Así atraparon a una pandilla que robaba celulares y los enviaba a China

La policía británica desmantela una banda criminal sospechosa de contrabandear teléfonos robados a China

La policía de Londres dijo que ha desmantelado una banda criminal sospechosa de contrabandear 40.000 teléfonos móviles robados a China en su mayor operación contra el robo de teléfonos hasta la fecha, resultando en 46 arrestos en las últimas dos semanas.

La pandilla podría estar detrás de aproximadamente el 40% de todos los robos de teléfonos en Londres, dijo la policía, que al igual que otras ciudades del mundo ha visto un aumento en el número de dispositivos robados en los últimos años, impulsado por un lucrativo mercado internacional y facilitado por escapadas rápidas en bicicletas eléctricas.

“Encontrar el envío original de teléfonos fue el punto de partida de una investigación que descubrió una banda de contrabando internacional que creemos podría haber sido responsable de exportar hasta el 40% de todos los teléfonos robados en Londres”, dijo el inspector Mark Gavin.

La pandilla podría estar detrás de aproximadamente el 40% de todos los robos de teléfonos en Londres, dijo la policía. (Flickr)

La policía dijo en un comunicado el martes que la investigación comenzó el año pasado, cuando se descubrió una caja que contenía alrededor de mil iPhones en un almacén cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres mientras era enviada a Hong Kong.

El grupo se centró específicamente en los productos de Apple debido a su rentabilidad en el extranjero, dijo la policía, y descubrió que les pagaban hasta 300 libras (403,02 dólares) por teléfono Apple, que podía venderse por hasta 5.000 dólares en China.

“Esta es la mayor ofensiva contra el robo y hurto de teléfonos móviles en el Reino Unido, en el conjunto de operaciones de este tipo más extraordinario que la Policía Metropolitana haya llevado a cabo jamás”, aseguró el comandante Andrew Featherstone, responsable de la Met en la lucha contra el robo de teléfonos.

Los celulares más solicitados eran los iPhone. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

“Hemos desmantelado redes criminales en todos los niveles, desde ladrones callejeros hasta grupos internacionales del crimen organizado que exportan decenas de miles de dispositivos robados cada año”.

De las docenas de arrestos, once se realizaron cuando los oficiales apuntaron a bandas que robaban camionetas de mensajería que entregaban el nuevo iPhone 17, y un hombre que había viajado entre Londres y Argelia más de 200 veces en el último año fue detenido con 10 teléfonos robados en el aeropuerto de Heathrow, mientras que dos hombres de unos 30 años fueron arrestados bajo sospecha de lavado de dinero después de que se encontraron 40.000 libras en efectivo en una tienda de teléfonos en el norte de Londres.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que el robo de teléfonos estaba ocurriendo a “escala industrial” e instó a los fabricantes de teléfonos como Apple y Samsung a tomar más medidas para bloquear el uso de teléfonos robados.

(con información de Reuters y EFE)