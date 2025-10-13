Mundo

Zelensky dijo que el “extraordinario” alto el fuego en Gaza trae esperanza a Ucrania

El presidente ucraniano confía en la mediación de Trump para poner fin a la invasión rusa. El canciller alemán también instó al presidente de EEUU a impulsar los esfuerzos para un acuerdo entre Kiev y Moscú

El Presidente de EEUU Donald Trump junto a su par ucraniano Volodimir Zelensky en la sede de la ONU a fines de septiembre (REUTERS/Al Drago)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, elogió el lunes el “extraordinario” alto el fuego en Gaza, ya que aporta la esperanza de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pueda negociar el fin de la invasión rusa de su país.

“Cuando se logra la paz en una parte del mundo, se genera más esperanza de paz en otras regiones”, afirmó Zelensky en las redes sociales.

Añadió: “Si se ha logrado un alto el fuego y la paz en Oriente Medio, el liderazgo y la determinación de los actores globales sin duda también pueden funcionar para nosotros, en Ucrania”.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, desencadenando el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Decenas de miles de personas han muerto, millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y gran parte del este y el sur de Ucrania ha quedado devastada.

Trump prometió en su momento que podría poner fin a la guerra en cuestión de horas, pero, a pesar de varias rondas de conversaciones y una cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, no se han producido avances significativos hacia un acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente ruso, Vladimir Putin, mientras se reúnen para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, el 15 de agosto de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

Rusia ha rechazado múltiples llamamientos al alto el fuego y ha planteado exigencias inflexibles, pidiendo esencialmente a Kiev que capitule a cambio de la paz.

El líder estadounidense se ha mostrado cada vez más frustrado con Putin en las últimas semanas y recientemente ha declarado que ve posible que Ucrania recupere cada centímetro del territorio ocupado por Rusia.

El ejército de Moscú controla actualmente alrededor de una quinta parte de Ucrania, incluida la península de Crimea, que capturó y anexionó en 2014.

Ayer, Zelensky mantuvo por segundo día consecutivo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense centrándose en medidas para reforzar la seguridad aérea y energética de Ucrania en medio de intensos ataques rusos contra infraestructuras críticas.

El mandatario ucraniano también felicitó a Trump por su “exitoso acuerdo” para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Según Zelensky, ambos presidentes discutieron las posibilidades de fortalecer las defensas aéreas y las formas específicas de hacerlo que “se están preparando actualmente”. “Hay buenas opciones, ideas fuertes sobre cómo fortalecernos realmente”, subrayó el líder ucraniano.

Por su parte, Trump dijo que durante dos conversaciones telefónicas habló con Zelensky posible envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev.

“(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo”, declaró Trump.

Merz insta a Trump a negociar un acuerdo de paz en Ucrania

El canciller alemán Friedrich Merz también instó a Trump a aprovechar el impulso de la mediación en el alto el fuego entre Israel y Hamas para impulsar los esfuerzos en Ucrania.

“También esperamos que el presidente estadounidense utilice ahora la influencia que ha ejercido sobre las partes implicadas en (Oriente Medio) para trabajar con nosotros sobre el Gobierno ruso”, declaró Merz en Egipto, donde iba a asistir a una cumbre de líderes mundiales, entre los que se encontraba Trump.

Merz añadió que discutirá con Trump el acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en la cumbre.

