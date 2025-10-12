Un barco chino embistió “deliberadamente” un buque de Filipinas y generó caos en el mar de China Meridional

Un buque de la Guardia Costera de China disparó un cañón de agua contra el BRP Datu Pagbuaya mientras este se encontraba en la isla de Thitu, durante una misión humanitaria (CCG)

Un barco de la Guardia Costera de China (CCG) disparó un cañón de agua y embistió “deliberadamente” a un buque filipino de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos (BFAR) anclado cerca de la isla de Thitu, en el Mar de Filipinas Occidental, la mañana del domingo 12 de octubre. La información fue confirmada por la Guardia Costera de Filipinas (PCG).

El portavoz del PCG para la zona, comodoro Jay Tarriela, informó que el personal a bordo del BRP Datu Pagbuaya y de otros dos buques BFAR acudió al área para proteger a pescadores filipinos cuando varios barcos de la CCG y de la milicia marítima china se acercaron a poca distancia y activaron sus cañones de agua alrededor de las 08:15 (horario local).

La situación escaló a las 9:15 de la mañana, momento en que el barco CCG-21559 disparó directamente su cañón de agua contra el BRP Datu Pagbuaya, causándole daños, y tres minutos después embistió la popa del buque filipino. Según Tarriela, el incidente solo generó daños estructurales menores y no dejó heridos entre la tripulación.

En la imagen, proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, el USS Higgins (DDG 76) de la Marina estadounidense realiza operaciones de libertad de navegación el miércoles 13 de agosto de 2025 (Associated Press)

El comandante del PCG, almirante Ronnie Gil Gavan, aseguró que este tipo de “acoso” fortalece la determinación de las autoridades filipinas de proteger a sus pescadores y mantener la presencia en la isla de Thitu.

“Los pescadores filipinos dependen de estas aguas y ni los cañones de agua ni las embestidas nos disuadirán de cumplir nuestro compromiso con el presidente Ferdinand Marcos Jr. de no entregar ni un centímetro cuadrado de nuestro territorio a ninguna potencia extranjera”, insistió Gavan. “Pese a estas tácticas intimidatorias y acciones agresivas... no seremos intimidados ni expulsados”, afirmó la PCG en un comunicado.

La isla de Thitu, parte del Grupo de Islas Kalayaan, se encuentra a unos 480 kilómetros al oeste de Puerto Princesa, Palawan, y es un puesto avanzado clave para Filipinas en el Mar de Filipinas Occidental.

Filipinas también se opuso a la propuesta de China de establecer una “reserva natural” en Scarborough, calificándola de pretexto para una posible “ocupación” del área. El Mar de China Meridional es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, por donde circula más del 60 % del comercio global.

No es el primer incidente de este tipo: el mes pasado, un ataque similar con cañón de agua por parte de un buque chino hirió a un tripulante del BRP Datu Gumbay Piang cerca del banco Scarborough, controlado por Pekín desde 2012. En agosto, un buque chino colisionó con otro de la misma guardia costera mientras perseguía a un patrullero filipino en la zona.

Así quedaron los barcos chinos que chocaron mientras hostigaban a una patrulla filipina en el mar Meridional

Imágenes obtenidas por la Guardia Costera de Filipinas muestran cómo dos barcos de gran porte, el destructor de la Armada china PLAN 164 y el buque de la guardia costera 3104, se aproximaron a alta velocidad en aguas abiertas, ejecutando maniobras de bloqueo e intercepción a distancias mínimas, contra el navío filipino.

En un momento decisivo del video, se vio como la proa del CCG 3104 impactó de manera directa contra el costado del destructor, generando un choque seco y provocando un brusco desplazamiento de ambas embarcaciones.

(Con información de AFP)