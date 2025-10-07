Mundo

Así atraparon a una pandilla que robaba celulares y los enviaba a China

Las autoridades británicas arrestaron a 46 personas tras descubrir una organización internacional que enviaba miles de dispositivos al país asiático, en la mayor operación contra el hurto de teléfonos en Londres

Guardar
La policía británica desmantela una banda criminal sospechosa de contrabandear teléfonos robados a China

La policía de Londres dijo que ha desmantelado una banda criminal sospechosa de contrabandear 40.000 teléfonos móviles robados a China en su mayor operación contra el robo de teléfonos hasta la fecha, resultando en 46 arrestos en las últimas dos semanas.

La pandilla podría estar detrás de aproximadamente el 40% de todos los robos de teléfonos en Londres, dijo la policía, que al igual que otras ciudades del mundo ha visto un aumento en el número de dispositivos robados en los últimos años, impulsado por un lucrativo mercado internacional y facilitado por escapadas rápidas en bicicletas eléctricas.

“Encontrar el envío original de teléfonos fue el punto de partida de una investigación que descubrió una banda de contrabando internacional que creemos podría haber sido responsable de exportar hasta el 40% de todos los teléfonos robados en Londres”, dijo el inspector Mark Gavin.

La pandilla podría estar detrás
La pandilla podría estar detrás de aproximadamente el 40% de todos los robos de teléfonos en Londres, dijo la policía. (Flickr)

La policía dijo en un comunicado el martes que la investigación comenzó el año pasado, cuando se descubrió una caja que contenía alrededor de mil iPhones en un almacén cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres mientras era enviada a Hong Kong.

El grupo se centró específicamente en los productos de Apple debido a su rentabilidad en el extranjero, dijo la policía, y descubrió que les pagaban hasta 300 libras (403,02 dólares) por teléfono Apple, que podía venderse por hasta 5.000 dólares en China.

“Esta es la mayor ofensiva contra el robo y hurto de teléfonos móviles en el Reino Unido, en el conjunto de operaciones de este tipo más extraordinario que la Policía Metropolitana haya llevado a cabo jamás”, aseguró el comandante Andrew Featherstone, responsable de la Met en la lucha contra el robo de teléfonos.

Los celulares más solicitados eran
Los celulares más solicitados eran los iPhone. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

“Hemos desmantelado redes criminales en todos los niveles, desde ladrones callejeros hasta grupos internacionales del crimen organizado que exportan decenas de miles de dispositivos robados cada año”.

De las docenas de arrestos, once se realizaron cuando los oficiales apuntaron a bandas que robaban camionetas de mensajería que entregaban el nuevo iPhone 17, y un hombre que había viajado entre Londres y Argelia más de 200 veces en el último año fue detenido con 10 teléfonos robados en el aeropuerto de Heathrow, mientras que dos hombres de unos 30 años fueron arrestados bajo sospecha de lavado de dinero después de que se encontraron 40.000 libras en efectivo en una tienda de teléfonos en el norte de Londres.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que el robo de teléfonos estaba ocurriendo a “escala industrial” e instó a los fabricantes de teléfonos como Apple y Samsung a tomar más medidas para bloquear el uso de teléfonos robados.

(con información de Reuters y EFE)

Temas Relacionados

ChinaLondrescelularesrobosventa

Últimas Noticias

Israel conmemoró dos años del ataque terrorista de Hamas con homenajes a las víctimas y la esperanza del fin de la guerra

Sobrevivientes, familiares y autoridades se reunieron en todo el país para recordar a quienes murieron o fueron secuestrados durante el peor ataque contra la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial

Israel conmemoró dos años del

Severas tormentas de nieve dejaron excursionistas varados en China y un escalador surcoreano muerto en Nepal

Fuertes nevadas sorprendieron a excursionistas, atrapando a cientos en la base del Everest y obligando al cierre de rutas turísticas en varias regiones

Severas tormentas de nieve dejaron

El dilema de Macron: ¿Qué sigue para Francia tras la dimisión del primer ministro?

Los analistas ofrecen cuatro opciones, aunque ninguna implica una salida rápida

El dilema de Macron: ¿Qué

El grupo terrorista Hamas reivindicó la masacre del 7 de octubre en Israel: “Fue un día glorioso”

La declaración conmemoró a los líderes de la milicia respaldada por Irán que han sido abatidos a lo largo de la guerra, entre ellos Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Saleh al-Arouri y Mohammed Deif

El grupo terrorista Hamas reivindicó

El Vaticano confirmó el primer viaje internacional del papa León XIV: visitará Turquía y El Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre

El sumo pontífice iniciará su recorrido en la conmemoración del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, antes de trasladarse a Líbano, según informó la oficina de prensa vaticana

El Vaticano confirmó el primer
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La UCO entregará al juez

La UCO entregará al juez conversaciones que afectan a “la vida íntima” de Ábalos: la Guardia Civil trata de esclarecer los pagos de viajes y alojamientos costeados por Koldo

“Ropa sucia” y “amenazas”: la esposa de Víctor Sotacuro relató cómo fue la noche del triple crimen narco

Valentino Lázaro abrió su corazón y reveló que no solo ha tenido relaciones con hombres: “No me cierro a experiencias”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF

Escándalo en Barranquilla: sorprendieron al Rey Momo del Carnaval con su amante

INFOBAE AMÉRICA
Las exportaciones brasileñas a Estados

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

El Gobierno rechazar regular el cargo de 'primera dama' y dice que los familiares de cargos públicos ya son fiscalizados

La UNRWA pide la liberación de rehenes y un alto el fuego "inmediato" en Gaza tras dos años de "pesadilla"

El Reina Sofía celebra a la "mujer moderna, activa e independiente" que fue Maruja Mallo con 'Máscara y compás'

García advierte a Ayuso que el Gobierno supervisará el cumplimiento del registro de objetores al aborto en Madrid

ENTRETENIMIENTO

Red Alert, la miniserie que

Red Alert, la miniserie que revive el ataque de Hamas a Israel

Netflix sorprende con una serie sueca que revive la lucha de las primeras mujeres policías en un contexto hostil y desafiante de los años cincuenta

Victoria Beckham reflexionó sobre su pasado y afirmó: “No sería quien soy ahora si no fuera por las Spice Girls”

Thylane Blondeau fue considerada “la niña más bella del mundo” pero hoy, a los 26 años, recibe duros ataques por su imagen

¿Tobey Maguire vuelve a ponerse el traje de superhéroe en “Spider-Man 4″?