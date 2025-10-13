Mundo

Misterio en Kyiv: un empresario ucraniano del sector cripto fue hallado muerto de un disparo en la cabeza

El caso ocurrió durante el mayor desplome del sector, con pérdidas de alrededor de 400.000 millones de dólares. Kostya Kudo, como era conocido en redes, habría experimentado caídas superiores a 30 millones en activos, según medios especializados

Por Constanza Almirón

El impacto de la muerte
El impacto de la muerte de Kostya Kudo sacude a inversores y analistas del sector financiero global (Instagram/Kostiantyn Hanich)

El hallazgo de Konstantin Galich, conocido en el universo de las criptomonedas como Kostya Kudo, muerto dentro de su Lamborghini en el distrito Obolonskyi de Kyiv, sacudió a la comunidad internacional de criptoactivos y a analistas de la economía global.

El empresario ucraniano, de 32 años, fue encontrado el sábado 11 de octubre con una herida de bala en la cabeza, en plena crisis del mercado de criptomonedas. Diversos medios aseguran que, debido a esta situación, Galish habría perdido al menos $30 millones.

Las autoridades de Ucrania mantienen abierta una investigación para definir si se trató de un suicidio o si hubo intervención de terceros, mientras el sector financiero analiza el impacto de su muerte y el desplome del mercado. De acuerdo con Daily Mail, la policía de Kyiv halló en el lugar una pistola registrada a nombre de Galich y sostiene todas las líneas de investigación abiertas.

Influencia y repercusión en la comunidad cripto

La policía de Ucrania investiga
La policía de Ucrania investiga si la muerte de Kostya Kudo fue suicidio o intervención de terceros (Kyiv Police Department)

El caso generó un fuerte impacto, tanto por las circunstancias como por el perfil de Galich. Según The Sun, el empresario ocupaba un lugar destacado en el sector de los activos digitales, era cofundador de la academia de trading Cryptology Key y tenía más de 66.000 seguidores en Instagram, donde compartía análisis y tendencias del mercado. Su presencia en redes y su papel como estratega lo volvieron un referente para inversores y entusiastas de las criptomonedas en Ucrania y a nivel internacional.

El joven fue reconocido como uno de los educadores de activos digitales más seguidos de Ucrania. A través de su canal de YouTube y varios grupos de Telegram, compartía información sobre Bitcoin, Ethereum, NFT y psicología del mercado, facilitando el acceso a conceptos complejos para inversores habituales. En tanto, su academia de trading atrajo a miles de miembros de Europa del Este y era considerado entre los educadores jóvenes con mayor proyección en el sector de finanzas digitales del país.

De acuerdo con Financial Express, Galish se destacaba por un estilo de vida lujoso y poseía vehículos de alta gama como un Lamborghini Urus 2020 (donde fue hallado muerto), un Ferrari 296 GTB 2023 y un Mercedes-Benz 220 CDI 2012.

Kostya Kudo, referente de activos
Kostya Kudo, referente de activos digitales y filántropo, hallado muerto en su Lamborghini en Kyiv (Instagram/Kostiantyn Hanich)

Siendo que su fallecimiento coincidió con una abrupta caída en los precios de las principales criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, que el viernes provocó turbulencias en los mercados globales. Según los reportes citados por el mismo medio, Galish habría perdido al menos $30 millones de los inversores que le confiaron sus activos.

Además de su actividad empresarial, Galich se destacó por su labor filantrópica, con aportes a causas militares y humanitarias en Ucrania durante el conflicto ruso-ucraniano. Según el medio local Nashaniva, ejerció como director de la Asociación de Comerciantes de Ucrania, ampliando su influencia y reconocimiento en la comunidad inversora nacional.

La investigación policial busca determinar si la muerte de Galich fue autoinfligida o si participó un tercero. Según los medios internacionales, la policía comunicó que el día antes de su fallecimiento, Galich informó a sus familiares sobre un estado de depresión derivado de problemas financieros y les envió un mensaje de despedida.

Kostya Kudo, referente de activos
Kostya Kudo, referente de activos digitales y filántropo, hallado muerto en su Lamborghini en Kyiv (Kyiv Police Department)

Por su parte, la policía de Kyiv, citada por Daily Mail, subrayó que la existencia del arma registrada y los mensajes previos a sus allegados son elementos determinantes en la investigación, sin descartar hasta ahora un acto violento.

Según el escrito de las autoridades locales: “En vísperas de su muerte, el hombre informó a sus familiares sobre su estado depresivo debido a las dificultades económicas existentes y también les envió un mensaje de despedida”.

Caída del mercado y contexto internacional tenso

La muerte de Galich coincidió con un periodo de volatilidad extrema en el mercado de criptomonedas. De acuerdo con Daily Mail, el sector experimentó una de sus mayores caídas tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a diferentes países, así como restricciones a la exportación de software crítico.

La academia de trading Cryptology
La academia de trading Cryptology Key, cofundada por Kudo, pierde a uno de sus líderes más influyentes

Esta decisión provocó pánico en los inversores y desató una liquidación masiva de activos digitales, con una pérdida estimada de USD 400.000 millones en apenas 24 horas.

El colapso golpeó a miles de operadores y alimentó la incertidumbre, situación que según los familiares de Galich habría profundizado sus problemas personales y económicos.

