Mundo

El avión del Secretario de Defensa de Estados Unidos debió aterrizar de emergencia porque se rompió el parabrisas

La aeronave presentó un problema Pete Hegseth regresaba desde Bruselas tras una reunión de ministros de Defensa de la OTAN

Guardar
El secretario de Defensa de
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste a una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, tras un encuentro de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la Alianza, en Bruselas, Bélgica, el 15 de octubre de 2025. (REUTERS/Yves Herman)

El avión en el que viajaba el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó un aterrizaje de emergencia este miércoles en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas de la aeronave, según informó Sean Parnell, portavoz del Pentágono, en redes sociales. El incidente se produjo cuando Hegseth regresaba a Estados Unidos desde Bruselas, tras asistir a una reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

“El avión aterrizó con procedimientos estándares y las personas a bordo, incluyendo al secretario Hegseth, están a salvo”, detalló Parnell, quien no especificó el aeropuerto británico en que se realizó el aterrizaje no programado. El propio Hegseth expresó tranquilidad tras el incidente, afirmando: “Todo bien. Gracias a Dios. Continuamos con la misión”.

Durante la reunión de la OTAN en Bruselas, Hegseth instó a los países miembro a contribuir con más ayuda militar para Ucrania ante la ofensiva rusa. El secretario señaló que la guerra terminará “bajo la responsabilidad” del presidente estadounidense, Donald Trump, enfatizando que todos los miembros de la OTAN deben contribuir a la iniciativa aliada mediante la cual se adquiere material militar a Estados Unidos para enviarlo a Kiev. Al intervenir en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, declaró: “Esta guerra no empezó bajo la responsabilidad del presidente Trump, pero terminará bajo su ella”.

El secretario de Defensa de
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido, John Healey, el ministro de Defensa de Ucrania, Denys Shmyhal, y el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, asisten a una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, tras un encuentro de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la Alianza, en Bruselas, Bélgica, el 15 de octubre de 2025. (REUTERS/Yves Herman)

El secretario sostuvo que si el conflicto entre Rusia y Ucrania no cesa y “no hay camino a la paz en el corto plazo, entonces Estados Unidos, junto a sus aliados, dará los pasos necesarios para imponer un coste a Rusia por su continua agresión”. Añadió que “el Departamento de Guerra (estadounidense) está preparado para desempeñar su papel, de una forma que solo Estados Unidos puede hacerlo”.

Hegseth aseguró que, bajo el liderazgo “firme” de Trump, se pondrá fin a la guerra en Ucrania. “La guerra debe terminar. Como le vimos hacer en Gaza y Oriente Medio, Trump sabe cómo forjar la paz, crear oportunidades en situaciones y escenarios en los que la paz parece lejana. Solo él tiene la capacidad para eso”, destacó.

En relación con la iniciativa de la OTAN denominada Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL), el secretario detalló que los aliados han comprometido “más de 2.000 millones de dólares en asistencia de seguridad mediante PURL desde agosto”. Subrayó que “los aliados a menudo dicen que la seguridad de Ucrania es sinónimo de la seguridad europea. Por tanto, es hora de que los aliados de la OTAN conviertan los palabras en hechos mediante inversiones en PURL. Todos los países de esta mesa, sin aprovechados”.

(Con información de AFP/EFE)

Temas Relacionados

Reino UnidoEstados UnidosPete HegsethUltimas noticias America

Últimas Noticias

Donald Trump advirtió que Israel podría reanudar la ofensiva militar en Gaza si Hamas incumple el alto el fuego

El presidente de EEUU autorizaría a las tropas israelíes a retomar las operaciones en el enclave palestino si el grupo terrorista no entrega las armas

Donald Trump advirtió que Israel

Alemania prometió más de USD 2.000 millones en ayuda militar a Ucrania

Berlín comprará armas estadounidenses bajo el programa PURL mientras cinco países nórdicos y bálticos se suman a la iniciativa de financiación rápida

Alemania prometió más de USD

Hamas entregó cuerpos adicionales a Israel y advirtió que no tiene acceso a los restos de otros rehenes

El brazo armado del grupo terrorista alegó que los cuerpos restantes no pudieron ser recuperados debido a la magnitud de la destrucción en Gaza

Hamas entregó cuerpos adicionales a

Un mural con grafitis transforma la catedral de Canterbury y desata un debate cultural en Inglaterra

La intervención artística HEAR US, con frases provocadoras en los muros del icónico templo inglés, reavivó discusiones sobre inclusión, arte contemporáneo y el papel de los espacios religiosos en la sociedad actual

Un mural con grafitis transforma

Bajo dominio hutí en Yemen: temor, control de la ayuda y vidas marcadas por el castigo y la lealtad

Organizaciones internacionales alertan sobre incrementos en la crisis alimentaria y detenciones arbitrarias de trabajadores humanitarios en el país

Bajo dominio hutí en Yemen:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guardianas del alma de una

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

La mamá de los hermanos argentinos que fueron rehenes de Hamas contó cómo fue su encuentro tras 738 días

Dos desconocidos salvan a un bebé de 7 meses que dejó de respirar durante un viaje en coche: “Estuvo azul durante casi dos minutos”

Si tu perro no come de su plato, este es el error que estás cometiendo

Loret de Mola critica a Sheinbaum por llamar ruines a medios por reportar inundaciones: “el papel de los medios no es aplaudir”

INFOBAE AMÉRICA
EE.UU. ofrece a China prorrogar

EE.UU. ofrece a China prorrogar la tregua arancelaria si retira los controles de exportación de tierras raras

Previa del PSG - Real Madrid

Las autoridades palestinas denuncian una "brutal" paliza contra el encarcelado líder palestino Maruán Barghuti

La Unión Africana suspende a Madagascar hasta que "restablezca el orden constitucional"

Donald Trump advirtió que Israel podría reanudar la ofensiva militar en Gaza si Hamas incumple el alto el fuego

ENTRETENIMIENTO

Tim Curry agradeció al masajista

Tim Curry agradeció al masajista que le salvó la vida cuando sufrió un derrame cerebral a los 66 años

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver el desfile

Las condiciones que Sean ‘Diddy’ Combs tendrá que cumplir tras salir de prisión: terapia, medicación y más

‘F1 La Película’ llega al streaming: cuándo y dónde se podrá ver el más reciente éxito de Brad Pitt

Britney Spears llamó a Justin Timberlake la noche antes de casarse con Kevin Federline