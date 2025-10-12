Mundo

Estonia cerró una carretera que cruza territorio ruso tras detectar movimientos inusuales de las tropas de Putin

El país báltico bloqueó temporalmente el acceso a la “Bota de Saatse”, un tramo de ruta que atraviesa un enclave ruso. El incidente se suma a violaciones del espacio aéreo estonio por parte de drones y aviones rusos en las últimas semanas

Guardar
ARCHIVO - Una cerca fronteriza
ARCHIVO - Una cerca fronteriza entre Estonia y Rusia se ve cerca de Vinski, en Estonia, el lunes 15 de septiembre de 20225. (AP Foto/Hendrik Osula, Archivo)

Estonia ha cerrado temporalmente el acceso para sus ciudadanos a una carretera que normalmente utilizan y que pasa por un tramo de territorio ruso, después de que el ministro del Interior informara sobre un grupo de soldados rusos apostados allí, informó el domingo la emisora pública de Estonia.

La Junta de Policía y Guardia de Fronteras de Estonia dijo en un comunicado el viernes que el cierre tuvo lugar ese día “después de que los guardias fronterizos observaran una unidad más grande de lo habitual moviéndose en el territorio de la Federación Rusa”.

La agencia fronteriza estonia afirmó que el cierre de la llamada Bota de Saatse es necesario para garantizar la seguridad de las personas en Estonia y prevenir posibles incidentes.

La Bota de Saatse, en el sureste de Estonia, es una pequeña área en forma de bota de territorio ruso que se extiende hacia Estonia. Los estonios y otros ciudadanos pueden conducir a través del área sin un permiso, pero no se les permite detenerse.

La carretera que conecta las localidades fronterizas ha sido utilizada por viajeros entre los asentamientos fronterizos y la ciudad de Värska, al norte.

Los viajeros que entran en territorio ruso desde Estonia reciben señales de advertencia que advierten a los conductores que están entrando en territorio ruso y que no se permite detener el vehículo ni caminar en un radio de 1 kilómetro, según la información del sitio web de la PPA.

Los medios estonios informaron que la unidad rusa estaba compuesta por unos diez hombres. Aunque las patrullas fronterizas rusas son normales en la zona, es inusual que se detengan en medio de la carretera que también utilizan los estonios, según los informes de los medios.

El ministro del Interior, Igor Taro, fue citado el sábado diciendo que los soldados rusos habían abandonado el área de nuevo. Añadió que la situación estaba calmada, pero que la carretera permanecería cerrada al menos hasta el martes.

“No hay una amenaza directa de guerra. Esto ha sido confirmado constantemente por las Fuerzas de Defensa de Estonia. El incidente de la Bota de Saatse no ha cambiado la situación”, dijo en declaraciones citadas por el diario Postimees, según la emisora pública EER.

El aumento de las patrullas rusas en la Bota de Saatse se detectó un día después de que el sitio web de radiodifusión pública Ere.ee informara de que un “pequeño objeto aéreo” violó el espacio aéreo estonio el 9 de octubre durante 18 minutos. El incidente ocurrió en el sureste de Estonia, aproximadamente en la misma zona que la Bota de Saatse.

Un dron muestra una vista
Un dron muestra una vista aérea de la frontera entre Estonia y Rusia cerca de Vinski, Estonia, el lunes 15 de septiembre de 2025. (AP Photo/Hendrik Osula)

Esto también ocurre después de que las autoridades letonas informaran recientemente de que fragmentos de un dron aparecieron en una playa cerca del puerto de Ventspils, en la costa occidental del país báltico. Se cree que los restos pertenecían a un dron ruso que sobrevoló el norte de Polonia el 9 de septiembre y cayó al mar.

Estonia ha estado en alerta por incursiones transfronterizas rusas después de que tres aviones de combate rusos entraran en su espacio aéreo sin permiso el mes pasado y permanecieran allí durante 12 minutos.

Una semana antes, drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia en el incidente transfronterizo más grave que involucró a un miembro de la OTAN desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Otros países de la OTAN en el flanco oriental del bloque han reportado incursiones similares y caídas de drones en su territorio.

(Con información de AP y EFE)

Temas Relacionados

EstoniaBota de SaatseRusiaGuerra Rusia UcraniaOTANUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Netanyahu afirmó que Israel está listo para recibir “de inmediato” a todos los rehenes de Gaza

La entrega de los cautivos estaba prevista para el lunes por la mañana. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre un cambio en la agenda

Netanyahu afirmó que Israel está

Es argentina, estuvo secuestrada en Gaza y espera que Hamas le entregue el cuerpo de su marido: “Necesito darle un entierro digno”

Karina Engelbert estuvo 52 días secuestrada. Sus hijas Mika y Yuval, pasaron la mitad de su cautiverio solas. “Lo único que me daba fuerzas era pensar que el mundo no nos dejaría allí”

Es argentina, estuvo secuestrada en

La ONU denunció el aumento de la opresión contra las mujeres en Afganistán: “Están cada vez más cerca de ser eliminadas”

Naciones Unidas aprobó la creación de una comisión independiente para recopilar pruebas de violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen talibán, tras denuncias de opresión sistemática contra mujeres y niñas desde 2021

La ONU denunció el aumento

Reabre un ícono arquitectónico y cultural en París

La intervención de Jean Nouvel en el edificio parisino introduce una flexibilidad inédita en el diseño museográfico, abriendo nuevas posibilidades para la interacción artística y el diálogo con la ciudad

Reabre un ícono arquitectónico y

EN VIVO: Netanyahu afirmó que Israel está listo para recibir “de inmediato” a todos los rehenes de Gaza

Si bien la entrega de los cautivos estaba prevista para el lunes por la mañana, este domingo la prensa israelí informó que las liberaciones podrían llevarse a cabo hoy por la noche. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial

EN VIVO: Netanyahu afirmó que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Choque múltiple en Retiro entre

Choque múltiple en Retiro entre cinco autos y un colectivo: hay tres heridos hospitalizados

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 12 de octubre

Ali Stone compite en los Latin Grammy por tercer año consecutivo con su canción “TRNA”: “Me emocionaría mucho llevármelo”

Papa León XIV envía mensaje al Perú tras la asunción de José Jerí y la destitución de Dina Boluarte

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales

INFOBAE AMÉRICA
La Reina Letizia apuesta por

La Reina Letizia apuesta por un vestido midi y tejido tweed en el Día de la Hispanidad

Netanyahu afirmó que Israel está listo para recibir “de inmediato” a todos los rehenes de Gaza

Es argentina, estuvo secuestrada en Gaza y espera que Hamas le entregue el cuerpo de su marido: “Necesito darle un entierro digno”

La ONU denunció el aumento de la opresión contra las mujeres en Afganistán: “Están cada vez más cerca de ser eliminadas”

El líder opositor de Seychelles, Patrick Herminie, gana las elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Jon Cryer y la advertencia

Jon Cryer y la advertencia sobre Charlie Sheen: ocho años de éxitos, escándalos y un vínculo imposible de reparar

La trágica vida de Anthony Perkins, el icónico rostro de ‘Psicosis’ que fue forzado a ocultar su homosexualidad

Detrás de la épica cinematográfica: lo que “1492″ silenció sobre la llegada de Colón a América

Los mejores discos de metal del siglo XXI, según especialistas

Splinter Cell: Deathwatch encabeza la lista de estrenos en las plataformas de streaming del 13 al 19 de octubre