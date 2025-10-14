Donald Trump asistirá a la firma ceremonial del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya durante la próxima cumbre de la ASEAN (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en la firma ceremonial de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya durante la próxima cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), anunció el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan.

Las tensiones entre Tailandia y Camboya estallaron en julio en los enfrentamientos militares más letales en décadas, que provocaron más de 40 muertes y obligaron a unas 300.000 personas a abandonar sus hogares.

Después de cinco días de combates, ambos países acordaron un alto el fuego negociado en parte por Trump, aunque desde entonces se han intercambiado reiteradas acusaciones de violaciones de la tregua.

“Donald Trump está ansioso por presenciar el acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya”, declaró Hasan durante una conferencia de prensa en Kuala Lumpur.

Se espera que el líder estadounidense asista a la cumbre de la ASEAN, que se celebrará en la capital de Malasia del 26 al 28 de octubre.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, informó que nominó a Trump al Premio Nobel de la Paz, citando su “diplomacia innovadora” que contribuyó a poner fin a los enfrentamientos.

Por su parte, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, señaló que recibió una carta de Trump en la que el mandatario expresaba su deseo de ver a los dos países vecinos resolver las tensiones.

Detalles del acuerdo de paz

Ambas naciones alcanzaron un acuerdo para desminar zonas de la línea divisoria y avanzar en la delimitación de territorios cuya soberanía permanece en disputa desde hace más de un siglo.

El pacto incluye no solo la remoción de minas terrestres, sino también la cooperación contra redes criminales de fraude digital que operan en la región. Estas medidas buscan combatir un negocio ilícito que ha convertido al Sudeste Asiático en un epicentro de estafas a gran escala.

El 28 de julio, ambos países firmaron un alto el fuego tras los combates, aunque desde entonces se han acusado mutuamente de violar los términos de la tregua.

La línea divisoria, de casi 820 kilómetros, sigue siendo una fuente constante de tensiones, en gran parte porque su trazado original fue cartografiado por Francia en 1907, durante la época colonial en Camboya, lo que ha alimentado reclamos territoriales recurrentes a lo largo de décadas.

La región continúa bajo estricta vigilancia, con la población expectante ante posibles desarrollos. Reclamos históricos, experiencias violentas y la geografía sin demarcar siguen condicionando la estabilidad local.

La tensión en esta franja fronteriza forma parte de una rivalidad de larga data entre ambos países, marcada por múltiples incidentes y un diálogo bilateral intermitente. El área ha sido escenario de arbitrajes internacionales, como el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el templo de Preah Vihear, cuya soberanía sigue generando desacuerdos.

