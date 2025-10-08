Mundo

Netanyahu convocó al gabinete para aprobar el acuerdo de intercambio de rehenes por prisioneros con Hamas

El primer ministro celebró “un gran día para Israel” y agradeció a Trump por su “compromiso” tras alcanzar la primera fase del plan para finalizar la guerra en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que el gobierno se reunirá mañana para aprobar el acuerdo con Hamas para un intercambio de rehenes por prisioneros. Se trata de la primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza que fue presentado por el mandatario estadounidense.

Netanyahu celebró lo que llamó “un gran día para Israel”, afirmando que convocará al gobierno mañana para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros queridos secuestrados.

En una publicación en X, Netanyahu afirmó que la nación estaba unida para apoyar a las familias de los retenidos en Gaza, afirmando: “Y regresaron de la tierra enemiga... y sus hijos regresaron a sus fronteras”.

El primer ministro agradeció a “los heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todas las fuerzas de seguridad cuyo coraje y sacrificio nos han permitido llegar a este día”, así como al presidente estadounidense Donald Trump y a su equipo “por su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestro pueblo secuestrado”.

“Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos”, añadió Netanyahu.

Por su parte, Trump aseguró en una publicación en las redes sociales: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.

El negociador israelí Nitzan Alon
El negociador israelí Nitzan Alon (extremo izquierdo) estrecha la mano del primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, en una foto que indica el éxito de las negociaciones mediadas entre Israel y Hamás sobre un acuerdo de alto el fuego para la toma de rehenes en Gaza en Sharm el-Sheikh, en la madrugada del 9 de octubre de 2025. El segundo desde la derecha, de espaldas a la cámara, es el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff. (Telegram / usado de conformidad con la cláusula 27a de la ley de derechos de autor)

“Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”, concluyó Trump.

Poco después de la publicación de Trump, los mediadores ratificaron el acuerdo. Al-Qahera News, vinculada a los servicios de inteligencia estatales, afirmó que “esta noche se alcanzó un acuerdo sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”.

El acuerdo, que será firmado este jueves en Egipto, contempla que en las próximas 72 horas Hamas libere a unos 20 rehenes con vida y que el ejército israelí se retire del territorio palestino.

Durante la negociación en Egipto, el grupo terrorista presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua.

A cambio, Hamas liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra.

El presidente estadounidense declaró previamente a la prensa que lo más probable es que viaje a Egipto en los próximos días. “No lo hemos decidido con exactitud. Probablemente iré a Egipto. Es allí donde todos están reunidos ahora mismo, y lo agradecemos mucho, pero estaré haciendo la ronda, como suele decirse”, dijo.

