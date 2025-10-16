Mundo

Las fuerzas kurdas sirias acordaron fusionarse con el ejército del nuevo gobierno de Al Shara

Mazloum Abdi, principal comandante kurdo en el noreste del país, encabezó las conversaciones para la integración de combatientes tras la salida de Bashar al-Assad

Por Francisco González Tomadin

Guardar
Las Fuerzas Democráticas Sirias consolidaron
Las Fuerzas Democráticas Sirias consolidaron su papel en la lucha contra el Estado Islámico en el noreste del país (Reuters)

El principal comandante kurdo, Mazloum Abdi, anunció la formalización de un acuerdo que permite incorporar a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) dentro de las filas del ejército nacional, fruto de negociaciones sostenidas con el gobierno central en Damasco.

De hecho, el líder kurdo señaló a la agencia AP que el mecanismo ya está definido: un comité conjunto, conformado por miembros de las SDF y del Ministerio de Defensa sirio, asumirá las tareas operativas y jerárquicas en la nueva estructura.

La SDF se compone mayoritariamente
La SDF se compone mayoritariamente de combatientes kurdos, árabes y asirios (Europa Press)

A propósito de este mecanismo, Abdi precisó: “Estas fuerzas no pueden unirse al ejército sirio individualmente, como otras facciones pequeñas. En cambio, se unirán como grandes formaciones militares conformadas según las normas del Ministerio de Defensa”.

Según el reporte de AP, la integración comprende decenas de miles de combatientes y miles de agentes de seguridad interna, cuya experiencia en la lucha contra el Estado Islámico (ISIS) será un activo en la reorganización militar. Asimismo, está contemplada la incorporación de las fuerzas policiales del noreste sirio en el sistema de seguridad nacional.

La alianza llega tras el derrocamiento, en diciembre, del dictador Bashar al-Assad, quien se exilió en Rusia posteriormente al asalto impulsado por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Así, la caída del régimen puso fin a cinco décadas de poder de la familia alauita y abrió paso a un liderazgo interino encabezado por Ahmad al-Sharaa, de mayoría sunita y antiguo jefe de HTS.

Bashar al-Assad ejerció la presidencia
Bashar al-Assad ejerció la presidencia de Siria durante más de dos décadas, hasta su derrocamiento en diciembre (Europa Press)

El comandante expresó su esperanza de que los miembros y oficiales de las SDF obtengan puestos clave, justificados por su desempeño en las campañas contra el ISIS y su control territorial en el noreste. Así, las SDF, después de más de una década de operaciones que redujeron al ISIS a pequeñas células aisladas, capitalizan su coordinación histórica con la coalición liderada por Estados Unidos.

Abdi destaca por su postura
Abdi destaca por su postura negociadora y por impulsar acuerdos con el gobierno central y actores internacionales (Reuters)

Además de lo estrictamente militar, el acuerdo implica la integración de las instituciones civiles y económicas del noreste bajo la administración central. De acuerdo con lo afirmado por Abdi, todo el aparato institucional kurdo, tanto civil como militar, será transferido a la autoridad de Damasco conforme avancen las etapas de implementación.

Por otro lado, la inestabilidad aún persiste en áreas estratégicas y ricas en hidrocarburos. Una bomba explotó en un autobús del Ministerio de Defensa sirio en la carretera Deir el-Zour–Mayadeen, con un saldo de cuatro soldados muertos y nueve heridos, de acuerdo a la televisión estatal Al-Ikhbariah.

El ministro de Energía, Mohammed al-Bashir, especificó que los afectados ejercían tareas de seguridad en instalaciones petroleras cercanas a la frontera con Irak, mientras que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, confirmó la actividad de células remanentes del Estado Islámico en la zona. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el atentado.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

SiriaKurdosFuerzas Democráticas SiriasEjército sirioDamascoAcuerdo

Últimas Noticias

Francia detuvo a cuatro personas acusadas de planear un atentado contra un activista ruso exiliado

Los sospechosos, procedentes de Daguestán, habrían reconocido la vivienda de Vladímir Osechkin en Biarritz, fundador de una plataforma que documenta torturas en cárceles rusas

Francia detuvo a cuatro personas

Ucrania denunció que tropas norcoreanas operan drones desde Rusia para misiones de apoyo

El ejército de Kiev informó sobre la participación de fuerzas de Pyongyang en operaciones de vigilancia y reconocimiento dentro de su territorio

Ucrania denunció que tropas norcoreanas

Israel anunció que el paso fronterizo de Rafah probablemente reabrirá el domingo

El cruce de Rafah permanece cerrado y estaban previstas sanciones que incluían limitar la ayuda humanitaria, luego de que Hamas inicialmente entregara solo los restos de cuatro de los 28 rehenes muertos retenidos en Gaza

Israel anunció que el paso

Donald Trump advirtió al grupo terrorista Hamas sobre una intervención militar en Gaza si continúa matando civiles

El mandatario estadounidense envió un mensaje contundente a pocos días de la firma del acuerdo de paz en el enclave. Esta semana fue difundido un video que confirma ejecuciones sumariales públicas

Donald Trump advirtió al grupo

Donald Trump anunció planes para construir un Arco del Triunfo en Washington

Durante una cena de gala en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos presentó maquetas del monumento con el que busca celebrar los 250 años de independencia

Donald Trump anunció planes para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Federico Gutiérrez insistió en su

Federico Gutiérrez insistió en su hipótesis de que el Gobierno busca intervenir las ciudades: “Buscan la anarquía con la excusa de la protesta social”

Pádel y vino en IDEA: dólar, elecciones y la cintura política de Milei se colaron en una tarde de sol y relax entre empresarios

Crisis en Perú por protestas contra José Jerí y el Congreso EN VIVO: últimas noticias de los reclamos sociales y situación de los heridos

La dura postura de la Corte Suprema ante un caso abuso infantil que lleva 15 años sin tratarse y tiene 27 fojas

Controladores aéreos enviaron carta a Petro por graves fallas en sistemas de navegación y aterrizaje: “Una amenaza para la seguridad”

INFOBAE AMÉRICA
AV. Ten y Cabello, oros

AV. Ten y Cabello, oros en kilómetro contrarreloj en los Mundiales Paralímpicos de Ciclismo en Pista

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

Imputado el exasesor de Trump John Bolton por manejo indebido de documentos clasificados

Zelenski remarca a su llegada a EEUU que "no debe haber otra alternativa que la paz"

España y un centro del campo que vuelve a intimidar al mundo

ENTRETENIMIENTO

Murió Ace Frehley, guitarrista original

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS tras sufrir una hemorragia cerebral

14 kilos menos, aislamiento extremo y ruptura emocional: así fue la impactante metamorfosis de Charlie Hunnam en el “Monstruo”

Ace Freley, guitarrista original de KISS, se encuentra en estado crítico tras una caída

Kim Kardashian niega haber tenido una relación con Travis Barker antes que su hermana Kourtney

Richard Gere recordó cómo fue el apoyo mutuo entre él y Diane Keaton en una película “muy cruda y sexual”