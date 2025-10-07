Severas tormentas de nieve dejaron excursionistas varados en China y un escalador surcoreano muerto en Nepal

Cientos de excursionistas escapan del Everest azotado por una ventisca en el Tíbet

Las nevadas de principios de temporada han dejado varados a excursionistas en dos zonas montañosas del oeste de China, incluidos varios cientos en la base del Monte Everest, y han obligado al cierre de senderos en una tercera.

En el vecino Nepal, un escalador surcoreano murió después de quedar atrapado en una tormenta mientras ascendía un pico del Himalaya, justo al sur del Everest.

El clima severo azotó China en medio de una semana de vacaciones nacionales, cuando muchos acudían a parques nacionales y otros sitios turísticos. Una persona falleció y más de 200 fueron evacuadas tras una excursión a una zona remota de la provincia de Qinghai.

Una captura de pantalla de un video muestra a los excursionistas abandonando su campamento, mientras nevadas y lluvias inusualmente intensas azotaban el Himalaya, en la región del Tíbet, China, el 5 de octubre de 2025. Geshuang Chen/Folleto vía REUTERS.

El oeste de China está dominado por la meseta tibetana, una vasta zona elevada que se extiende desde el Himalaya, en la frontera con Nepal, hasta la provincia de Qinghai y la región de Xinjiang, al norte. Es conocida por sus pintorescas montañas nevadas y lagos de aguas cristalinas, y es el origen del Yangtsé, el Mekong y otros ríos importantes que fluyen hacia países vecinos y otras partes de China.

Nieve y relámpagos en una ladera del monte Everest

Lo que un excursionista describió como una intensa tormenta de nieve y lluvia dejó varados a turistas en el Monte Everest durante el fin de semana. Hasta el lunes por la noche, 350 personas habían logrado descender y más de 200 estaban siendo guiadas y asistidas gradualmente hasta un punto de encuentro, según informó la cadena estatal CCTV en un informe en línea.

Los excursionistas pernoctaban en tiendas de campaña a más de 4900 metros (16 076 pies) de altitud. El monte Everest, de 8850 metros (29 000 pies) de altura, se extiende entre China y Nepal. El lado chino se encuentra en el extremo sur del Tíbet.

La cima de la montaña más alta del mundo, el Everest, también conocida como Qomolangma, cubierta de nubes. REUTERS/David Gray

Un excursionista, identificado solo por su apellido Dong, declaró a un periódico chino que nunca se había encontrado con una tormenta tan severa, con fuertes nevadas y relámpagos. Las precipitaciones comenzaron el sábado por la tarde y se intensificaron drásticamente durante la noche, según informó Dong en un artículo en línea del Xiaoxiang Morning Herald de la provincia de Hunan.

En Nepal, el alpinista surcoreano fue reportado inicialmente como desaparecido durante el fin de semana cerca de la cima del Pico Mera, una montaña de 6.476 metros (21.250 pies) en la cordillera norte del Himalaya. La Asociación de Montañismo de Nepal confirmó su muerte el martes e informó que otros alpinistas se encuentran sanos y salvos en la montaña, popular durante la temporada de escalada de otoño.

Caminata arriesgada inspirada en las redes sociales

Los equipos de búsqueda buscaban el martes a posibles excursionistas que aún se encontraran en las montañas Qilian, en la provincia de Qinghai, donde uno murió de hipotermia y mal de altura y otros 213 habían sido evacuados desde el domingo.

Excursionistas en medio de la tormenta.

Mucha gente emprendió la caminata hacia esta zona accidentada y subdesarrollada después de enterarse de ella en las redes sociales, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

El domingo se iniciaron las labores de búsqueda, que incluyeron drones, después de que algunos excursionistas reportaran estar atrapados en Laohugou, un valle en el condado de Menyuan. La búsqueda, en una zona con una altitud promedio de más de 4.000 metros (13.100 pies), se complicó debido al terreno, el clima impredecible y las continuas nevadas, informaron los medios estatales.

A medida que se desarrollaba la situación, el gobierno del condado de Menyuan emitió un aviso prohibiendo el senderismo en la zona, diciendo que los excursionistas habían entrado ilegalmente.

Al norte de la meseta tibetana, la zona turística de Kanas, en el extremo noroeste de China, cerró el martes después de una tormenta de nieve el domingo que dejó varados a los automovilistas en una carretera cercana, informaron los medios estatales.

Bomberos tibetanos rescatan a excursionistas del Everest tras quedar varados por una ventisca, en Tingri, Región Autónoma del Tíbet, China, en esta captura de pantalla extraída de un vídeo publicado el 6 de octubre de 2025. Departamento de Bomberos del Tíbet/Folleto vía REUTERS

La carretera en la región de Xinjiang, cerca de la frontera con Kazajstán, quedó despejada el lunes.

