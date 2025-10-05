Mundo

Por qué Punto Nemo es el lugar más solitario de la Tierra y aún así recibe basura espacial

Investigaciones científicas han detectado solo bacterias y cangrejos en la región, donde la escasez de nutrientes limita la biodiversidad marina a su mínima expresión

Guardar
Aun en su soledad extrema,
Aun en su soledad extrema, este rincón del Pacífico Sur revela la huella humana: científicos han detectado microplásticos en sus aguas casi desprovistas de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Pacífico Sur, existe un punto tan apartado que, en ocasiones, los seres humanos más cercanos a él no pisan la Tierra, sino que orbitan cientos de kilómetros por encima, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Este lugar, conocido como Punto Nemo, ostenta el título de polo oceánico de la inaccesibilidad, siendo la región más remota del planeta.

Según Scottish Geographical Journal, Punto Nemo ha sido elegido como destino final para satélites y estaciones espaciales retiradas y es denominado oficialmente el “polo oceánico de la inaccesibilidad” (se localiza en las coordenadas 48°52.6’S 123°23.6’O).

Se encuentra a casi 2.700 kilómetros (1.700 millas) de cualquier masa de tierra, rodeado únicamente por islas deshabitadas como Ducie, Motu Nui y Maher Island. Esta ubicación extrema lo convierte en un punto singular en la geografía mundial, donde la presencia humana es prácticamente inexistente y la soledad del océano se impone en todas direcciones, como recoge Taylor & Francis.

El descubrimiento de este enclave se remonta a 1992, cuando el ingeniero croata-canadiense Hrvoje Lukatela utilizó herramientas de cartografía digital para identificar el lugar más alejado de cualquier costa.

Punto Nemo, el lugar más
Punto Nemo, el lugar más aislado del planeta, funciona como cementerio espacial donde terminan satélites y estaciones fuera de servicio

El nombre “Punto Nemo” rinde homenaje al capitán Nemo, personaje de la novela Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne, y significa “nadie” en latín, una denominación que refleja la absoluta ausencia de vida humana en sus inmediaciones.

Debido a su aislamiento, Punto Nemo se ha convertido en el cementerio espacial del planeta. Las agencias espaciales internacionales eligen este punto para desorbitar y hundir satélites, naves y estaciones espaciales al final de su vida útil, minimizando así el riesgo para la navegación y la vida humana.

En cuanto a sus características ecológicas, la región que rodea Punto Nemo se sitúa dentro del giro del Pacífico Sur, una zona pobre en nutrientes y, por tanto, casi desprovista de vida marina. Las investigaciones han detectado únicamente formas de vida mínimas, como bacterias y cangrejos de aguas profundas, lo que refuerza la imagen de un entorno inhóspito y aislado.

No obstante, ni siquiera este rincón remoto ha escapado al impacto de la actividad humana. A pesar de su lejanía, se han hallado microplásticos en las aguas cercanas, una evidencia de que la contaminación marina alcanza incluso los lugares más inaccesibles del planeta, según Nature.

Punto Nemo representa el alcance de la presencia humana, tanto en la exploración científica como en las huellas que deja en el entorno, incluso más allá de cualquier frontera visible.

Temas Relacionados

Point NemoPacífico SurEstación Espacial InternacionalCementerio espacialContaminación marinaMicroplásticosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

“Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos”, señaló el presidente, en respuesta a las amenazas del líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas

Daniel Noboa advirtió que les

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Unas 350 personas fueron rescatadas mientras continúan las operaciones de búsqueda en zonas de gran altitud, con rutas bloqueadas por varios metros de nieve

Casi mil escaladores quedaron varados

El sacrificio de Margaret, la historia detrás del amor prohibido que conmovió al Reino Unido

La decisión de la princesa de renunciar a su amor por Peter Townsend no solo marcó su vida, sino que expuso los dilemas entre el deber real y los sentimientos, dejando una huella imborrable en la historia británica

El sacrificio de Margaret, la

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

Las condiciones meteorológicas adversas alteran la movilidad, la logística y la eficacia tecnológica, imponiendo nuevos desafíos estratégicos a ambos bandos en una guerra marcada por la resistencia y la adaptación

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas:

De saltos en paracaídas sobre el Polo Norte a volcanes activos: la nueva tendencia que atrae a los millonarios

La industria de los viajes exclusivos evoluciona hacia experiencias extremas y personalizadas, donde la creatividad y la sostenibilidad marcan la diferencia para una clientela que busca superar los límites del turismo tradicional, según informó The Telegraph

De saltos en paracaídas sobre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo está la ocupación de

Cómo está la ocupación de los hoteles en Cartagena, Medellín y Santa Marta para la semana de receso de octubre de 2025

Gobernadora de Tlaxcala destaca valor del sorteo conmemorativo de la Lotería Nacional

Cámaras captan violento asalto a restaurante en Surco: delincuentes encañonan a familias y menores

Refuerzan puntos críticos del río Lerma para evitar desbordamientos en tres municipios

Óscar Arriola, jefe de PNP, advierte que accionará su arma si ve al exoficial que lo acusó de encubrir a ‘El Monstruo’

INFOBAE AMÉRICA
Merz apoya la retirada de

Merz apoya la retirada de Alemania de Eurovisión si la UER expulsa a Israel del concurso

Una ONG británica promete intensificar las protestas a favor de Palestine Action tras las nuevas restricciones

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Principales titulares de los periódicos para el lunes 6 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Aubrey O’Day lanzó una advertencia

Aubrey O’Day lanzó una advertencia a los jóvenes artistas tras la condena a Sean “Diddy” Combs

Amy Schumer mostró su radical pérdida de peso con una fotografía en redes sociales

“El genio y los deseos”: ¿en qué series viste antes a los actores del k-drama del momento en Netflix?

Murió Ike Turner Jr., el hijo de Tina e Ike Turner

El secreto de Taylor Swift para evitar ser captada en ciertos lugares públicos