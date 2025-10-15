Mundo

Cómo funcionará el muro de drones de la UE y la OTAN ante las incursiones rusas: inteligencia artificial y evolución constante

Tras múltiples incidentes con aeronaves no tripuladas, los socios de ambas alianzas acuerdan crear una red tecnológica integrada que combine radares, interceptores y sistemas de última generación

Carlos Eduardo Martínez

Carlos Eduardo Martínez

Cómo funcionaria el muro de drones que planea desplegar la Unión Europea junto con la OTAN

El 9 de septiembre, una veintena de drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco, provocando alarma en las capitales europeas y una respuesta inmediata de la OTAN. “Numerosos drones de Rusia violaron el espacio aéreo polaco. Nuestras defensas se activaron y garantizaron la protección del territorio de la Alianza, tal como están diseñadas para hacerlo”, declaró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras el incidente.

El episodio se sumó a una serie de incursiones recientes: cierres de aeropuertos en Dinamarca y Alemania, y avistamientos en Noruega y Bélgica. La sucesión de incidentes llevó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a afirmar que “ha llegado el momento de construir un muro de drones” para proteger el flanco oriental del continente.

Esos sucesos, sumados a las crecientes fricciones con Rusia, derivaron en la reunión celebrada este miércoles en Bruselas entre los ministros de Defensa de los países aliados y representantes de la Unión Europea, convocada para coordinar el desarrollo del proyecto. Según Rutte, la OTAN y la UE han decidido intensificar su cooperación: la primera aportará capacidades militares y experiencia operativa, mientras que la segunda utilizará su mercado interior y recursos financieros para impulsar la producción tecnológica y el despliegue del sistema.

El sistema integrará radares, aviones,
El sistema integrará radares, aviones, interceptores y guerra electrónica para bloquear drones enemigos (REUTERS/ARCHIVO)

“Hicimos aquello para lo que estamos entrenados, y funcionó. Pero necesitamos más”, subrayó el secretario general, insistiendo en la necesidad de reforzar los protocolos de defensa aérea y mejorar la capacidad de reacción de la Alianza ante un entorno de seguridad marcado por la guerra en Ucrania.

Un sistema en constante evolución

El llamado drone wall será una red de defensa aérea coordinada entre la OTAN y la Unión Europea. Robert Tollast, investigador del Royal United Services Institute (RUSI), explicó que el sistema “integrará radares terrestres, aviones de combate, drones interceptores de bajo costo, misiles y guerra electrónica para bloquear drones enemigos, todo funcionando de manera coordinada las 24 horas del día”.

El proyecto se enmarca en la iniciativa Eastern Flank Watch, destinada a reforzar la vigilancia desde los Estados bálticos hasta Alemania. Según el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, “Rusia está poniendo a prueba a la Unión y a la OTAN, y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata”.

El sistema integrará radares, aviones,
El sistema integrará radares, aviones, interceptores y guerra electrónica para bloquear drones enemigos (REUTERS/ARCHIVO)

El muro no será una estructura física, sino una arquitectura tecnológica flexible. Permitirá que las aeronaves militares detecten drones en vuelo y transmitan su posición a sistemas terrestres capaces de neutralizarlos si los cazas se quedan sin munición. Este intercambio estará apoyado por inteligencia artificial, diseñada para procesar datos en tiempo real y asistir la toma de decisiones en entornos complejos y de alta velocidad.

Tecnología, costos y coordinación industrial

Uno de los principales desafíos del proyecto es reducir los costos de defensa frente a drones de bajo precio. “No se pueden disparar misiles de un millón de dólares contra drones que cuestan apenas cincuenta mil”, advirtió Tollast. La estrategia consiste en desarrollar interceptores económicos y sistemas láser o electromagnéticos, capaces de operar de manera continua sin generar un gasto desproporcionado.

La OTAN y la Unión
La OTAN y la Unión Europea acuerdan crear un 'muro de drones' para proteger el flanco oriental (REUTERS/ARCHIVO)

La OTAN ha establecido marcos comunes de adquisición para que los países miembros coordinen sus compras y amplíen la producción de defensas aéreas. Tollast señaló que estos mecanismos envían “una señal clara al sector de defensa de que Europa quiere adquirir estas capacidades y necesita que la producción se escale rápidamente”.

Aprendizaje operativo y despliegue progresivo

La experiencia ucraniana sirve de laboratorio técnico para el desarrollo del muro. “Solo se entiende cómo funciona una nueva tecnología cuando ha sido probada en combate real”, explicó Tollast. Por ello, la OTAN y la UE mantienen colaboración estrecha con Ucrania para probar interferencias de GPS y tácticas de guerra electrónica en condiciones reales.

El despliegue inicial del muro
El despliegue inicial del muro de drones comenzará en los países bálticos y Polonia (REUTERS/ARCHIVO)

El drone wall será un proyecto gradual y adaptativo. Bruselas prevé que las primeras capacidades estén disponibles dentro de un año, con despliegue inicial en los países bálticos y Polonia. Luego se ampliará hacia Alemania, Dinamarca y los países nórdicos, donde ya se registran incursiones aéreas.

Más de medio centenar de denuncias por la presencia de drones rusos en el espacio aéreo europeo este año refuerzan la urgencia de su implementación. Para la OTAN y la Unión Europea, el muro de drones simboliza un nuevo modelo de defensa europea, basado en la integración tecnológica, la cooperación industrial y la respuesta rápida ante una amenaza que redefine la seguridad del continente.

MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
INFOBAE AMÉRICA
