Mundo

El Parlamento de Japón votará el próximo martes para elegir al nuevo primer ministro

La decisión fue adoptada tras una reunión entre los presidentes de los Comités para Asuntos de la Dieta (Parlamento) del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y el opositor Partido Democrático Constitucional (PDC), según informó el representante del PDC, Hirofumi Ryu

Guardar
El edificio de la Dieta
El edificio de la Dieta Nacional de Japón (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y el opositor Partido Democrático Constitucional (PDC) acordaron este viernes que la votación parlamentaria para elegir al nuevo primer ministro de Japón se realice el martes 21 de octubre, tras la dimisión del saliente mandatario Shigeru Ishiba el mes pasado.

La decisión fue adoptada tras una reunión entre los presidentes de los Comités para Asuntos de la Dieta (Parlamento) de ambas formaciones, según informó el representante del PDC, Hirofumi Ryu, al diario local Mainichi.

Ambos partidos, que concentran la mayoría de los escaños en las dos cámaras, acordaron también que la sesión extraordinaria del Parlamento se prolongue hasta el 17 de diciembre, aunque la elección del nuevo líder del país se llevará a cabo únicamente el martes.

El proceso se activa tras la renuncia de Ishiba en septiembre como presidente del PLD y jefe del Gobierno, luego de los pobres resultados electorales obtenidos durante su gestión, que se extendió por poco más de un año y en la que perdió la mayoría en ambas cámaras.

Takaichi se reunió este jueves con
Takaichi se reunió este jueves con miembros de su partido a días de la votación que definirá su futuro (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La salida de Ishiba dio paso a elecciones internas en el PLD a comienzos de octubre, en las que resultó vencedora Sanae Takaichi, ex ministra de Interior y estrecha aliada del fallecido ex primer ministro Shinzo Abe.

Takaichi busca apoyos del Partido de la Innovación (Ishin) y del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), cuyo líder, Yuichiro Tamaki, figura como posible candidato unificado de la oposición para disputar la Jefatura del Gobierno, en lo que podría ser el primer mandato femenino en la historia política japonesa.

El PLD, debilitado tras la ruptura con su socio de coalición de más de 25 años, Komeito, busca ahora sumar el apoyo de Ishin para asegurar la elección de Takaichi.

El nombramiento de la posible primer ministra parecía garantizado hasta la reciente salida de la coalición, que se opuso a la elección de la dirigente y reclamó una candidatura más moderada, como la del ministro de Agricultura y Pesca, Shinjiro Koizumi.

El líder del partido Komeito
El líder del partido Komeito de Japón, Tetsuo Saito (REUTERS)

El jefe del Komeito, Tetsuo Saito, justificó la decisión en la falta de respuestas del PLD ante una polémica de financiación irregular. La ruptura marcó un giro en el equilibrio político y pone en duda la victoria de Takaichi.

La nueva líder del PLD obtuvo, el pasado 4 de octubre, 185 de los 342 votos en la segunda vuelta de las primarias del Partido Liberal Democrático (PLD), superando al ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, quien consiguió 156 apoyos. Koizumi, de 44 años, también intentaba convertirse en el líder político más joven del Japón de posguerra.

El economista de Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, declaró que “si los partidos de la oposición y Komeito se unen para elegir a Tamaki como líder, eso daría lugar a una administración de alianza opositora”, agregando que el reciente comportamiento del mercado, que había incorporado las políticas económicas de Takaichi, se revertiría.

(Con información de EFE y REUTERS)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaParlamento de JapónSanae TakaichiShigeru IshibaJapónPartido Liberal DemocráticoPartido Democrático ConstitucionalKomeito

Últimas Noticias

El líder militar del golpe de Estado en Madagascar tomará juramento como presidente interino del país

El máximo tribunal del país tiene previsto formalizar la designación de Randrianirina en una ceremonia a las 9:00 de la mañana (hora local), poniendo fin a una semana convulsa en la que el Parlamento destituyó a Rajoelina el martes por “abandono de funciones” y el Ejército asumió el control político

El líder militar del golpe

Witkoff reiteró el compromiso de EEUU con la repatriación de los cuerpos de los rehenes: “Confío en que todos volverán”

“Perseguiremos el retorno de los cuerpos de los fallecidos hasta que todos estén en casa”, expresó el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio

Witkoff reiteró el compromiso de

El Mercosur y la India acordaron un plazo de un año para negociar la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias

La ampliación del acuerdo deberá ser “sustancial” y beneficiar a “una parcela significativa del comercio bilateral”, según una declaración conjunta firmada durante la visita a Nueva Delhi del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin

El Mercosur y la India

Orbán aseguró que Budapest “está preparada” para la histórica cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

“La reunión prevista entre los presidentes estadounidense y ruso es una gran noticia para los amantes de la paz de todo el mundo”, celebró el primer ministro Húngaro a través de un mensaje en su perfil de X

Orbán aseguró que Budapest “está

El primer ministro de la Autoridad Palestina presentó un plan de reconstrucción para la Franja de Gaza

Mohamad Mustafa, explicó que elaboró un plan quinquenal para el enclave, dividido en tres fases, que requerirá 65.000 millones de dólares para intervenir en 18 sectores distintos, como vivienda, educación, gobernanza y otros

El primer ministro de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
IDRD defiende licitación por $140.000

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

Jessica Peñaranda, psicóloga: “No tomes tus pensamientos como verdades absolutas”

Se enojó por un control policial en Córdoba, atropelló a un oficial y se dio a la fuga

Secretaría de Salud respalda IEPS como estrategia para una “República Sana”

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

INFOBAE AMÉRICA
La comisión mixta de La

La comisión mixta de La Palma se reúne este viernes año y medio después para evaluar la reconstrucción de la isla

La ONU condena el "cambio inconstitucional" de gobierno en Madagascar

De Moraes autoriza invstigación sobre interferencia de Bolsonaro en la Policía

El líder militar del golpe de Estado en Madagascar tomará juramento como presidente interino del país

El Senado de EEUU rechaza la ley de asignaciones a Defensa en pleno cierre del Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Majors reveló que estuvo

Jonathan Majors reveló que estuvo bajo vigilancia para evitar que se suicidara

De los escenarios internacionales al desafío personal: la particular advertencia de Daddy Yankee a los nuevos artistas

Ace Frehley: excompañeros de Kiss le rinden homenaje al guitarrista tras su muerte

Antes de Black Mirror: así fue Out of the Unknown, la joya olvidada que transformó la televisión y la visión del futuro

Stranger Things, a días del estreno final: los secretos mejor guardados del fenómeno que revolucionó la cultura global