putin y Lukashenko fortalecieron su
Putin y Lukashenko fortalecieron su alianza tras la invasión rusa a Ucrania (REUTERS/Maxim Shemetov)

Se espera que Trump y Putin se reúnan pronto en Budapest para continuar las conversaciones sobre Ucrania, pero Tijanovskaya dijo que no tenía esperanzas de un avance.

Si bien dijo que apreciaba los esfuerzos de Trump, “como vecinos de Rusia, entendemos que los dictadores no necesitan la paz... Así que no creo que Putin sea negociable en absoluto”.

Tijanovskaya habló abiertamente sobre su relación con su esposo, que estuvo más de cinco años tras las rejas, arrestado cuando se preparaba para postularse contra Lukashenko. Cuando fue liberado, la pareja decidió que ella seguiría adelante como líder opositora, contó.

“Por supuesto, él descubrió una nueva realidad. Me dejó en 2020 como ama de casa y ahora soy una persona muy importante”, dijo con una sonrisa.

“Pero está muy agradecido por mis esfuerzos, está muy agradecido por mi trabajo, así que no va a competir conmigo en la arena política”, afirmó. Y agregó: “Pero me pidió: ‘por favor, puedes ser líder, ya sabes, públicamente, en la arena política, ¡pero sigue siendo mi esposa en casa!’”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Svetlana TijanovskayaBielorrusiaAlexander lukashenkoEstados UnidosDonald TrumpVladimir PutinÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La soledad, un desafío de salud pública en sociedades hiperconectadas

Nuevos servicios digitales y robots acompañantes surgen como respuesta al aislamiento social en la vida moderna

La soledad, un desafío de

Crece la interna en Gaza por el desarme: Fatah acusó a Hamas de darle la espalda “a la trágica realidad” del pueblo palestino

La formación nacionalista palestina indicó que la intención del grupo terrorista de mantener el control sobre la seguridad en el enclave implica la continuación de un gobierno mediante una fuerza “ilegítima, acompañada de violaciones y ejecuciones masivas” contra la población

Crece la interna en Gaza

Nuevo ataque en el mar Rojo: un buque mercante se incendió tras el impacto de un proyectil cerca de Yemen

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido confirmó que el ataque se produjo a 214 kilómetros al este de Adén. Los rebeldes hutíes han reivindicado bombardeos previos

Nuevo ataque en el mar

Cuáles son los grupos perseguidos por los terroristas de Hamas en Gaza tras el alto el fuego con Israel

El grupo extremista palestino ha ejecutado en la calle a presuntos colaboradores: “De norte a sur, la mano de Radea está golpeando los antros de la traición y la colaboración en este momento”

Cuáles son los grupos perseguidos

El papa León XIV defendió el matrimonio cristiano frente a modelos de uniones “pasajeras y egoístas”

El pontífice expresó que, en “estos tiempos turbios y desorientados”, se difunden entre los jóvenes numerosos contramodelos de uniones

El papa León XIV defendió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Como homenaje al actor Gustavo

Como homenaje al actor Gustavo Angarita, Patrimonio fílmico colombiano compartió un fragmento de la primera película que protagonizó

El hombre de 101 años que es el último artesano de su profesión: “Los jóvenes se están apasionando por los oficios de antes, tal vez podrían sorprendernos”

Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

Un conductor sobrevive a una caída de 90 metros en una carretera de montaña: “Parece un milagro”

Cómo sería el primer paso de la “coalición para el futuro” que piensa el Gobierno para conseguir aliados

INFOBAE AMÉRICA
Desalojadas veinte viviendas por el

Desalojadas veinte viviendas por el incendio en una cochera comunitaria en Monachil

Crónica del FC Barcelona - Girona: 2-1

Yakarta prohíbe la comercialización de carne de perro y gato para atajar la rabia

La soledad, un desafío de salud pública en sociedades hiperconectadas

El secretario del Tesoro de EEUU y el vice primer ministro chino tratan la crisis comercial

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift donó 100 mil

Taylor Swift donó 100 mil dólares para el tratamiento de una niña con cáncer cerebral raro en Estados Unidos

La escena de Forrest Gump que pasó desapercibida y marcó el destino de uno de sus protagonistas

The Cure anunció la grabación de un nuevo álbum y una película de su último show

La millonaria propuesta que no logró convencer a los creadores de Breaking Bad para cambiar el final de la serie

Martin Scorsese: una infancia atravesada por la violencia y la fe que forjaron a la leyenda del cine