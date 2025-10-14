Mundo

Trump dijo que Giorgia Meloni es “una mujer joven y hermosa” y bromeó con el riesgo político de decirlo

El mandatario estadounidense halagó públicamente a la primera ministra italiana durante la cumbre de paz en Sharm el-Sheikh. Horas después, promocionó el libro de la primera ministra en su red social

Trump elogia a Giorgia Meloni como "una mujer joven y hermosa"

El presidente estadounidense Donald Trump generó revuelo al elogiar públicamente a la primera ministra italiana Giorgia Meloni durante la cumbre de paz para Gaza, definiéndola como “una mujer joven y hermosa” en comentarios que él mismo calificó como políticamente arriesgados en Estados Unidos.

Durante sus declaraciones a la prensa al margen de la firma de los acuerdos de paz entre Israel y Hamas en Sharm el-Sheikh, Trump señaló a Meloni, quien era la única mujer líder presente en la cumbre, y dijo entre risas del público: “Tenemos a una mujer, una joven mujer, que es... No puedo decirlo porque normalmente si lo dices, es el fin de tu carrera política. Es una mujer joven y hermosa”.

El presidente continuó bromeando sobre las consecuencias de tales comentarios en el clima político estadounidense: “Ahora bien, si utilizas la palabra ‘hermosa’ en Estados Unidos para referirte a una mujer, es el fin de tu carrera política, pero voy a arriesgarme”.

Dirigiéndose directamente a Meloni, quien estaba detrás de él y sonreía, Trump preguntó: “¿No te molesta que te digan hermosa, verdad? Porque lo eres. Muchas gracias por venir. Te lo agradecemos”. Agregó que Meloni “quería estar aquí, es increíble y la respetan mucho en Italia. Es una política muy exitosa, muy exitosa”.

Dirigiéndose directamente a Meloni, quien estaba detrás de él y sonreía, Trump preguntó: “¿No te molesta que te digan hermosa, verdad? Porque lo eres".

Horas después del evento, Trump amplificó su respaldo a la líder conservadora italiana al promocionar en su red social Truth la edición estadounidense del libro de Meloni “Io sono Giorgia: le mie radici, i miei principi” (Yo soy Giorgia: mis raíces, mis principios).

“Giorgia Meloni, la GRANDE premier d’Italia, ha escrito un nuevo libro”, escribió Trump en su publicación. “Giorgia está haciendo un trabajo increíble para el maravilloso pueblo italiano y este libro explora su camino de fe, familia y amor por la patria, que le ha dado la sabiduría y el coraje necesarios para servir a su nación y enorgullecer a su pueblo. Es una inspiración para todos. ¡Compra tu copia hoy mismo!”.

El posteo de Trump para promocionar el libro de Meloni (Truth Social/Captura de pantalla)

El post, que incluía un enlace para la compra del volumen, se viralizó rápidamente en medios estadounidenses e italianos. La edición estadounidense del libro incluye un prólogo escrito por Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente.

En el texto introductorio, Trump Jr. elogia a la líder italiana por “el coraje y la claridad que la mayoría de los llamados líderes solo pueden soñar”, destacando cómo su elección “marcó el inicio de un cambio profundo en su país”.

Meloni respondió al respaldo presidencial con un mensaje en Instagram: “¡Muy amable, amigo mío! Creo que es importante que la gente sepa quién eres y de dónde vienes para comprobar si eres sincero en tu trayectoria política”.

Los elogios de Trump llegaron en un contexto de reconocimiento mutuo entre ambos líderes. Durante el mismo evento en Sharm el-Sheikh, Meloni había elogiado el papel del presidente estadounidense en la mediación del conflicto: “La cesación de las hostilidades es un gran éxito de Trump, y creo que tiene razón al definirlo como su más grande éxito diplomático”.

Sobre su posible participación en las iniciativas de paz, Meloni señaló que Italia podría desempeñar “un papel de primer plano” en la región. Los carabineros italianos ya entrenan a la policía palestina desde hace años, y el país participa en la misión de la Unión Europea en Rafah.

“Podemos aumentar esta presencia, hasta llegar a una participación en una fuerza de estabilización”, explicó la primera ministra, añadiendo que tal decisión requeriría aprobación parlamentaria. Sobre el reconocimiento de Palestina, Meloni afirmó: “Si se implementa el plan de paz, está más cerca”.

