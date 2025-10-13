Mundo

Alarma entre los familiares de los rehenes fallecidos que siguen en Gaza: Hamas solo entregará cuatro de los 28 cuerpos este lunes

El Foro de Familiares informó que el grupo terrorista no entregará todos los restos como estipula el acuerdo mediado por Trump. “Es una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego”

Fernanda Kobelinsky

Por Fernanda Kobelinsky

Guardar
La devolución parcial de cuerpos
La devolución parcial de cuerpos de rehenes aumenta el dolor de las familias tras el anuncio de Hamas (REUTERS)

Desde Tel Aviv.- Solo cuatro de los 28 cuerpos de rehenes muertos en poder de Hamas serán devueltos hoy a Israel, según informaron los familiares de los secuestrados, quienes calificaron la medida como una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego. La noticia se conoció horas después del regreso de los 20 vivos y de la vista de Trump.

Las familias llevan días con este temor, nadie se animaba a decirlo públicamente pero había muchos indicios. Hamas lleva días con ese paraguas abierto... A través de sus voceros deslizó en más de una oportunidad que no estaba seguro de poder encontrar todos los restos en el plazo acordado.

Y la inteligencia israelí había filtrado que se esperaban entre siete y quince cuerpos, pero cuatro es aún mucho menos.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, también había abordado esta preocupación por la localización de los cuerpos durante un encuentro con las familias el sábado pasado, antes de dirigirse a una multitud de 400.000 personas reunidas en la Plaza de los rehenes en Israel. Witkoff anticipó que la recuperación de algunos restos podría resultar especialmente compleja, una advertencia que ya circulaba por canales informales y que ahora se ha materializado en la devolución parcial.

Las autoridades israelís afirmaron que trabajan incansablemente para que la cifra de restos que se etreguen este lunes sea mayor, pero no hay precisiones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los cuerpos que serán devueltos, ni existe confirmación oficial por parte de las autoridades israelíes sobre el número exacto de restos que se espera recibir en la jornada.

“No olvidamos ni por un momento a las familias afligidas cuyos seres queridos aún no han regresado”, exribió el presidente Isaac Herzog en una publicación en hebreo en X.

Y prometió: “No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que cumplamos con nuestra sagrada obligación moral, judía y humana: traer de vuelta a todos nuestros rehenes... Hasta que se disipe toda duda y todas las familias encuentren paz”.

“Violación del acuerdo”

El Foro de Familias denuncia
El Foro de Familias denuncia la “violación flagrante” del acuerdo por parte de Hamas (REUTERS)

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos expresó su indignación ante la decisión de Hamas. “Esta es una violación flagrante del acuerdo por parte de Hamas. Esperamos que el gobierno de Israel y los mediadores actúen inmediatamente para corregir esta terrible injusticia”, manifestó el grupo, que también subrayó el profundo sufrimiento que atraviesan los los familiares de los fallecidos.

La reacción de las familias no se limitó a declaraciones. En los últimos días, varios allegados de los rehenes fallecidos recibieron la notificación de que los cuerpos de sus seres queridos no serían entregados ni hoy ni mañana, aunque las autoridades israelíes aseguraron que no escatimarán esfuerzos para localizarlos y repatriarlos.

El Foro de Familias insistió en que “las familias de los fallecidos secuestrados se encuentran en días especialmente difíciles y en profunda aflicción”, y reclamó a los mediadores internacionales que hagan valer los términos del acuerdo y exijan responsabilidades a Hamas por el incumplimiento.

La situación emocional de las familias de los rehenes es crítica. Ya en los últimos días, cuando se esperaba el regreso de los secuestrados la esperanza de unos se mezclaba con la angustia de quienes esperan respuestas y justicia.

Temas Relacionados

Rehenes en IsraelHamasAcuerdo de alto el fuegoForo de Familias de Rehenes y DesaparecidosMediadores internacionalesSteve WitkoffDevolución de cuerposNewsroom BUEÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Líderes mundiales celebraron el intercambio de prisioneros entre Israel y Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los 20 rehenes vivos regresaron al país en dos etapas desde tres puntos designados: Ciudad de Gaza, el centro del enclave y Khan Younis, en el sur

Líderes mundiales celebraron el intercambio

La interminable ovación que recibió Donald Trump en el parlamento israelí tras la liberación de rehenes y el cese del fuego

El presidente estadounidense fue aplaudido durante más de tres minutos en la Knesset, donde declaró que “es el final de una era de terror” y el comienzo de un “nuevo Medio Oriente”

La interminable ovación que recibió

Donald Trump habló ante el Parlamento de Israel en un día histórico: “Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza”

En medio de una ovación, el mandatario norteamericano habló ante el pleno del Parlamento israelí tras la liberación de todos los secuestrados con vida que mantenía Hamas en Gaza hace más de dos años. “Es el amanecer de un nuevo Medio Oriente”

Donald Trump habló ante el

Netanyahu: “Donald Trump es el mayor amigo de Israel que haya habido en la Casa Blanca”

El primer ministro israelí agradeció el “papel decisivo” del presidente estadounidense en el acuerdo con Hamas que permitió el retorno de los últimos 20 rehenes

Netanyahu: “Donald Trump es el

Progreso tecnológico y destrucción creativa: quienes son los ganadores del Nobel de Economía 2025 y cuáles fueron sus aportes

Reconocieron aportes en el entendimiento del avance de la prosperidad global y el rol de las nuevas ideas en la dinámica de los mercados

Progreso tecnológico y destrucción creativa:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Multihomicidio en Edomex: asesinan a

Multihomicidio en Edomex: asesinan a cuatro personas en Nezahualcóyotl

Valor de apertura del dólar en Perú este 13 de octubre de USD a PEN

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 13 de octubre de USD a COP

Alta nubosidad en Monterrey este lunes 13 de octubre: ¿Lloverá hoy?

Euro: cotización de apertura hoy 13 de octubre en México

INFOBAE AMÉRICA
Alerta en Brasil por el

Alerta en Brasil por el auge de las armas militares en manos criminales: “Las de gran calibre son las preferidas”

PP ve "vergonzoso" el silencio de Sánchez tras Nobel a Machado: "Callan porque no quieren molestar a Maduro y Zapatero"

Rodríguez avanza que llevará mañana al Consejo de Ministros nuevas medidas en materia de vivienda

El Corte Inglés ilumina sus fachadas de rosa en apoyo a la investigación y la lucha contra el cáncer de mama

ACES visita Elche para evaluar su candidatura como Capital Mediterránea del Deporte en 2026

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman y los rumores

Nicole Kidman y los rumores de una fiesta de divorcio tras su separación de Keith Urban: “Quieren que vuelva a ilusionarse”

“Limpia”, el drama psicológico que conquista Netflix

Brittany Snow contó cómo la lectura y la escritura la ayudaron a reencontrarse con su bienestar

Dieta extrema, entrenamiento demoledor y disciplina mental: los pilares de Hilary Swank en Million Dollar Baby, el rol que la lanzó al estrellato

Jennifer Lopez admitió que no pierde la fe en el amor tras su divorcio de Ben Affleck