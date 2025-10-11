Zelensky felicitó a Trump por el acuerdo en Medio Oriente y confió que también podría ayudar a lograr la paz en Ucrania

El encuentro entre Volodimir Zelensky y Donald Trump durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2025, en Nueva York (AP Foto/Evan Vucci)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, conversó este sábado con su par estadounidense, Donald Trump, a quien felicitó por el acuerdo en Medio Oriente. “Si se puede detener una guerra en una región, seguramente también se pueden detener otras, incluida la guerra con Rusia”, manifestó el ucraniano en su cuenta en la red social X.

“Tuve una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy positiva y productiva. Felicité a @POTUS por su éxito y por el acuerdo en Medio Oriente que logró cerrar, lo cual es un logro excepcional. Si se puede detener una guerra en una región, seguramente también se pueden detener otras, incluida la guerra con Rusia", subrayó.

Luego dijo que informó a Trump sobre los ataques rusos al sistema energético ucraniano y agradeció la disposición del mandatario de EEUU a apoyar a Ucrania.

“Hablamos sobre oportunidades para reforzar nuestra defensa aérea, así como sobre los acuerdos concretos que estamos negociando para garantizarlo. Existen buenas opciones e ideas sólidas sobre cómo fortalecernos verdaderamente“, remarcó.

Por último, sostuvo que “es necesario que Rusia esté dispuesta a emprender una verdadera diplomacia“.

El mensaje de Volodimir Zelensky en X

El diálogo entre Zelensky y Trump se produjo luego de que las fuerzas invasoras rusas lanzaran 679 ataques contra la región ucraniana de Zaporizhzhia en 24 horas, dejando al menos dos personas muertas -una mujer de 66 años y un niño de 7- y 11 heridos, informó a través de Telegram el jefe de la administración militar de la región, Ivan Fedorov.

“En total, durante el último día, los ocupantes llevaron a cabo 679 ataques contra 14 asentamientos en la región de Zaporizhzhia”, escribió Fedorov.

Entre ellos hubo cuatro ataques con misiles contra la ciudad de Zaporiyia y 11 ataques aéreos contra Zaporizhzhia, Bilenke, Zaliznychne, Uspenivka, Malynivka y Poltavka y numerosos ataques con drones.

Se registraron 68 informes de daños a edificios de gran altura, casas particulares, automóviles e instalaciones de infraestructura social.

Efectivos de los servicios de emergencias trabajan en la extinción de un incendio tras un ataque ruso el 10 de octubre (AP Foto/Dan Bashakov)

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche y esta mañana 42 drones de ala fija sobre seis regiones del país, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram.

Según el mando ruso, durante la noche fueron abatidos 42 drones, de los cuales 19 fueron destruidos sobre la región de Volgogrado y 15 sobre Rostov.

También fueron derribados tres drones sobre la región de Uliánovsk, dos de Voronezh, dos en la república de Baskortostán y uno sobre Sarátov.

En los últimos días, Rusia y Ucrania han intercambiado ataques contra infraestructuras energéticas, alcanzando los bombardeos rusos prácticamente todo el territorio ucraniano.

Ante ello, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha ordenado incrementar las capacidades del país para golpear al enemigo a larga distancia.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (REUTERS/Jessica Koscielniak)

En otro orden, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, informó que ocho niños ucranianos se reunieron con sus familias después de varios meses de negociaciones directas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Según el reporte de la agencia AP, la gestión comenzó en agosto a través de una carta entregada personalmente por Donald Trump durante su encuentro con Putin en territorio estadounidense. Tras recibir la misiva, el mandatario ruso respondió por escrito y a partir de ese momento ambos gobiernos abrieron un canal de diálogo específico sobre el regreso y bienestar de los menores.

La primera dama relató que, en los últimos meses, funcionarios de ambos países realizaron varias reuniones y llamadas extraoficiales para garantizar la identificación y posterior reunificación de los niños, proceso que contó con la colaboración de organismos estadounidenses y ucranianos.

Melania Trump precisó que los contactos con el Kremlin se llevaron a cabo de buena fe y resaltó la disposición de las autoridades rusas para proporcionar los datos necesarios que permitieron corroborar la identidad y circunstancias de los menores, publicó Europa Press.