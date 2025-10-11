Mundo

La dictadura cubana admitió que hay ciudadanos de su país luchando en Ucrania pero dijo que no cuentan con su “consentimiento”

“Los cubanos que participan en ambas partes del enfrentamiento armado han sido reclutados mediante organizaciones que no radican” en la isla, indicó el régimen castrista

Guardar
El régimen cubano reconoció la
El régimen cubano reconoció la presencia de conciudadanos en la guerra en Ucrania (Europa Press)

El régimen cubano reconoció la presencia de ciudadanos de su país en la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque enfatizó que su participación ocurre fuera de cualquier control, estímulo o consentimiento estatal. La Habana aseguró que la isla no forma parte de la guerra ni colabora con fuerzas militares extranjeras.

“El Gobierno cubano ratifica categóricamente que Cuba no forma parte del conflicto armado en Ucrania, ni tampoco participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño (Minrex).

La noticia surgió tras un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que la dictadura se desvinculó de la acusación de haber promovido o consentido el envío de combatientes.

La Cancillería del régimen cubano explicó que los ciudadanos implicados han sido reclutados por organizaciones situadas fuera del país o han tomado la decisión de participar por cuenta propia.

La dictadura de Miguel Díaz-Canel puntualizó que no dispone de datos precisos sobre los cubanos que han participado en las fuerzas militares de ambos bandos en el conflicto bélico.

El comunicado de Cuba se difundió después de que Estados Unidos, según un cable citado por Reuters, asegurara que hasta 5.000 cubanos habrían sido reclutados por Rusia, lo que originó una nueva controversia diplomática.

Hasta 20.000 reclutados y más
Hasta 20.000 reclutados y más de 1.000 contratos militares han sido denunciados por actores internacionales

La isla rechazó esa afirmación, calificándola de “imputaciones mendaces” carentes de pruebas, y denunció la existencia de una campaña mediática para desacreditar su política internacional. La Cancillería calificó de calumniosa la acusación de colaboración con el reclutamiento, al que ubicó su inicio en 2023 y atribuyó a determinados medios sin evidencias concretas.

La reacción oficial incluyó el detalle de medidas judiciales contra el mercenarismo. La justicia cubana condenó en los últimos dos años a 26 personas, con penas de entre 5 y 14 años de prisión, por intentar reclutar nacionales para la guerra en Ucrania o participar en el conflicto.

A las cifras oficiales se suman estimaciones externas: la Asamblea de la Resistencia Cubana y el parlamentario ucraniano Maryan Zablotskyy denunciaron desde Miami, citando información de la inteligencia militar ucraniana, que hasta 20.000 cubanos habrían sido alistados por las fuerzas rusas. Entre junio de 2023 y febrero de 2024, la inteligencia de Ucrania elaboró un listado con 1.028 ciudadanos cubanos con contratos con el Ejército ruso, cifras que superan ampliamente lo admitido por Cuba.

Uno de los reclutados compartió
Uno de los reclutados compartió imágenes en julio del 2023 en Tula, localidad cercana a un centro de captación de personas de la isla en territorio ruso (X- Twitter)

En el ámbito legal, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que ningún involucrado actúa con el aval oficial y que toda infracción detectada será perseguida judicialmente conforme a la legislación interna. Así, el Gobierno cubano busca marcar distancia y deslindar toda responsabilidad respecto a la actuación individual de sus nacionales en escenarios de guerra en el extranjero.

Las acciones legales activas y la vigilancia sobre estos movimientos se han incrementado en un escenario de creciente presión diplomática y sostenidos cuestionamientos en foros multilaterales.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CubaGuerra Ucrania-RusiaSoldados cubanosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Trump y Zelensky abordaron “oportunidades” para fortalecer la defensa aérea de Ucrania

Los mandatarios volvieron a mantener una conversación telefónica este sábado

Trump y Zelensky abordaron “oportunidades”

Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, calificó de “ridículo” el estancamiento político que atraviesa el país

El funcionario reiteró su “misión” de aprobar unos nuevos presupuestos públicos antes del 31 de diciembre

Sébastien Lecornu, primer ministro de

Más de 800.000 personas recuperaron la electricidad en Kiev tras los ataques rusos a la red energética

La ofensiva rusa con drones y misiles causó al menos 20 heridos en la capital ucraniana, daños en edificios residenciales y apagones en amplias zonas del país el viernes por la mañana

Más de 800.000 personas recuperaron

Israel comenzó el traslado de presos palestinos como preparativo para el canje con los rehenes

El servicio de prisiones informó que fueron llevados a los centros de deportación de las cárceles de Ofer y Ketziot, a la espera de instrucciones de la cúpula política

Israel comenzó el traslado de

Así se preparan los hospitales de Israel para recibir a los secuestrados: “Después de dos años muy difíciles, tienen que sentir que este lugar es como su casa”

Infobae recorrió el ala especial del Hospital Beilinson donde el dispositivo prioriza la intimidad, el acompañamiento profesional y la reconstrucción de la vida familiar tras el cautiverio en Gaza. “Tienen que sentir que recuperan el control”

Así se preparan los hospitales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Transportistas no acatarán paro: estos

Transportistas no acatarán paro: estos son los acuerdos entre los gremios y el Gobierno de José Jerí contra la extorsión

Sunafil alcanza a casi 400 mil personas con orientación laboral y asistencia técnica en Perú

Diane Keaton reveló los momentos más dolorosos de su historia familiar en un emotivo relato

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

Ryan Castro se pronunció tras la cancelación de su evento gratuito en Bogotá: hizo promesa a sus fans

INFOBAE AMÉRICA
Fallece la actriz Diane Keaton

Fallece la actriz Diane Keaton a los 79 años

Muere la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Diane Keaton reveló los momentos más dolorosos de su historia familiar en un emotivo relato

El autoplacer y la moral: la historia oculta de la masturbación en la Grecia clásica

Trump y Zelensky abordaron “oportunidades” para fortalecer la defensa aérea de Ucrania

ENTRETENIMIENTO

La biopic de Bruce Springsteen

La biopic de Bruce Springsteen explorará sus problemas de salud mental: “Fue el capítulo más doloroso de su vida”

La historia detrás de “La masacre de Texas”: lo que el elenco soportó durante el rodaje, restos humanos reales y sangre

El influencer Ashton Hall explicó por qué no ha tenido novia en los últimos 12 años

La temporada 4 de “Monster” presenta a su primera protagonista femenina

James Gunn contó cómo el final de “Peacemaker” transforma el futuro del Universo DC