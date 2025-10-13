“Un nuevo capítulo para la región”: la Casa Blanca reveló el documento que firmaron Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cumbre de líderes mundiales sobre el fin de la guerra de Gaza, en medio de un intercambio de prisioneros y rehenes negociado por Estados Unidos y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. Yoan Valat/Pool vía REUTERS

La Casa Blanca dio a conocer el acuerdo firmado en Egipto el lunes por la mañana para alcanzar la paz en Oriente Medio, titulándolo “Acuerdo de Paz de Trump”.

La declaración, firmada por el presidente estadounidense Donald Trump junto con los líderes regionales: el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, el emir qatarí Tamim bin Hamad Al-Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, celebra lo que denomina un “compromiso verdaderamente histórico” de todas las partes para implementar el acuerdo.

El documento enfatiza el compromiso de poner fin a más de dos años de conflicto y presenta una visión de la región definida por “la esperanza, la seguridad y una visión compartida de paz y prosperidad”, pero es escaso en detalles.

“Entendemos que una paz duradera será aquella en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con la protección de sus derechos humanos fundamentales, la garantía de su seguridad y el respeto de su dignidad”, dice el acuerdo.

El acuerdo reafirma el deseo de resolver futuras disputas mediante la diplomacia, en lugar de un conflicto prolongado, y afirma: “Este es un nuevo capítulo para la región”.

En el acuerdo, los firmantes expresaron su respaldo a los “esfuerzos sinceros del presidente Trump para acabar con la guerra en Gaza y traer paz duradera a Oriente Medio”. Según el texto, todas las partes se comprometen a implementar el acuerdo “de forma que garantice la paz, seguridad, estabilidad y oportunidad para todos los pueblos de la región, incluidos palestinos e israelíes”.

Trump y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. Yoan Valat/vía REUTERS

El documento señala que “la paz duradera será aquella en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos, su seguridad garantizada, y su dignidad respetada”. Los líderes afirman que “el progreso significativo surge a través de la cooperación y el diálogo sostenido”, y remarcan que “fortalecer los lazos entre naciones y pueblos sirve a los intereses perdurables de la paz y estabilidad regional y global”.

Uno de los puntos destacados por los mandatarios es el reconocimiento de “la profunda significancia histórica y espiritual de esta región para las comunidades de fe cuyas raíces están entrelazadas con la tierra”, mencionando entre ellas el cristianismo, el islam y el judaísmo. El acuerdo subraya que “el respeto a esas conexiones sagradas y la protección de sus sitios históricos debe permanecer como eje central en nuestro compromiso con la coexistencia pacífica”.

Los firmantes manifestaron su unidad en la “determinación de desmantelar el extremismo y la radicalización en todas sus formas”, señalando que “ninguna sociedad puede prosperar cuando la violencia y el racismo se normalizan, o cuando ideologías radicales amenazan el tejido de la vida civil”. En ese sentido, declararon: “Nos comprometemos a abordar las condiciones que permiten el extremismo y a promover la educación, la oportunidad y el respeto mutuo como cimientos de una paz duradera”.

La declaración deja claro el compromiso de “resolver las disputas futuras a través del diálogo diplomático y la negociación, y no mediante la fuerza o el conflicto prolongado”. Al respecto, el texto subraya que “Oriente Medio no puede soportar un ciclo persistente de guerra prolongada, negociaciones estancadas ni la aplicación fragmentaria, incompleta o selectiva de términos logrados”. Los líderes señalan que “las tragedias presenciadas en los últimos dos años deben servir como recordatorio urgente de que las generaciones futuras merecen algo mejor que los fracasos del pasado”.

El acuerdo establece el objetivo de “buscar tolerancia, dignidad y oportunidad igual para todas las personas”, y de asegurar que “esta región sea un lugar donde todos puedan perseguir sus sueños en paz, seguridad y prosperidad económica, sin importar su raza, fe o etnia”. Los firmantes asumen perseguir “una visión integral de paz, seguridad y prosperidad compartida en la región, basada en los principios de respeto mutuo y destino compartido”.

Finalmente, la declaración saluda “el progreso alcanzado en el establecimiento de acuerdos de paz duraderos y comprensivos en la Franja de Gaza, así como una relación amistosa y mutuamente beneficiosa entre Israel y sus vecinos regionales”. Los dirigentes se comprometen a “trabajar colectivamente para implementar y sostener este legado, construyendo cimientos institucionales sobre los cuales las futuras generaciones puedan prosperar juntas en paz”.