Las fuerzas kurdas sirias acordaron fusionarse con el ejército del nuevo gobierno de Al Shara

Las Fuerzas Democráticas Sirias consolidaron su papel en la lucha contra el Estado Islámico en el noreste del país (Reuters)

El principal comandante kurdo, Mazloum Abdi, anunció la formalización de un acuerdo que permite incorporar a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) dentro de las filas del ejército nacional, fruto de negociaciones sostenidas con el gobierno central en Damasco.

De hecho, el líder kurdo señaló a la agencia AP que el mecanismo ya está definido: un comité conjunto, conformado por miembros de las SDF y del Ministerio de Defensa sirio, asumirá las tareas operativas y jerárquicas en la nueva estructura.

La SDF se compone mayoritariamente de combatientes kurdos, árabes y asirios (Europa Press)

A propósito de este mecanismo, Abdi precisó: “Estas fuerzas no pueden unirse al ejército sirio individualmente, como otras facciones pequeñas. En cambio, se unirán como grandes formaciones militares conformadas según las normas del Ministerio de Defensa”.

Según el reporte de AP, la integración comprende decenas de miles de combatientes y miles de agentes de seguridad interna, cuya experiencia en la lucha contra el Estado Islámico (ISIS) será un activo en la reorganización militar. Asimismo, está contemplada la incorporación de las fuerzas policiales del noreste sirio en el sistema de seguridad nacional.

La alianza llega tras el derrocamiento, en diciembre, del dictador Bashar al-Assad, quien se exilió en Rusia posteriormente al asalto impulsado por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Así, la caída del régimen puso fin a cinco décadas de poder de la familia alauita y abrió paso a un liderazgo interino encabezado por Ahmad al-Sharaa, de mayoría sunita y antiguo jefe de HTS.

Bashar al-Assad ejerció la presidencia de Siria durante más de dos décadas, hasta su derrocamiento en diciembre (Europa Press)

El comandante expresó su esperanza de que los miembros y oficiales de las SDF obtengan puestos clave, justificados por su desempeño en las campañas contra el ISIS y su control territorial en el noreste. Así, las SDF, después de más de una década de operaciones que redujeron al ISIS a pequeñas células aisladas, capitalizan su coordinación histórica con la coalición liderada por Estados Unidos.

Abdi destaca por su postura negociadora y por impulsar acuerdos con el gobierno central y actores internacionales (Reuters)

Además de lo estrictamente militar, el acuerdo implica la integración de las instituciones civiles y económicas del noreste bajo la administración central. De acuerdo con lo afirmado por Abdi, todo el aparato institucional kurdo, tanto civil como militar, será transferido a la autoridad de Damasco conforme avancen las etapas de implementación.

Por otro lado, la inestabilidad aún persiste en áreas estratégicas y ricas en hidrocarburos. Una bomba explotó en un autobús del Ministerio de Defensa sirio en la carretera Deir el-Zour–Mayadeen, con un saldo de cuatro soldados muertos y nueve heridos, de acuerdo a la televisión estatal Al-Ikhbariah.

El ministro de Energía, Mohammed al-Bashir, especificó que los afectados ejercían tareas de seguridad en instalaciones petroleras cercanas a la frontera con Irak, mientras que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, confirmó la actividad de células remanentes del Estado Islámico en la zona. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el atentado.

(Con información de AP)