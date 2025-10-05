Por qué Punto Nemo es el lugar más solitario de la Tierra y aún así recibe basura espacial

Aun en su soledad extrema, este rincón del Pacífico Sur revela la huella humana: científicos han detectado microplásticos en sus aguas casi desprovistas de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Pacífico Sur, existe un punto tan apartado que, en ocasiones, los seres humanos más cercanos a él no pisan la Tierra, sino que orbitan cientos de kilómetros por encima, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Este lugar, conocido como Punto Nemo, ostenta el título de polo oceánico de la inaccesibilidad, siendo la región más remota del planeta.

Según Scottish Geographical Journal, Punto Nemo ha sido elegido como destino final para satélites y estaciones espaciales retiradas y es denominado oficialmente el “polo oceánico de la inaccesibilidad” (se localiza en las coordenadas 48°52.6’S 123°23.6’O).

Se encuentra a casi 2.700 kilómetros (1.700 millas) de cualquier masa de tierra, rodeado únicamente por islas deshabitadas como Ducie, Motu Nui y Maher Island. Esta ubicación extrema lo convierte en un punto singular en la geografía mundial, donde la presencia humana es prácticamente inexistente y la soledad del océano se impone en todas direcciones, como recoge Taylor & Francis.

El descubrimiento de este enclave se remonta a 1992, cuando el ingeniero croata-canadiense Hrvoje Lukatela utilizó herramientas de cartografía digital para identificar el lugar más alejado de cualquier costa.

El nombre “Punto Nemo” rinde homenaje al capitán Nemo, personaje de la novela Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne, y significa “nadie” en latín, una denominación que refleja la absoluta ausencia de vida humana en sus inmediaciones.

Debido a su aislamiento, Punto Nemo se ha convertido en el cementerio espacial del planeta. Las agencias espaciales internacionales eligen este punto para desorbitar y hundir satélites, naves y estaciones espaciales al final de su vida útil, minimizando así el riesgo para la navegación y la vida humana.

En cuanto a sus características ecológicas, la región que rodea Punto Nemo se sitúa dentro del giro del Pacífico Sur, una zona pobre en nutrientes y, por tanto, casi desprovista de vida marina. Las investigaciones han detectado únicamente formas de vida mínimas, como bacterias y cangrejos de aguas profundas, lo que refuerza la imagen de un entorno inhóspito y aislado.

No obstante, ni siquiera este rincón remoto ha escapado al impacto de la actividad humana. A pesar de su lejanía, se han hallado microplásticos en las aguas cercanas, una evidencia de que la contaminación marina alcanza incluso los lugares más inaccesibles del planeta, según Nature.

Punto Nemo representa el alcance de la presencia humana, tanto en la exploración científica como en las huellas que deja en el entorno, incluso más allá de cualquier frontera visible.