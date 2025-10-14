Mundo

Ucrania pidió a los aliados a cortar el suministro de piezas para drones rusos e iraníes

El encargado de negocios de la Embajada ucraniana en el Reino Unido denunció que “en un dron fabricado en Irán se localizaron más de cien componentes importados” y “en el modelo ruso hay alrededor de 150”

Un dron kamikaze ruso Geran,
Un dron kamikaze ruso Geran, una copia de un vehículo aéreo no tripulado Shahed-136 de fabricación iraní, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ucrania pidió este martes a sus aliados que cierren las lagunas legales que permiten que piezas fabricadas en sus países acaben en drones rusos de diseño iraní que atacan su territorio, durante la presentación en el Parlamento británico de uno de esos aparatos, el Shahed-136.

El encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en el Reino Unido, Eduard Fesko, participó en un acto en el que se mostró por primera vez en Europa uno de esos drones, traído a Londres por la organización estadounidense Unidos contra Irán Nuclear (UANI, en inglés) con apoyo del Gobierno polaco, tras haber sido expuesto inicialmente en Estados Unidos.

En el evento también intervinieron el fundador de UANI, Mark Wallace, el ministro de Exteriores y viceprimer ministro de Polonia, Radek Sikorski, y el diputado conservador británico Tom Tugendhat.

Fesko explicó que los Shahed aparecieron en 2022 y pasaron de emplearse de forma aislada a ser lanzados “por centenares” contra ciudades e infraestructuras ucranianas, provocando daños masivos.

Durante la incursión rusa en el espacio aéreo de Polonia el pasado septiembre -interceptada por la OTAN-, algunos de los drones utilizados pudieron ser variantes del Shahed-136, como el modelo Geran o Gerbera, empleado por Rusia como señuelo o con carga explosiva.

El diplomático ucraniano denunció que “en un dron iraní fabricado en Irán se localizaron más de cien componentes importados” y “en el modelo ruso hay alrededor de 150”, entre microprocesadores, memorias, módulos GPS y unidades de gestión de potencia.

“Cada chip que llega a Rusia se traduce en la muerte de civiles ucranianos”, advirtió, e instó a “cerrar hoy mismo las vías por las que esas piezas llegan al frente”.

El embajador adjunto de Ucrania
El embajador adjunto de Ucrania en el Reino Unido, Eduard Fesko, el diputado británico Tom Tugendhat, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, y Mark Wallace, exembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, posan junto a un dron Shahed-136 utilizado por Rusia en su ataque a Ucrania, que se cree fue construido en Irán, durante un evento organizado por United Against Nuclear Iran (UANI) en el Parlamento en Londres, Reino Unido, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Toby Melville

Sikorski confirmó, por su parte, que una proporción “muy elevada” de la electrónica presente en los aparatos capturados procedía de países occidentales y reclamó endurecer los controles y las sanciones para evitar la proliferación de componentes críticos hacia Rusia.

Wallace, antiguo embajador de Estados Unidos ante la ONU, describió el ejemplar exhibido como un Shahed-136, producto del diseño iraní aunque a veces ensamblado o reproducido en Rusia.

Subrayó que es importante que los países occidentales puedan verlo de cerca para constatar la implicación del régimen de Teherán en la dotación de armas utilizadas contra Ucrania y la necesidad de reforzar las defensas de la Alianza Atlántica.

La ayuda militar europea a Ucrania disminuyó drásticamente este verano, a pesar de una reciente iniciativa de la OTAN en la que los países miembros compraron armas estadounidenses, según informó el martes el Instituto Kiel para la Economía Mundial.

Europa envió o destinó un total de 3.300 millones de euros (3.800 millones de dólares) en ayuda militar a Ucrania entre julio y agosto, con un promedio de 1.650 millones de euros al mes.

El diputado británico Tom Tugendhat
El diputado británico Tom Tugendhat gesticula mientras observa un dron Shahed-136 derribado, utilizado por Rusia en su ataque a Ucrania y que se cree fue construido en Irán, durante un evento organizado por United Against Nuclear Iran (UANI) en el Parlamento en Londres, Gran Bretaña, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Toby Melville

Esto representa una disminución del 57 % en comparación con el período de enero a junio de este año, cuando los países europeos asignaron un promedio de 3.850 millones de euros al mes.

La ayuda militar de todos los países disminuyó un 43 % durante el mismo período, a pesar del anuncio de Canadá de un importante paquete de ayuda a finales de agosto.

“Europa está reduciendo su apoyo militar general. Lo crucial ahora es cómo evolucionen las cifras en otoño”, declaró Christoph Trebesch, director del Rastreador de Apoyo a Ucrania y director de Investigación del Instituto Kiel.

(Con información de EFE y AFP)

